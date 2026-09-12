Leclerc, 5º pero satisfecho: "Quizá me pasé del límite en algunas curvas"

Había un factor que, en Ferrari, tanto el director como los pilotos habían analizado con gran lucidez. El punto decisivo de la clasificación iba a ser anticipar correctamente el nivel de agarre en la Q3, porque con toda probabilidad eso decidiría la lucha por una interesante pole position.

Y, de hecho, al repasar la clasificación, entre los cinco primeros la diferencia es mínima, con menos de dos décimas separando a los monoplazas.

Sin embargo, a Ferrari le faltó precisamente esa décima extra en la Q3, ese empuje que a menudo se echa en falta cuando se llega a la última tanda. Por otra parte, no es ninguna sorpresa: el SF-26 es un monoplaza más eficaz en el ritmo de carrera. También por eso Charles Leclerc se mostró satisfecho con su quinta posición.

"Creo que, al final, las sensaciones son positivas. Creo que la vuelta en la Q3 ha sido buena; es una clasificación difícil, en la que hay que estar muy concentrado y hay que intentarlo. Lo hice, pero creo que me pasé un poco del límite en algunas curvas y perdí algo, además de haber perdido quizá algo en las rectas por el hecho de estar llevando la especificación antigua. Pero eso ha dependido de mí".

"No obstante, creo que, en general, hemos sacado el máximo partido a nuestro potencial y hemos hecho un buen trabajo hoy", reconoció el monegasco.

Es cierto que lo que ha perdido en las rectas respecto a su compañero de equipo no supone diferencias tan significativas, pero para una clasificación tan reñida, incluso esas pocas centésimas podrían haberle dado dos posiciones más, un detalle clave en una pista donde adelantar será extremadamente complicado.

"Cuando veo que estoy a solo una décima y media de la pole, pienso que podríamos haber estado cerca, pero si preguntamos a todos los pilotos, todos tienen siempre algo más que sacar en un circuito así", dijo.

De cara a la carrera de mañana, hay un tema que ya había surgido con fuerza en la víspera y que el circuito ha confirmado sin dejar lugar a dudas: la dificultad para adelantar.

"Será difícil adelantar. La salida desempeñará un papel clave, al igual que el desgaste de los neumáticos, ya que durante los entrenamientos libres hemos visto problemas con el delantero. Veremos cómo va mañana, si mejora o no. Pero sí, todo dependerá de la gestión de los neumáticos".

"En este momento no sé hasta qué punto nos resultará fácil adelantar, pero la gestión de los neumáticos será sin duda fundamental", concluyó Charles Leclerc.