Antonelli explica por qué perdió la pole en Madring: "Tuve un gran susto"

Andrea Kimi Antonelli se quedó a las puertas de la pole position en la clasificación del Gran Premio de España 2026. El piloto de Mercedes terminó segundo, a apenas unas centésimas de Lando Norris, pero reconoció que un pequeño error en la curva 13 le impidió luchar hasta el final por la primera posición.

"Primero, en la curva 13, después de la curva peraltada, tuve un gran susto en la primera vuelta de Q3. Simplemente no tuve la confianza para atacar tanto la entrada de nuevo".

A pesar de ese pequeño error, Antonelli consideró que su vuelta fue competitiva y puso en valor la dificultad de completar una vuelta perfecta en un circuito tan exigente como está demostrando ser Madring.

"En general fue una vuelta limpia. No hay mucho más que decir. Es un circuito en el que no es fácil juntar todas las cosas", reconoció.

El piloto de Mercedes también destacó el trabajo realizado por Norris, especialmente teniendo en cuenta que el británico se perdió la segunda sesión de entrenamientos.

"Lando hizo un gran trabajo, sobre todo después de perderse los FP2, y consiguió juntarlo todo", señaló Antonelli. "Obviamente es una pena perder la pole por tan poco, pero intentaremos hacer una buena carrera mañana".

Antonelli también explicó que Mercedes ha tenido que trabajar mucho para encontrar el equilibrio adecuado en un trazado que combina todo tipo de curvas.

"No ha sido fácil. Es un circuito en el que tienes muchos tipos de curvas: alta velocidad, baja velocidad, chicanes... No es fácil colocar el coche en la ventana correcta".

"Con los neumáticos tampoco ha sido fácil encontrar el equilibrio adecuado entre el primer sector y el final de la vuelta", añadió.

Sin embargo, el gran desafío para Mercedes llegará este domingo. Antonelli espera una carrera marcada por una degradación elevada y considera que la gestión de los neumáticos será clave para tener opciones de luchar por la victoria.

"La mayor dificultad va a ser mañana, porque parece que la degradación es bastante alta. Probablemente se tratará de gestionar los neumáticos durante las diez primeras vueltas.

"Vimos en las tandas largas lo pronunciada que puede ser la degradación, especialmente si aprietas demasiado pronto", añadió el actual líder del mundial de pilotos de Fórmula 1.

Aun así, el piloto de Mercedes mantiene cierta cautela antes de sacar conclusiones definitivas: "Quizás mañana lleguemos a la carrera y la degradación sea mucho menor. Tenemos que verlo en el momento".