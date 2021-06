Causa y consecuencias del cambio de neumático a mitad de año

Los neumáticos han jugado un papel fundamental durante lo que llevamos de temporada 2021 de Fórmula 1, sobre todo en la igualada lucha entre Mercedes y Red Bull. Por lo tanto, el cambio que Pirelli hará para la décima carrera del curso puede eliminar todo el conocimiento previo y tener un gran impacto.

A partir de ahora, nadie, ni Pirelli ni los equipos, sabe cómo saldrá el cambio. Los nuevos neumáticos aún no se han probado en la pista y no se hará hasta el viernes del GP de Austria de la próxima semana.

Pasar a una pared lateral trasera más rígida podría suponer poca o ninguna diferencia, pero también podría tener un impacto en el equilibrio de la competitividad dentro y fuera de la pista, al menos hasta que los equipos aprendan a gestionarlos.

Para añadir intriga a la ecuación, se estrenarán en la clasificación de la primera carrera al sprint en Silverstone, cuando todos los equipos darán un paso hacia lo desconocido en cuanto a un nuevo formato de fin de semana.

Se utilizarán los neumáticos nuevos en la FP1 del viernes a mediodía, y luego pasarán directamente a la clasificación y parque cerrado por la tarde, con muy pocas oportunidades de ajustar sus coches.

"Eso es una bola curva", dijo el jefe de Mercedes, Toto Wolff, cuando Motorsport.com le preguntó sobre el impacto de los nuevos neumáticos. “Nadie sabe realmente en qué cabeza explotará. Puedes estar del lado de la suerte o del lado de la mala suerte. Los probaremos la semana que viene y veremos cómo son. Pero es una incógnita".

"Afecta mucho, porque solo tenemos una sesión de libres de 60 minutos, así que tenemos un tiempo limitado y ahora además tienes que probar otro neumático. Pero siempre que sea lo mismo para todos podremos afrontarlo. Asumiremos el desafío e intentaremos descubrir qué aprender de estos neumáticos y qué feedback darle a Pirelli, está bien".

El nuevo neumático es parte de la respuesta de Pirelli a los fallos sufridos por Max Verstappen y Lance Stroll en Azerbaiyán. El primer paso fue la Directiva Técnica que restringió posibles trucos con los neumáticos para el GP de Francia, junto con mayores presiones de salida.

Como la siguiente carrera será en Silverstone, un circuito conocido por cargas ultra altas y problemas de neumáticos, Pirelli quería dar un paso más.

La posibilidad de cambiar la construcción trasera se ha discutido durante las últimas dos semanas, y el plan se confirmó en una reunión de los jefes de equipo en Austria el viernes por la tarde, presidida por el jefe de la F1, Ross Brawn. Allí el representante de Pirelli, Mario Isola, tuvo la oportunidad de exponer el proyecto de la empresa italiana.

La presencia de Brawn como presidente de la reunión indicó el gran cambio que supone y lo importante que es evitar que se repitan los fracasos de Bakú. Sin embargo, él mismo quita revelancia.

"Es una evolución", dijo a Motorsport.com después de la reunión. “Pirelli quiere dar más márgenes para que los equipos trabajen. Y es un cambio sensato. Creo que es algo que todos los equipos apoyan y un movimiento lógico".

"Creo que los cambios que se hicieron con el control de presión habrían sido suficientes para controlar la situación. Pero queremos dar un poco más de margen".

Pero, ¿podría este cambio dar lugar a quejas de equipos que al principio no logren adaptarse al nuevo neumático?

"Bueno, la F1 es muy competitiva, ¡así que alguien encontrará un problema! Pero no lo creo. Creo que los equipos nos apoyan mucho y soy optimista de que no habrá problemas".

Los equipos solo han recibido información básica sobre los neumáticos, y recibirán detalles más completos el martes. Luego, el próximo viernes, cada piloto tendrá dos juegos para usar en la FP1 o FP2, además de la asignación habitual de un fin de semana de carrera. Esa prueba es esencial y, sin un resultado positivo, los neumáticos nuevos no se podrán estrenar en el GP de Gran Bretaña.

"Estamos hablando de una construcción que nunca probamos antes en la pista", admitió Isola. “Esa construcción fue una idea que tuvimos el año pasado, cuando estábamos desarrollando los neumáticos de 13 pulgadas para 2021. Si recuerdas, probamos diferentes construcciones en Portimao. Y luego tuvimos un plazo para respetar la homologación de la nueva construcción de 2021".

