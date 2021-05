El sistema de puntuación de la F1: puntos, posiciones y bonus

La Fórmula 1 ha repartido puntos a sus primeros clasificados desde el inicio del mundial en los años 50. Sin embargo, ha ido cambiando tanto el número de pilotos premiados como la cantidad de puntos recibida, hasta el actual sistema de puntos que da, desde 2010, 25 puntos al ganador, 18 al segundo, 15 al primero y así sucesivamente hasta el décimo clasificado.

Además para el mundial de pilotos y de escuderías cuentan todos los puntos, al contrario de en épocas anteriores de la historia, cuando no se tenían en cuenta los peores resultados, lo que hacía que el piloto con mayor puntuación total no fuera siempre el campeón.

El sistema de puntos de la F1 ha ido cambiando mucho: por ejemplo, en la primera década solo puntuaban los cinco primeros, luego durante más de 40 años solo los seis primeros, y ahora hasta diez.

El sistema actual de puntuación en Fórmula 1, vigente desde 2010*, da los puntos así:

1º 25 puntos

2º 18 puntos

3º 15 puntos

4º 12 puntos

5º 10 puntos

6º 8 puntos

7º 6 puntos

8º 4 puntos

9º 2 puntos

10º 1 puntos

Vuelta rápida: 1 punto (siempre y cuando la vuelta rápida la haga un piloto que acabe en el top 10 en carrera)

*Aunque los puntos se reparten de esta manera sin cambios desde la temporada 2010, el punto por la vuelta rápida volvió para la temporada 2019, tras 60 años sin otorgarse (desde el curso 1959).

¿Cómo era antes el sistema de puntuación en Fórmula 1?

Antes de que en 2010 pasaran a repartirse hasta 25 puntos al ganador, la Fórmula 1 daba, como máximo, 10 para el piloto que se hiciera la victoria.

En la primera década del mundial de F1, en los 50, solo puntuaban los cinco primeros clasificados. Desde 1960 hasta 2003, puntuaban los seis primeros. Desde 2003 hasta 2010, los ocho primeros. Y desde 2010 hasta la actualidad, los diez primeros.

Además, hasta 1980 no se tenían en cuenta para el mundial todos los resultados de cada piloto, sino que se dejaban sin contar los peores (el número de resultados que no se tenían en cuenta fue variando según los años). O dicho de otro modo, solo se tenían en cuenta los mejores resultados, por lo que no siempre era campeón el piloto que más puntos hubiera sumado, sino el que más puntos mantuviera cuando se contaran solo sus mejores resultados.

Sistema de puntuación de la Fórmula 1 de 1950 a 1953

1º 8 puntos

2º 6 puntos

3º 4 puntos

4º 3 puntos

5º 2 puntos

Vuelta rápida: 1 punto

Para el mundial, se tenían en cuenta solo los cuatro mejores resultados

Sistema de puntuación de la Fórmula 1 en 1954

1º 8 puntos

2º 6 puntos

3º 4 puntos

4º 3 puntos

5º 2 puntos

Vuelta rápida: 1 punto

Para el mundial, se tenían en cuenta solo los cinco mejores resultados

En los primeros años del mundial de Fórmula 1, los pilotos podían usar el coche de un compañero si el suyo se averiaba. En ese caso, si ese coche ganaba la carrera y recibía 9 puntos, se repartían entre los dos (o más) pilotos que lo hubieran conducido en esa carrera, a partes iguales, sin importar cuántas vueltas hubiera dado uno.

Precisamente de esa manera llegó el primer podio de la historia de España en la F1, cuando Alfonso de Portago tuvo que ceder su coche a Peter Collins y acabaron segundos en el GP de Gran Bretaña de 1956.

Sistema de puntuación de la Fórmula 1 de 1955 a 1957

1º 8 puntos

2º 6 puntos

3º 4 puntos

4º 3 puntos

5º 2 puntos

Vuelta rápida: 1 punto

Para el mundial, se tenían en cuenta solo los cinco mejores resultados

A partir de este año, a los pilotos que compartían más de un coche durante una carrera con otros pilotos, solo se les daban puntos por la posición más alta que hubiera logrado uno de esos coches.

