¿Qué es la sala prepodio en la F1? Todo sobre el procedimiento e historia

A lo largo del tiempo, los aficionados a la Fórmula 1 han visto cómo la retransmisión en directo pasaba a la sala de descanso de los pilotos después de cada gran premio, antes del podio, para ver a los tres primeros clasificados hablando sobre la carrera.

En 2023 generó varios memes en Internet, ya que el campeón del mundo Max Verstappen estuvo en esa sala en 21 de los 22 grandes premios. Los aficionados bromeaban diciendo que era como si el piloto de Red Bull tuviera su propio podcast con diferentes invitados -o pilotos- cada semana.

En otras ocasiones, los pilotos han mantenido acaloradas discusiones tras algún incidente en la carrera, por lo que es una gran fuente de conocimiento y entretenimiento para los aficionados.

Pero, ¿qué es exactamente la sala de descanso en la F1 o sala pre-podio y qué momentos han dejado a los aficionados hablando de ella durante años?

¿Qué es la sala prepodio de la F1? En inglés, cooldown room

La sala de descanso prepodio de la F1 es el lugar al que se dirigen los tres primeros clasificados desde el parc fermé mientras esperan a que empiece la ceremonia del podio. Está diseñada para ayudar a los pilotos a calmarse después de una carrera y desempeña un papel esencial en la seguridad y el bienestar de los integrantes de la parrilla de F1.

Se trata de una zona climatizada que permite a los pilotos bajar la temperatura corporal después de una carrera. El agotador Gran Premio de Qatar de 2023 fue el ejemplo perfecto, ya que las temperaturas de la cabina alcanzaron aproximadamente los 60ºC, lo que provocó por ejemplo que Logan Sargeant se retirara por agotamiento por calor. Es algo que afectó a todos los pilotos, por lo que en la sala de descanso Verstappen y Piastri se tumbaron en el suelo, lo que les ayudó a recuperarse ligeramente.

Hay otras características de la sala de prepodio que ayudan a los pilotos a recuperarse, como botellas de agua fría para rehidratarse, toallas, ventiladores y sillas para que puedan sentarse. También se utiliza como preparación para el podio, porque hay mesas que permiten a los pilotos colocar sus cascos y guardar otras pertenencias antes de ponerse la gorra Pirelli que se entrega al primero, segundo y tercero.

Pero lo más importante para los aficionados es la conversación entre los tres pilotos. Gran parte de esa conversación gira en torno a la televisión que se ha añadido a la sala de prepodio en los últimos años, permitiendo a los pilotos reaccionar a los momentos clave mientras ven repetidos los mejores momentos de la carrera en la pantalla.

Debido a ello, los aficionados vieron a Max Verstappen, Lewis Hamilton y Fernando Alonso reaccionar juntos en el GP de Canadá 2023, mientras que al siete veces campeón del mundo también le pillaron llamando polémicamente "gilip*****" al piloto de Red Bull Racing cuando ambos chocaron en el GP de Bahrein 2018.

Sin embargo, los tres primeros clasificados no son los únicos que se encuentran en la sala prepodio de la F1, ya que está presente un representante del equipo ganador, puesto que también se sube al podio. También suelen estar presentes numerosos funcionarios de la F1 y de la FIA, para garantizar que todo transcurra con normalidad. Pero la sala de descanso no es un requisito para los que no suben al podio.

Est se debe a que no necesitan esperar a la ceremonia del podio. Por su parte, después de visitar el parc fermé, el resto de la parrilla se dirige directamente a sus respectivos puestos de prensa, debriefs y hospitalities para refrescarse después del gran premio.

¿Por qué se graba a los pilotos en la sala prepodio de la F1?

La habitación de descanso prepodio de la F1 se graba para que los aficionados puedan conocer mejor a los pilotos y sus impresiones sobre el gran premio.

La grabación de ese momento de la F1 se remonta a varios años atrás, y hay muchos clips de principios de la década de los 2000, como la famosa discusión entre Alonso y Felipe Massa después del GP de Europa de 2007. Ocurrió después de que Alonso adelantara a Massa por el exterior de la curva 5 de Nurburgring, pero los dos coches se tocaron en esa maniobra y el doble campeón del mundo, que entonces pilotaba para McLaren F1, acusó a su rival de Ferrari de provocar deliberadamente la colisión, algo que el brasileño negó enérgicamente hasta llegar a insultarle (aquí puedes leer la transcripción de esa discusión).

