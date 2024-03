¿Cómo combaten los pilotos de F1 contra el jet lag en un año?

La Fórmula 1 es un campeonato de automovilismo global, ya que una temporada suele abarcar cinco continentes en un periodo de diez meses. Eso significa que el paddock está en constante movimiento y que los pilotos tienen que adaptarse a una nueva zona horaria con poca antelación.

Australia es un país muy complicado para ello, ya que Melbourne, sede del gran premio, está once horas por delante del Reino Unido [diez con respecto a España], que es donde tienen su fábrica más de la mitad de los equipos de la categoría. La Fórmula 1 también visita países como Japón y México, que tienen una diferencia horaria de más de cinco horas con, lo que significa que las escuderías y los pilotos optan por ciertos métodos para combatir los efectos del jet lag.

Entonces, ¿cuáles son esos métodos y cómo de malo puede ser el jet lag?

¿Por qué los equipos de F1 deben tener en cuenta el desfase horario?

La temporada 2024 de Fórmula 1 contará con un récord de 24 grandes premios, por lo que los equipos cambiarán constantemente de zona horaria para ir de un destino a otro. Algunos de estos circuitos también tienen una zona horaria significativamente diferente a la otra, como Shanghai, que está doce horas por delante de Miami, aunque las dos carreras están separadas por solo un par de semanas en el calendario. Por lo tanto, cuando una persona emprende un viaje tan intenso, sufre jet lag, que es el cansancio extremo que se siente después de un vuelo largo.

Es algo habitual para todos los miembros del paddock, ya que la Fórmula 1 tiene un calendario agotador y muy ajustado. Un fin de semana de gran premio, por ejemplo, suele ir de jueves a domingo, lo que significa que los equipos y los pilotos no pasan mucho tiempo en un mismo lugar, especialmente cuando las carreras se celebran en fines de semana consecutivos.

Eso deja a los pilotos con un tiempo mínimo para recuperarse del jet lag, lo que no es ideal porque el impacto que podría tener en los deportistas es enorme, ya que el cansancio extremo puede provocar falta de concentración, una habilidad esencial cuando se conduce un coche de carreras a altas velocidades.

Por lo tanto, el jet lag puede tener un impacto negativo en el rendimiento, lo que significa que es esencial para los equipos hacer frente a ese problema.

Sin embargo, no solo los pilotos deben superar el jet lag, sino todo el garaje. Solo hay que imaginar lo difícil que sería completar una parada en boxes con mucha presión encima en menos de dos segundos mientras todos los mecánicos sufren jet lag.

Todos los miembros de un equipo de Fórmula 1 deben estar en las mejores condiciones durante el fin de semana de la carrera, por lo que las escuderías deben considerar formas de superar el jet lag.

¿Cómo superan el jet lag los pilotos de F1?

Los pilotos de Fórmula 1 utilizan diferentes métodos para combatir el jet lag, porque ser capaz de adaptarse rápidamente puede tener resultados muy beneficiosos.

Nico Rosberg es el ejemplo perfecto de ello, ya que buscó ayuda especializada para superar el jet lag en la campaña de 2016, en la que ganó el campeonato, y sus métodos se utilizan por equipos y pilotos en la actualidad. El alemán dijo al podcast de Beyond the Grid en 2018: "Si vas a Australia, empiezas cinco días antes, [cambiando tu sueño en] una hora y media, y cuando llegas al último día, ya llevas siete horas y media".

"El último día me levantaba a la una de la madrugada, o viceversa, a cualquier hora del día. Mi mujer me miraba y me decía: '¿estás completamente loco? ¿Te has vuelto loco?'. A las tres media y cuatro de la mañana, estaba corriendo en Mónaco. Luego cogía el vuelo, aterrizaba y, de nuevo, cuando llegabas allí, una hora y media, no te adaptabas completamente a la hora", aseguró.

En las redes sociales, Carlos Sainz compartió una vez su propio plan contra el jet lag cuando viajó a Australia. Consistía en permanecer despierto durante la primera etapa de su viaje, un vuelo de siete horas a Dubai, ya que en Melbourne era por la mañana y en Europa por la noche. Para no dormirse, el español se aseguró de que hubiera mucha luz, mientras se entretenía con películas y hablaba con más personas.

En la escala de Dubai, de nuevo, el madrileño intentó exponerse a la luz todo lo que pudo para mantenerse despierto antes de evitar dormirse también en su segundo vuelo. De ese modo, Carlos Sainz podría irse a dormir cuando fuera de noche en Melbourne y eso ajustaría su reloj corporal a los tiempos de la carrera.

La exposición a la luz es algo crucial para que los pilotos puedan ajustar sus relojes corporales porque suprime la producción de melatonina, que es una hormona producida por el cerebro para ayudar a dormir. Sin embargo, los pilotos también necesitan protegerse de la luz, por eso, a veces llevan gafas de sol en interiores, ya que eso puede ayudar a ajustar el reloj de cada uno.

El ejercicio poco después de despertarse, o una sesión ligera justo antes de dormir, también puede ayudar a ajustar el reloj corporal, por lo que muchos pilotos juegan al golf, porque la exposición a la luz natural y el hecho de no ser demasiado intenso son muy beneficiosos. La cafeína es otra herramienta fiable para ayudar con el jet lag, y eso se debe a que es un estimulante que ayuda a una persona a sentirse más despierta, ya que bloquea el receptor de adenosina, que es una sustancia que promueve la somnolencia.

