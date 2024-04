Sainz explica cómo "domar" a su padre y sus ganas de correr

Desde que nació, Carlos Sainz vio a su padre competir en los rallies, y aunque él decidió irse por el camino de los circuitos, ambos comparten la misma pasión por la velocidad. Durante todo el inicio de la temporada 2024 de Fórmula 1 se vio a los dos juntos en las pistas, pero en el Gran Premio de Japón tuvieron que separarse porque corrían al mismo tiempo.

El mayor de la familia probó suerte en el BP Ultimate Rally-Raid Portugal del Campeonato del Mundo de Rally-Raid, al que llegaba como líder, y finalizó en la cuarta posición en su estreno con MINI. Sin embargo, y como reveló su copiloto, Alex Haro, se despertaba para ver las sesiones del piloto de Ferrari por la televisión, lo que dejaba claro que siempre tenía un ojo encima de su hijo.

Mira cómo le fue a Carlos Sainz en el Rally-Raid de Portugal: World Rally Raid Championship Al Attiyah vence en Portugal y supera a Sainz en la lucha por el título mundial

A pesar de poder haber viajado y simplemente disfrutar de la carrera nipona desde el box de los de Maranello, a sus 62 años, Carlos Sainz prefirió seguir sintiendo la gasolina por sus venas, y sobre eso se le preguntó al tercer clasificado en el circuito de Suzuka, quien aseguró que siente más miedo por su padre que por él mismo.

"Personalmente, siento el peligro más por mi padre que por mí", dijo. "Además, como tiene 62 años y ya ha corrido tantos riesgos en su vida, no dejo de decirle, '¿por qué sigues, y sigues, y sigues, cuando podrías estar en casa jugando al golf conmigo o pasando tiempo con mi madre?' Y él sigue queriendo correr este Dakar, y esos dos o tres rallies al año, y no hay ninguna posibilidad de que le convenzamos de lo contrario".

El pequeño de los Sainz también explicó cómo "domar" al incombustible bicampeón del WRC, y cree que lo mejor no es prohibirle competir, sino todo lo contrario, darle esa libertad: "Para poder domar a mi padre, creo que es bueno para él ir y hacer lo suyo durante tres o cuatro semanas al año, especialmente el Dakar. Son dos semanas al año y, obviamente, tiene que prepararse, pero a veces me sigo preguntando, sobre todo en el Dakar, que corren riesgos, y en esos rallies ves algunos de los accidentes que son impresionantes, aunque la seguridad también es buena, lo cual es positivo, Sin embargo, siempre me parecerá más riesgo para él que para mí".

Conoce más sobre Carlos Sainz en la Fórmula 1: Fórmula 1 Sainz, podio tras podio: "La gente sabe que estoy disponible y voy rápido"

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!