Ese fue sólo uno de los muchos momentos de la sala prepodio que fueron captados por las cámaras a lo largo de las temporadas. Sin embargo, la grabación se detuvo en 2020 debido a la COVID-19. La pandemia provocó que gran parte de la temporada 2020 se realizara a puerta cerrada y con muchos protocolos de distanciamiento social, por lo que la sala de descanso dejó de utilizarse por motivos de seguridad.

Sin embargo, el cambio no fue permanente, ya que la sala prepodio de la F1 regresó por primera vez en tres años en el GP de Emilia Romagna de 2022. Verstappen ganó ese día en un doblete de Red Bull con Checo Pérez, mientras que Lando Norris completó el podio en Imola.

Pero Norris sólo subió al podio porque Charles Leclerc hizo un trompo y se estrelló contra la barrera cuando era tercero a nueve vueltas del final. Luego, los tres primeros reaccionaron al trompo al verlo por la tele, y Norris señaló lo agresivo que había sido Leclerc con los pianos.

Desde entonces, la sala de prepodio ha aparecido después de cada gran premio, a excepción del GP inaugural de Las Vegas, presumiblemente por razones de programación. Poco después de terminar la carrera, los tres primeros pilotos fueron acompañados al cercano Hotel Bellagio para las tradicionales entrevistas en el podio antes de ser llevados de vuelta a la parrilla para la ceremonia.

10 momentos memorables en la sala prepodio de la F1

Lewis Hamilton y Nico Rosberg celebran juntos - Gran Premio de Australia 2008

Lewis Hamilton, McLaren, y Nico Rosberg, Williams, celebran en el podio

Un joven Hamilton convirtió la pole en victoria en el GP de Australia de 2008, en el inicio de la temporada, y superó la decepción de haber perdido el campeonato de 2007 en su año de novato por un solo punto. El GP de Australia de 2008 también supuso el primer podio de Nico Rosberg, que iniciaba su tercera temporada en la F1 pilotando para Williams.

Los dos pilotos tenían una larga historia, desde competir entre sí como compañeros de equipo en karting hasta convertirse en mejores amigos de la adolescencia e irse de vacaciones juntos. Ambos habían soñado con llegar a la F1, así que cuando compartieron podio por primera vez, Hamilton y Rosberg se dieron un gran abrazo en la sala prepodio mientras el alemán declaraba: "Me siento increíble".

Sin embargo, todos recordarán que más tarde Hamilton y Rosberg no se hicieron tan amigos el uno del otro, lo que dio lugar a algunos momentos más memorables en la sala prepodio en su época juntos en Mercedes.

Mark Webber recuerda a Sebastian Vettel el 'multi 21' - Gran Premio de Malasia 2013

Mark Webber, Sebastian Vettel

Mark Webber y Sebastian Vettel compartieron una relación muy díscola como compañeros de equipo en Red Bull (entre 2009 y 2013) y las tensiones llegaron a su punto de ebullición en el GP de Malasia 2013. Webber lideraba un cómodo doblete Red Bull, por lo que a ambos pilotos se les dijo "Multi 21", lo que significaba mantener la posición y bajar el rendimiento del motor.

Pero Vettel hizo caso omiso. Empezó a atacar a Webber y finalmente le adelantó a falta de 10 vueltas para el final para acabar ganando la carrera. Webber estaba furioso y al principio rechazó el intento de Vettel de hablar en la sala prepodio antes de acabar diciendo "multi 21 Seb, sí, multi 21" a lo que el entonces triple campeón del mundo no tuvo respuesta.

El drama continuó y, aunque Vettel acabó disculpándose en la fábrica del equipo, ese día en el podio un enfadado Webber, que abandonó la F1 a finales de año, afirmó que el protegido de Red Bull tendría "protección, como siempre".

Lewis Hamilton lanza una gorra a Nico Rosberg tras ganar su tercer mundial - Gran Premio de Estados Unidos 2015

Nico Rosberg, Mercedes AMG, 2ª Posición, y Lewis Hamilton, Mercedes AMG, 1ª Posición, celebran con su equipo.

Los días de amistad quedaron atrás para Hamilton y Rosberg en 2015. Los dos se convirtieron en compañeros de equipo de Mercedes en 2013 y se enfrentaron muy agriamente por los campeonatos de 2014 y 2015, con Hamilton ganando en ambas ocasiones.

Hamilton se proclamó campeón en 2015 tras ganar el GP de Estados Unidos con un 1-2 de Mercedes. Pero Rosberg, poleman, se enfadó con su compañero de equipo por empujarle en la curva 1, lo que permitió a Hamilton hacerse con el liderato.

