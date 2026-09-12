Sainz admite que los pilotos de F1 sugerirán cambios en el Madring

Madrid.- La Fórmula 1 ha estrenado este fin de semana el circuito de Madring, una pista espectacular a una vuelta y que deja alguna duda en carrera por la falta de puntos donde adelantar.

Carlos Sainz, embajador de la pista, asegura que los pilotos están disfrutando las vueltas rápidas en la pista, pero cree que habrá aspectos que mejorar y que se lo propondrán a la FIA: "Sin duda, creo que el circuito tendrá algunas mejoras de cara al futuro. Creo que todos los circuitos de Fórmula 1 que visitamos por primera vez se van modificando, sobre todo los urbanos. Creo que deben estar abiertos a los cambios que sugieran los pilotos, y creo que sugeriremos cambios y veremos cuánta flexibilidad hay".

Pero a su vez dijo: "Para ser nuestro primer gran premio, está yendo muy bien. Creo que todos los pilotos lo están disfrutando. Todos estamos disfrutando de la vuelta de clasificación aquí. Solo tenemos que asegurarnos de que también sea un buen circuito para la carrera y no solo para la clasificación".

Sainz se clasificó 17º, a solo cinco milésimas de su compañero Alex Albon (0.005s), y luego fue sancionado con tres posiciones por interrumpir a Valtteri Bottas, por lo que arrancará 20º. Haciendo autocrítica, dijo: "La verdad es que no hicimos una buena sesión de clasificación, voy a ser sincero. Probablemente, sí, merecíamos caer en la Q1 porque toda la sesión de clasificación no fue la mejor. Siempre perdía un par de décimas en las rectas, así que tenemos que investigar de dónde viene eso".

"Salimos muy pronto a la última vuelta, con la pista ya muy evolucionada, así que probablemente nos quedamos un poco cortos por eso. Al final, incluso cuando ya había terminado la sesión de clasificación, obstaculizamos a Valtteri sin saber siquiera que estaba en una vuelta rápida y no conseguimos el objetivo. Así que sí, una sesión de clasificación muy desordenada y muy mala, a solo cinco milésimas de pasar".

"He tenido un fin de semana muy sólido hasta ahora, así que sí, cinco milésimas... es lo que nos merecemos y trabajaremos en ello mañana".

Volviendo al circuito, le plantearon el tema de la visibilidad, y reconoció cierta preocupación: "Igual que en Yeda y Bakú, es mala. Pero parece que la FIA está dispuesta a seguir por este camino de cara a los nuevos circuitos, lo cual, obviamente, como pilotos, nos lleva a plantear nuestra intención de seguir mejorando la seguridad".

"Vamos a tener que adaptarnos a estos circuitos porque rodar a 260-270 en una recta en la que no se ve nada es, sin duda, una experiencia reveladora y te hace cuestionarte un poco la seguridad de todo ello".

"Pero creo que la FIA está al tanto del asunto y está intentando hacer todo lo posible para proporcionarnos otros sistemas que garanticen nuestra seguridad".

La curva 5 es un punto señalado del circuito, y Sainz cree que se perdió una oportunidad ahí: "Ya sugerí, incluso antes de que empezara el fin de semana de carrera, hace un año, que se hicieran algunos cambios. Se mostraron un poco escépticos respecto al espacio que hay allí y por eso acabaron optando por esa solución. Así que no sé cuánta flexibilidad habrá".

"Pero creo que todos sabemos que es el único punto de adelantamiento posible. Así que tenemos que encontrar la manera de, quizá, hacerlo un poco más… sí, quizá hacerlo un poco más fácil, convertirlo en un punto de adelantamiento más claro".

Por último, sobre el tipo de carrera que veremos el domingo, remató: "Ya veremos. Depende de la cantidad de coches de seguridad, sin duda. Pero tengo la sensación de que claramente hay mucho agarre".

"También hay algo de graining, lo que podría cambiar un poco la estrategia y el perfil de la carrera del domingo. Además, hay muchas posibilidades de que haya banderas rojas o coches de seguridad. Pero ya habéis visto, creo, que los pilotos de F1 no lo hemos hecho mal en todo el fin de semana. Solo ha habido un par de accidentes. Así que creo que ya os advertí el otro día de que esto no iba a ser como la F2 o la F3. Solemos ser un poco más cuidadosos. Y sí, ya veremos mañana. Creo que es una incógnita".