“Pero después de Portimao también tuvimos otras ideas sobre cómo hacer que el neumático trasero fuera más duro. Y fabricamos algunos prototipos. Por lo general, realizamos varias pruebas en interiores para evaluar el nivel de integridad del neumático. Y la nueva construcción fue positiva en ese sentido".

“La construcción de 2021 es sin duda un paso mejor que la de 2020. Pero la nueva que queremos proponer es otro paso claro en la dirección de tener un neumático más robusto que el actual".

“¿Por qué queremos probarlo y por qué queremos presentarlo? Es cierto que con la nueva directiva técnica tenemos una situación mucho mejor ahora. El tipo y la cantidad de controles que realiza la FIA ahora nos están dando una buena garantía sobre la forma en que los equipos están haciendo funcionar los neumáticos".

“Pero también está claro que aún no tenemos un sensor de presión estándar. Y hasta 2022 es imposible introducir un sensor estándar. Así que la situación ha mejorado enormemente en comparación con hace unas pocas carreras, pero todavía tenemos la imposibilidad de controlar la presión durante la carrera. Y tenemos un año ajetreado por delante. Por eso creemos que tener esta solución al alcance y no usarla no es la decisión correcta".

El nuevo neumático también permite a Pirelli probar algunas ideas para el próximo año, como explicó Isola: “Esta nueva construcción tiene algunos conceptos que estamos planeando introducir también en el neumático de 18 pulgadas".

“Entonces, cuando descubrimos que esta integridad mejorada en el prototipo, que probamos a finales del año pasado, esos conceptos se adaptaron para el neumático de 18 pulgadas. Y ahora, si lo introducimos, también estarán en los actuales de 13 pulgadas. Es una buena prueba también para el neumático de 18 pulgadas, porque la idea estará en ambos neumáticos".

Al igual que Brawn, Isola minimiza el impacto potencial en los equipos y explicó que el perfil del nuevo neumático es el mismo que el actual.

"No espero una facilidad de pilotaje diferente", dijo. “Obviamente, es una construcción diferente en términos de geometría y diseño del neumático. No vamos a cambiar el perfil externo, porque de lo contrario eso afecta el diseño del fondo plano y la carga aerodinámica en la parte trasera del coche".

"Así que no va a cambiar esos elementos. Pero es más robusto. En términos de manejabilidad, no espero un gran cambio en el equilibrio ni nada así. Pero tenemos que probarlo en pista para confirmarlo".

A pesar de lo que dice Isola sobre que se mantiene la forma estática, a alta velocidad, un flanco más rígido se flexionará de una manera diferente. Ese cambio en movimiento (dinámico) inevitablemente tendrá un impacto aerodinámico, particularmente con respecto a la interacción entre el neumático y el fondo plano, un área crítica para todos los coches de 2021.

También hay algo más a considerar en los coches: el aspecto general de la dinámica del monoplaza. Los neumáticos se consideran parte de la suspensión del Fórmula 1, ya que proporcionan una tasa de resorte adicional determinada dentro del sistema. Con una pared lateral más rígida, eso introduciría una mayor tasa de elasticidad y también afectaría otros parámetros dinámicos como la fuerza en las curvas y el deslizamiento. Sin embargo, si Pirelli ha compensado eso con el resto de la construcción, entonces podría ocurrir que las fuerzas laterales aplicadas a través del neumático sean casi uniformes.

Cuando se le preguntó si el status quo podría verse afectado, Isola añadió: "Sobre el papel, los cambios no son grandes en términos del comportamiento esperado. Por lo tanto, no creo que afecten al orden competitivo de los equipos".

“Tienen que probarlos y, obviamente, intentarán comprender el nuevo neumático lo antes posible. Eso es normal, siempre hay una curva de aprendizaje".

“Obviamente, no estamos hablando de un neumático completamente diferente. Eso significa que no espero que la curva de aprendizaje sea un período prolongado".

Los equipos no han tenido voz sobre la decisión de estrenar un nuevo neumático, pero Isola también explicó que lo han aceptado como algo que mejorará la seguridad.

Un aspecto intrigante del cambio es si permitirá que Pirelli reduzca un poco las presiones, que se incrementaron para las carreras de Francia y Austria.

"La nueva construcción está diseñada para trabajar a una presión más baja en comparación con la actual", señaló Isola. "Al ser más robusto, se puede llevar a una presión más baja. Y, obviamente, la presión siempre se define en las simulaciones que recibimos, y también consideraciones sobre el nivel de presión de funcionamiento en el que se estabilizan".