Después, en la sala de recuperación, Rosberg se quedó en silencio mirando al suelo, enfadado por haber perdido otro campeonato. Entonces Hamilton lanzó la gorra de Pirelli del segundo clasificado a la vuelta de su compañero de equipo antes de que Rosberg se la devolviera inmediatamente a su rival, golpeando la gorra el hombro del británico.

Sebastian Vettel llama "torpedo" a Daniil Kvyat - Gran Premio de China 2016

Sebastian Vettel, Ferrari, 2ª Posición, tiene unas palabras con Daniil Kvyat, Red Bull Racing, 3ª Posición, sobre su incidente en la salida.

El GP de China de 2016 fue especial para Daniil Kvyat, ya que consiguió su segundo podio en F1 tras terminar tercero a pesar de salir sexto. Gran parte de ello se debió a su salida, ya que el entonces piloto de Red Bull escaló hasta la tercera posición tras colarse por el interior de la curva 1.

Sin embargo, para evitar colisionar con Kvyat, Vettel se movió repentinamente a la izquierda, pero eso le hizo tocar el neumático trasero derecho de Kimi Raikkonen y sacar de la pista a su compañero de equipo en Ferrari. Vettel acabó segundo en el podio, pero la pregunta de Kvyat en la sala de descanso provocó una airada reacción por su parte.

"Tú, preguntando qué pasó en la salida", respondió Vettel. "Si no me voy a la izquierda chocas contra nosotros y nos salimos los tres".

"Bueno" es todo lo que pudo decir Kvyat antes de que Vettel le cortara de nuevo con un "no 'bueno', venías como un torpedo". La discusión continuó cuando Vettel afirmó más tarde "has tenido suerte esta vez", antes de que Kvyat pusiera fin al acalorado intercambio con una sarcástica palmada en el hombro del tetracampeón del mundo.

Daniel Ricciardo se refirió luego al incidente antes del GP de Gran Bretaña de 2017. El australiano bromeó diciendo que "había una invitación para el 'torpedo'" a la fiesta de cumpleaños de Vettel, antes de que Ricciardo tuviera que explicar a un confundido Hamilton que así era como Seb le llamó en China el año pasado a Kvyat.

Le dicen a Max Verstappen que abandone la sala prepodio - Gran Premio de México 2016

Max Verstappen, Red Bull Racing RB12

En los primeros días de Verstappen en Red Bull, se acostumbró a ser expulsado de la sala prepodio. La primera vez que ocurrió fue en el GP de México de 2016, cuando Verstappen cruzó la meta en tercera posición, pero más tarde recibió una penalización de cinco segundos por cortar la curva 2, lo que le había permitido quedar por delante de Vettel.

A Verstappen le informaron de la penalización en la sala prepodio. Tras quedarse allí frustrado, recogió su casco, y dijo a Hamilton y Rosberg "ha estado bien chicos, hasta luego" antes de explicar lo sucedido a los confundidos pilotos de Mercedes.

Vettel le sustituyó en el podio, pero más tarde el piloto de Ferrari fue sancionado con 10 segundos por moverse en la frenada mientras se defendía de Ricciardo, por lo que finalmente le dieron la tercera posición al australiano.

Max Verstappen vuelve a ser invitado a abandonar la sala prepodio - Gran Premio de Estados Unidos 2017

Max Verstappen, Red Bull Racing

Verstappen fue expulsado de la sala prepodio por segunda vez en el GP de Estados Unidos 2017. Se produjo después de que Verstappen pasara a Raikkonen por el tercer lugar en la última vuelta, pero las cuatro ruedas del holandés estaban fuera de la pista cuando hizo la maniobra por el interior de la curva 17.

Los comisarios sancionaron a Verstappen con cinco segundos de penalización, pero una vez más, no se le informó hasta que llegó a la sala de descanso. Un orgulloso Verstappen estaba recordando a Vettel su adelantamiento, pero de repente Raikkonen apareció en la sala prepodio y el piloto de Red Bull respondió "otra vez".

Un comisario de la FIA le dijo entonces "creo que hay una penalización" mientras Verstappen soltaba una risita sarcástica al salir de la sala.

Kimi Raikkonen le pregunta a Lewis Hamilton si ha ganado el campeonato - Gran Premio de Estados Unidos 2018

El ganador de la carrera Kimi Raikkonen, Ferrari SF71H celebra en Parc Ferme con Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 W09 en segundo plano.

