Sainz explica el extraño doblaje de Hamilton en Estiria

El piloto madrileño estaba en plena lucha por el quinto puesto con Lando Norris en la carrera del Red Bull Ring, cuando su batalla se vio interrumpida al ser doblado por Hamilton.

Obligado a dejar pasar al segundo clasificado después de montar los neumáticos duros, Sainz vio que el campeón del mundo no tenía ritmo.

Viendo que Norris se estaba escapando, Ferrari tuvo que utilizar un mensaje de radio para que Mercedes supiera que necesitaba pasarle.

"Fue un escenario muy, muy extraño", explicó Sainz. "Salí de boxes con los duros y tenía muchas ganas de ir a por Lando, porque teníamos el ritmo. Desgraciadamente, tuve que dejar pasar a Lewis, porque me sacaron banderas azules mientras el duro entraba en temperatura, y a partir de ahí esperaba que Lewis se alejara".

"Pero, por alguna razón, Mercedes tenía problemas con los neumáticos y yo era bastante más rápido que él. No quería hacer nada estúpido, ya que sé que está luchando por el campeonato e iba segundo. Tampoco quería comprometer su carrera, pero al mismo tiempo me estaba impacientando un poco porque veía que no alcanzábamos a Lando y que él no iba a doblarle".

"Así que en un momento, junto con mi equipo, encontramos la manera de transmitirle a Mercedes que sería muy amable por su parte que nos dejaran pasar".

"Me puse en zona de DRS, nos dejaron pasar y pude volver a perseguir a Lando de nuevo. Perdí 15 vueltas detrás de Lewis, que fueron bastante importantes para poner a Lando bajo presión. Así que sí, esas 15 vueltas detrás de él, matando los neumáticos delanteros, tratando de ponerme en DRS, no fueron ideales".

Sainz preguntó al muro de Ferrari por la radio si podían hablar con Mercedes y pedirles que Hamilton se apartara.

"¿No podéis hablar con Mercedes y decirles que se aparte, por favor?", preguntó.

Ferrari confirmó que vería lo que podía hacer y poco después le dijo a Sainz: "Puedes intentar desdoblarte".

Sainz preguntó entonces si no sería demasiado arriesgado intentarlo, mientras que Hamilton fue informado desde su muro de que no había problema en dejar pasar a Sainz.

Entonces, Ferrari le comunicó a Sainz que le habían dicho a Hamilton que le dejara pasar, mientras se desdoblaba.

Después de dar las gracias a Hamilton cuando le adelantó, Sainz dijo: "Le debo una a Lewis, gracias chicos".

Aunque Sainz no pudo dar caza a Norris y finalizó sexto, cree que su actuación en general fue quizás la mejor de la temporada hasta ahora.

"Con aire limpio hemos conseguido rodar a un ritmo muy competitivo, incluso más que el McLaren, y muy cerca de los líderes", dijo.

"A partir de ahí, las sensaciones con el coche han sido increíbles y ha sido, en general, analizándolo rápidamente, probablemente mi carrera más completa desde que estoy en Ferrari. Toda la gestión del ritmo y de los neumáticos, estoy bastante orgulloso".

Las fotos de Carlos Sainz en el Gran Premio de Estiria 2021 de F1

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 1 / 47 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 2 / 47 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, y Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 3 / 47 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images George Russell, Williams FW43B, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, y Nicholas Latifi, Williams FW43B en la salida 4 / 47 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Nicholas Latifi, Williams FW43B, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, y Esteban Ocon, Alpine A521 5 / 47 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, y Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 6 / 47 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari 7 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, Carlos Sainz Jr., Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari en la parrilla de salida 8 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, Carlos Sainz Jr., Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari en la parrilla de salida 9 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari 10 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari 11 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 12 / 47 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Fernando Alonso, Alpine A521 13 / 47 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lance Stroll, Aston Martin AMR21, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 14 / 47 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 15 / 47 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 16 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell, Williams FW43B, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, al inicio 17 / 47 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 18 / 47 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 19 / 47 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 20 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Mecánicos en la parrilla con Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, y Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 21 / 47 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari, Fernando Alonso, Alpine F1, en el desfile de pilotos 22 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari, Fernando Alonso, Alpine F1, en el desfile de pilotos 23 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 24 / 47 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Fernando Alonso, Alpine A521 25 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 26 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 27 / 47 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 28 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, y Charles Leclerc, Ferrari SF21, vuelven al garaje 29 / 47 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 30 / 47 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 31 / 47 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 32 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 33 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 34 / 47 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 35 / 47 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari 36 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari 37 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 hace un trompo 38 / 47 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 39 / 47 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Detalle del suelo del coche de Carlos Sainz, Ferrari SF21 40 / 47 Foto de: Uncredited Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 41 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 42 / 47 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 43 / 47 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 44 / 47 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 45 / 47 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 46 / 47 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari 47 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images