Pirelli ya ha fabricado suficientes neumáticos nuevos para Silverstone, y en caso de que no se puedan usar, por ejemplo, porque el próximo viernes en Austria llueva y no se les pide a los equipos (o no acepten) probar los neumáticos en la FP3, también hay suficiente stock del neumático actual como plan 'B'.

Isola insiste en que, a pesar de los problemas del año pasado, a Pirelli no le preocupa ir a Silverstone con el neumático actual en caso de que finalmente sea necesario: "No, porque hemos cambiado la construcción este año. El delantero es diferente no solo en la construcción, también el perfil. Ahí teníamos la posibilidad de dar un paso más en la nueva construcción 2021, cambiando también el perfil, un paso que no era posible en la parte trasera".

"Pero con las nuevas condiciones, no nos preocupa la integridad del neumático actual. Si queremos presentar el nuevo es porque está disponible y porque creemos que tenemos más margen, no porque me preocupe nada del que estamos usando".

Y, ¿qué piensan los equipos? Como se trata de una cuestión de seguridad, se han mostrado encantados de respaldar a Pirelli y a la FIA.

"Al final, lo más importante es la seguridad", dijo el jefe de McLaren, Andreas Seidl. "Y, por lo tanto, también apoyamos firmemente la iniciativa de Pirelli junto con la FIA para probarlo la próxima semana, y luego posiblemente usar la nueva construcción de Silverstone en adelante".

“Junto con la directiva técnica que se estrenó en Paul Ricard, en términos de cuáles son las expectativas, en términos de gestión de la presión de los neumáticos, creo que son dos iniciativas muy importantes para asegurarnos de que nuestros pilotos estén seguros en pista".

"Por supuesto, ante un cambio de neumáticos o fabricación a mitad de temporada, siempre existe la posibilidad de que haya ganadores y perdedores con tal cambio. Pero creo que es importante en una situación así dejar de lado nuestra visión oportunista de las cosas, la prioridad debe ser la seguridad. Y por eso lo apoyamos".

Aston Martin es de lo equipos que mejor domina la gestión de neumáticos en 2021 y, por lo tanto, podría decirse que tiene más que perder que la mayoría. El jefe de la escudería, Otmar Szafnauer, admite que un cambio a mitad de año puede tener consecuencias complicadas.

"Ha sucedido antes, creo que lo hemos hecho hace unos años", dijo el estadounidense a Motorsport.com. "Y recuerdo que la nueva construcción no nos convenía en absoluto. Y retrocedimos en competitividad. Así que, con suerte, esta vez, también nos pondremos al día con el neumático nuevo".

"Creo que tendremos información el próximo martes. Con suerte, vamos a usar 40 juegos de neumáticos el próximo fin de semana en el GP de Austria [entre todos los equipos], y recopilaremos muchos datos de la pista ahí. Una vez que tengamos esos datos de rodar en circuito, tomaremos una buena decisión".

"Es una gran diferencia para Silverstone. Neumáticos nuevos, más carrera al sprint. Pero lo haremos, haremos un buen trabajo".

Entonces, ¿qué piensan los pilotos? Obviamente, la seguridad tiene que ser la prioridad y, como tal, agradecen el cambio.

"No creo que el neumático anterior no fuera seguro", dijo a Motorsport.com uno de los directores de la GPDA (Asociación de Pilotos de F1), George Russell. “Obviamente, conocemos la causa de los reventones. Pero si hay algo que sea un poco más seguro, no hay razón para no introducirlo".

"Así que veamos cómo nos va con eso. Me sorprendería que hubiera una gran diferencia, creo que solo la integridad será un poco mejor".

"Si lo hacemos por seguridad, creo que no podemos quejarnos", declaró por su parte Esteban Ocon. "Hemos visto roturas de neumáticos, hemos visto fallos de neumáticos. Por lo tanto, es bastante bueno que encontremos algunas soluciones para solucionar esos problemas, especialmente en lo que respecta a Silverstone. Creo que esto va a ser bastante importante".

“Hasta que no lo pruebe, no puedo decir cómo se sentirá. Va a ser interesante, porque restablecerá un poco el conocimiento que todos tienen al ser algo nuevo, y el tema de los neumáticos suele ser algo bastante difícil de acertar".

Algunos pilotos esperan que el nuevo neumático pueda ser beneficioso: "Es positivo para nosotros, para ver si cambia un poco la tendencia", dijo Carlos Sainz. "Podría ayudar. ¿Quién sabe? Creo que nuestro problema son los delanteros, pero veamos", concluyó el español de Ferrari.