Raikkonen logró su última victoria en un gran premio en el GP de Estados Unidos 2018 por delante de Verstappen y Hamilton, que habría logrado el quinto título de campeón ese día si hubiera terminado ocho puntos por delante de Vettel y no tres, ya que el piloto de Ferrari fue cuarto.

Pero un Hamilton enfadado se lo recordó en la sala prepodio. De la nada, Raikkonen preguntó a Hamilton "¿has ganado el campeonato?" y un abrupto "no" fue la respuesta. Cuando otros en la sala prepodio comenzaron a reírse, Raikkonen se defendió diciendo "no lo sabía, no lo sabía".

Verstappen y Raikkonen se acordaron entonces de esa ceremonia en Austin de 12 meses antes. Entonces, Verstappen respondió bromeando "ahora sí se me permite quedarme".

Max Verstappen se sienta en el trono de campeón del mundo en Suzuka - Gran Premio de Japón 2022

Max Verstappen, Red Bull Racing

El GP de Japón 2022 provocó uno de los momentos más divertidos e icónicos de la sala prepodio. Se produjo después de una carrera que completó solo 28 de sus 53 vueltas previstas debido a la lluvia torrencial, mientras Verstappen lideraba un doblete Red Bull con Leclerc en tercer lugar.

Como se completó menos del 75% de la distancia de carrera programada, los equipos y pilotos asumieron que no se otorgarían todos los puntos. En ese escenario, Verstappen aún no era campeón porque se habría dado el 75% de los puntos de la carrera, dejando al piloto de Red Bull a un punto de la ventaja que necesitaba sobre Leclerc.

Sin embargo, una nueva norma establecía que no se otorgarían los puntos completos solo "si una carrera no se puede reanudar o suspender", pero el GP de Japón sí se reanudó tras una bandera roja inicial en la segunda vuelta, por lo que se dieron los puntos completos. El paddock no lo supo hasta que Johnny Herbert informó repentinamente a un confundido Verstappen de que era campeón en las entrevistas del parc fermé.

Sin embargo, la duda aún persistía y Verstappen no estuvo completamente seguro hasta la sala prepodio, cuando los comisarios le aseguraron que ahora era doble campeón del mundo. Así que, tal y como se le pidió, Verstappen entró en la sala contigua y se sentó -de forma bastante incómoda- en un gran asiento rojo con la inscripción "Campeón del Mundo 2022" en la pared de detrás. Verstappen se sentó en el trono ante las cámaras durante 20 segundos antes de volver a entrar en la sala contigua tras afirmar que se sentía "un poco solo".

Los pilotos hablan de la retirada de Sebastian Vettel - Gran Premio de Abu Dhabi 2022

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Vettel anunció que se retiraría de la F1 al final de la temporada 2022. Sin embargo, muchos pilotos lo habían hecho antes de regresar años después, como Niki Lauda, Alain Prost, Michael Schumacher y Alonso.

Así que, en la sala prepodio después del GP de Abu Dhabi 2022, se discutió si Vettel haría lo mismo. Pérez, que acabó tercero aquel día, dijo: "No lo sentí como un adiós a Seb. Tengo la sensación de que volverá".

Pero Leclerc, que fue compañero de Vettel en Ferrari en 2019 y 2020, opinió lo contrario, diciendo: "No tengo esa sensación. No creo que vuelva, por desgracia".

Los pilotos bromean sobre el 'podcast Max Verstappen' - Gran Premio de Japón 2023

Lando Norris, McLaren, 2ª posición, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posición, en la rueda de prensa posterior a la carrera.

Verstappen terminó en el podio en cada uno de los primeros 14 grandes premios de 2023, por lo que el campeón del mundo se convirtió en un habitual de la sala prepodio. Su racha terminó con el GP de Singapur, donde Verstappen terminó quinto, antes de volver en la siguiente carrera en Suzuka con una victoria.

Los dos pilotos de McLaren se unieron a él en la sala prepodio ese día, ya que Norris terminó segundo y el novato Piastri consiguió su primer podio. Cuando los tres pilotos estaban viendo los resúmenes de la carrera, Norris bromeó diciendo que eso iba a ser "lo próximo en el podcast de Max".

Piastri se refirió entonces a sí mismo como una "nueva incorporación" antes de que Verstappen dijera sin rodeos: "Ni siquiera me gustan los podcasts". Los periodistas le preguntaron entonces sobre el comentario en la rueda de prensa posterior a la carrera, lo que demuestra cuántos temas de conversación pueden salir de la sala prepodio.