Multi 21, cuando Red Bull casi estalló

La temporada 2013 fue la quinta y final de la presencia de Sebastian Vettel y Mark Webber en Red Bull, una dupla que ya había tenido roces en el pasado, cuando Vettel ganó sus tres primeros títulos y su compañero tuvo que conformarse con dos terceros lugares en el campeonato. Con 25 victorias frente a nueve entre 2009 y 2012, el equilibrio de poder fue claramente ventajoso para el alemán.

El Gran Premio de Malasia fue la segunda ronda de la temporada 2013, y Webber y Vettel dominaron el evento. Después de su cuarta y última parada en boxes, los dos pilotos de Red Bull lideraban con nueve segundos de ventaja sobre los Mercedes de Lewis Hamilton y Nico Rosberg... Pero la orden "Multi 21" que Red Bull envió a Vettel pidiéndole que no atacara a su compañero de equipo para asegurar el doblete hizo estallar todo. El 2 era el número de Webber y el 1 el del alemán.

Este último se negó a cumplir, atacó a su compañero en las últimas 13 vueltas y le arrebató la victoria al pasarle por el exterior de la curva 4. El cabreo de Webber fue monumental.

Vettel recibió muchas críticas tras aquel suceso, aunque algunos aceptaron que los deportistas suelen ser duros a la hora de competir, comparando al joven alemán con su héroe de la infancia, Michael Schumacher.

"No siempre fue beneficioso para nosotros luchar tan intensamente, porque los neumáticos sufrieron demasiado, y en Malasia, tuvimos esta discusión exacta justo antes", escribió el australiano en su autobiografía en 2015. "Sabía que Seb iba a gestionar el asunto a su manera, aunque por radio me aseguraron que se suponía que yo debía ganar".

"Comencé a defenderme, pero debido a nuestras tandas en clasificación, él tenía neumáticos nuevos y no yo. Mi primer intento en la Q2 fue demasiado conservador y tuve una vuelta cronometrada adicional, así que tenía neumáticos que ya habían dado tres vueltas, mientras que los de Seb eran nuevos. Tal vez pensó que debería poder usarlos lo mejor posible, en lugar de que le dijeran que se calmara. Fue su forma de pensar, cuando me alcanzó, estaba enojado, pero sobre todo muy triste porque el equipo había llegado a esta lamentable situación".

"Pedí disculpas al equipo inmediatamente después por ponerme por encima de ellos, lo cual no pretendía hacer. No hay mucho más que decir. No pido perdón por ganar, creo que es por eso por lo que esta gente me fichó y por lo que estoy aquí. Me encanta competir y eso es lo que hago", dijo Vettel, por su parte, tras aquella carrera.