Sin embargo, los equipos siguen siendo cuidadosos en el uso de la cafeína, puesto que demasiada en un día puede causar efectos secundarios no deseados, como inquietud y un ritmo cardíaco irregular. Así pues, la cafeína se toma poco y a menudo, en lugar de mucha a la vez, y solo se consume durante un cierto periodo de tiempo debido a su larga duración.

¿Hace algo la F1 para ayudar a sus equipos y pilotos a hacer frente al jet lag?

La temporada 2024 cambió su forma de programar las carreras, ya que ahora se centra más en la regionalización. Ese enfoque provocó el adelanto del Gran Premio de Japón cinco meses, mientras que Qatar es ahora la penúltima ronda en un doblete con Abu Dhabi, mientras que en 2023, Las Vegas fue un fin de semana antes de la última carrera.

Melbourne es una de esas sedes que nunca forman parte de una doble cita, ya que se necesita descansar lo suficiente a ambos lados del gran premio para poner a cero el reloj corporal, debido a lo diferente que es el huso horario de Australia del de otros países. Así que, aunque la razón principal de la Fórmula 1 para regionalizar el calendario de 2024 era ser más sostenible como parte de su intento para ser neutra en carbono en 2030, también debería ayudar con el jet lag.

En la cita del curso pasado en Las Vegas se hizo mucho hincapié en ello. A pesar de que la ciudad estadounidense se encuentra once horas por detrás de Abu Dhabi, el paddock se vio obligado a adaptarse a los husos horarios muy rápidamente, ya que ambos eventos se celebraron con unos pocos días de diferencia.

Eso provocó muchas reacciones en contra, como la de Max Verstappen, que dijo en su momento que es "muy cansado" y que "no tiene mucho sentido". Sin embargo, la Fórmula 1 no logró regionalizar todo el calendario, ya que circuitos urbanos como Miami y Montreal siguen rodeados de grandes premios en Asia o Europa, lo que significa que hay más formas en las que la categoría podría ayudar al personal a lidiar con los efectos del jet lag.

No obstante, el Gran Circo sigue aplicando un toque de queda en los circuitos los miércoles, jueves y viernes por la noche, lo que podría ser de ayuda. Ese toque de queda establece el período de tiempo en el que los equipos no pueden trabajar en sus coches, de modo que puede ayudar a reducir las horas de trabajo de los miembros del garaje y garantizar que todos descansen lo suficiente.

Sin embargo, todavía hay algunas excepciones al toque de queda, porque un equipo puede romperlo dos veces en una temporada sin incurrir en un castigo, y eso es en caso de circunstancias especiales, como retrasos logísticos o daños graves en el coche.

Carrera Diferencia horaria respecto a la última carrera Fecha Gran Premio de Bahrein N/A 29 de febrero - 2 de marzo Gran Premio de Arabia Saudí 0 horas 7-9 de marzo Gran Premio de Australia +8 horas 22-24 de marzo Gran Premio de Japón -2 horas 5-7 abril Gran Premio de China -1 hora 19-21 abril Gran Premio de Miami -12 horas 3-5 de mayo Gran Premio de Emilia Romagna +5 horas 17-19 de mayo Gran Premio de Mónaco 0 24-26 de mayo Gran Premio de Canadá -5 horas 7-9 de junio Gran Premio de España +5 horas 21-23 de junio Gran Premio de Austria 0 28-30 de junio Gran Premio de Gran Bretaña -1 hora 5-7 julio Gran Premio de Hungría +1 hora 19-21 julio Gran Premio de Bélgica 0 26-28 julio Gran Premio de Países Bajos 0 23-25 agosto Gran Premio de Italia 0 30 de agosto - 1 de septiembre Gran Premio de Azerbaiyán +3 horas 13-15 septiembre Gran Premio de Singapur +4 horas 20-22 de septiembre Gran Premio de Estados Unidos -13 horas 18-20 de octubre Gran Premio de México -1 hora 25-27 de octubre Gran Premio de Brasil +3 horas 1-3 noviembre Gran Premio de Las Vegas -4 horas 21-23 de noviembre Gran Premio de Qatar +10 horas 29 de noviembre - 1 de diciembre Gran Premio de Abu Dhabi +1 hora 6-8 de diciembre

¿Los pilotos de F1 siempre vuelven a casa después de una carrera?

Dado que el tiempo entre carreras varía a lo largo del calendario, a veces los pilotos de Fórmula 1 deciden no viajar a casa entre una carrera y otra. Por ejemplo, Nico Hulkenberg se quedó en Oriente Medio con su familia entre los grandes premios de Bahrein y Arabia Saudí, en lugar de volver a Europa.

A veces, si las carreras son consecutivas, los pilotos pueden volver a casa, pero solo cuando los dos grandes premios se celebren en Europa o cerca del continente. Por lo tanto, ese tramo europeo del calendario de Fórmula 1, de mayo a septiembre, permite a los pilotos volver a casa entre carreras, aunque solo sea durante 24-48 horas.

En otros casos, los pilotos vuelven a sus hogares si hay una o dos semanas hasta la siguiente carrera, como ocurrió entre los grandes premios de Arabia Saudí y Australia de 2024.

También es posible que los pilotos tengan que visitar la fábrica de su equipo entre una carrera y otra, por lo que eso tiene mucho que decir a la hora de optar si vuelven a casa o se quedan en el lugar donde se celebran los grandes premios. Es importante saber que los pilotos trabajan mucho fuera del circuito, por lo que, aunque no estén compitiendo, es posible que se les exija ir a la sede de la escudería o asistir a un evento de marketing, lo que demuestra aún más que la Fórmula 1 está siempre en la carretera.