Además, ya no se repartían puntos por igual a los pilotos que compartieran un coche, sino que si no se consideraba suficiente el número de vueltas que hubiera aportado uno de ellos, a él no se le daban puntos.

El punto por la vuelta rápida se dividía si dos o más pilotos empataban. Hay que tener en cuenta que en esa época los tiempos no se medían hasta la milésima como ahora, sino solo hasta la décima, por lo que si dos piloto rodaban por ejemplo en 1:30.8, igualaban en vuelta rápida. Así ocurrieron hechos curiosos como en el GP de Gran Bretaña de 1954...

Recuerda: ¿y cuántos puntos se llevaron? Cuando hasta siete pilotos se repartieron el punto por vuelta rápida

Sistema de puntuación de la Fórmula 1 en 1958 1º 8 puntos

2º 6 puntos

3º 4 puntos

4º 3 puntos

5º 2 puntos

Vuelta rápida: 1 punto

Para el mundial, se tenían en cuenta los seis mejores resultados En 1958 dejaron de repartirse puntos por compartir coche. Además, ese año nació el campeonato de constructores, para el que sumaban todos los pilotos de una marca.

Sistema de puntuación de la Fórmula 1 en 1959

1º 8 puntos

2º 6 puntos

3º 4 puntos

4º 3 puntos

5º 2 puntos

Vuelta rápida: 1 punto

Para el mundial, se tenían en cuenta los cinco mejores resultados

La temporada 1959 fue la última en la que se repartió un punto por vuelta rápida hasta que volvió en 2019.

Sistema de puntuación de la Fórmula 1 en 1960

Desde la temporada 1960 pasó a puntuar también el sexto clasificado, aunque ya no se daba ningún punto a la vuelta rápida.

1º 8 puntos

2º 6 puntos

3º 4 puntos

4º 3 puntos

5º 2 puntos

6º 1 punto

Para el mundial, se tenían en cuenta los seis mejores resultados

Sistema de puntuación de la Fórmula 1 entre 1961 y 1964

Desde 1961, el ganador de la carrera pasó a recibir 9 puntos en lugar de 8. Ese sistema de 9-6-4-3-2-1 estuvo vigente hasta 1990.

1º 9 puntos

2º 6 puntos

3º 4 puntos

4º 3 puntos

5º 2 puntos

6º 1 punto

Para el mundial, se tenían en cuenta los cinco mejores resultados en 1961 y 1962 y los seis mejores resultados en 1963 y 1964

Sistema de puntuación de la Fórmula 1 en 1965

1º 9 puntos

2º 6 puntos

3º 4 puntos

4º 3 puntos

5º 2 puntos

6º 1 punto

Para el mundial, se tenían en cuenta los seis mejores resultados

En 1961, para el mundial de constructores solo sumaba en cada carrera el mejor piloto de cada marca, y no todos los de ese fabricate.

Sistema de puntuación de la Fórmula 1 en 1966

1º 8 puntos

2º 6 puntos

3º 4 puntos

4º 3 puntos

5º 2 puntos

6º 1 punto

Para el mundial, se tenían en cuenta los cinco mejores resultados

En 1966, si un piloto no completaba la distancia de la carrera que le permitiera acabar clasificado, aunque hubiera terminado en la zona de puntos no sumaba nada.

Sistema de puntuación de la Fórmula 1 en 1967

1º 9 puntos

2º 6 puntos

3º 4 puntos

4º 3 puntos

5º 2 puntos

6º 1 punto

Para el mundial, se tenían en cuenta nueve resultados, pero no necesariamente los mejores

Desde 1967, el recuento de resultados cambió. En lugar de los nueve mejores, ese año se tenían en cuenta cinco de los seis mejores y cuatro de los cinco peores. Por ejemplo, si un piloto hacía 1º-1º-º-2º-4º-10º-6º-4-º-3º-Abandono-5º-8º... Se tenían en cuenta los 1º, 1º, 2º, 3º (dejando a un lado un 4º), más el 10º, 8º, 6º y 4º (dejando a un lado el abandono).

A partir de 1967 se empezaron a repartir la mitad de puntos por carreras que se detenían y daban por finalizadas antes de llegar a la mitad de distancia.

Sistema de puntuación de la Fórmula 1 en 1968

1º 9 puntos

2º 6 puntos

3º 4 puntos

4º 3 puntos

5º 2 puntos

6º 1 punto

Para el mundial, se tenían en cuenta nueve resultados, pero no necesariamente los mejores. Contaban cinco de los seis mejores y cinco de los seis peores.

Sistema de puntuación de la Fórmula 1 en los años 70 y 80

Desde 1969 hasta 1990 se mantuvo el sistema que arrancó en 1961, que repartía los puntos así

1º 9 puntos

2º 6 puntos

3º 4 puntos

4º 3 puntos

5º 2 puntos

6º 1 punto

Lo único que cambió en esas épocas fueron los resultados que se tenían en cuenta para el mundial de pilotos. En el 69 y 71, contaban solo nueve (cinco de los mejores seis y cuatro de los peores cinco); en 1970 contaban 11; en el 72 solo 10; en 1973 y 1974, 13 resultados; en 1975, 12 resultados; de 1976 a 1978, 14 resultados; en el 79 y 80, 8 resultados; y de 1981 a 1990, los 11 mejores resultados.

Otro aspecto a tener en cuenta es que durante los 70, para el mundial de constructores solo contaba en cada carrera el resultado del coche que acababa mejor clasificado.

Y además, en la década de los 80 y 90, los equipos que inscribieran un solo coche, no sumaban nada con su segundo punto.

Sistema de puntuación de la Fórmula 1 desde 1991 hasta 2002: 10 por la victoria

Desde la temporada 1991, el ganador de cada carrera recibió 10 puntos, mientras el resto seguía recibiendo los mismos. Puntuaban solo los seis primeros, no había punto por vuelta rápida y contaban para el mundial de equipos todos los resultados de cada piloto.

1º 10 puntos

2º 6 puntos

3º 4 puntos

4º 3 puntos

5º 2 puntos

6º 1 punto

Sistema de puntuación de la Fórmula 1 desde 2003 hasta 2009: puntuaban ocho

A partir de 2003, por primera vez en la historia ser séptimo y octavo también te permitía sumar puntos, ya que recibían recompensa los ocho primeros. Por primera vez desde 1961, los puntos de cada posición cambiaron, y por ejemplo el segundo clasificado pasó a recibir 8 puntos.

1º 10 puntos

2º 8 puntos

3º 6 puntos

4º 5 puntos

5º 4 puntos

6º 3 punto

7º 2 puntos

8º 1 punto

No había punto por vuelta rápida y contaban para el mundial de equipos todos los resultados de cada piloto.

La 2009 fue la última temporada donde solo puntuaban hasta el octavo y donde el ganador recibía 10 puntos. Desde entonces, acabar en el top 10 de una carrera de F1 supone puntos y una victoria te da nada menos que 25.

La actual puntuación hace que sea prácticamente inútil la estadística de los pilotos con más puntos en la historia, ya que por ejemplo ahora ser quinto aporta tanto como una victoria hasta 2009.

Aun así... los 10 pilotos con más puntos en la historia de la F1

(ojo, que se cuela uno que apenas disfrutó de la puntuación actual)

1º: Lewis Hamilton: 3.847 puntos 1 / 10 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 2º Sebastian Vettel: 3.018 puntos 2 / 10 Foto de: Ercole Colombo 2º Fernando Alonso: 1.904 puntos 3 / 10 Foto de: Sutton Motorsport Images 4º Kimi Raikkonen: 1.863 puntos 4 / 10 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images 5º Nico Rosberg: 1.594'50 puntos 5 / 10 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 6º Michael Schumacher: 1.566 puntos 6 / 10 Foto de: Ferrari Media Center 7º Valtteri Bottas: 1.544 puntos 7 / 10 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 8º Jenson Button 1.235 puntos 8 / 10 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images 9º Max Verstappen: 1.223 puntos 9 / 10 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 10º Daniel Ricciardo: 1.175 puntos 10 / 10