Sainz: "Venir a Qatar y no poder correr decepciona, pero mejor este año"

No parecía ser un fin de semana a priori positivo para Ferrari el del GP de Qatar, y definitivamente no salió nada bien para Sainz. Tras caer en la Q2 del viernes, el madrileño estaba dispuesto a remontar para sumar importantes puntos este domingo, pero a apenas dos horas de iniciar la carrera, sus mecánicos tuvieron que trabajar en un problema de fuga de gasolina que finalmente no le permitió participar en la prueba.

Ferrari confirmó el contratiempo en el coche del madrileño, que ante los medios, cuando aún no se habían apagado los semáforos en el circuito de Losail, explicó: "Nada, tiene un problema en el tanque de gasolina, perdemos mucha gasolina y no podemos salir a la carrera".

Sin ganas de hablar demasiado ante el jarro de agua frío sufrido, y ante la pregunta de si estaba decepcionado, Carlos Sainz contestó contestó: "Muy decepcionado, obviamente, venir hasta Qatar para no hacer la carrera es, después de poner tanto esfuerzo, es frustrante para todo el equipo, sobre todo en la pelea en la que estamos, pero el motorsport es a veces así".

Sin embargo, quiso rematar con una visión positiva: "Pero bueno, mejor que pase este año".

Ese último comentario se refería a que será en 2024 cuando los del Cavallino traten de dar el último paso para luchar por el campeonato, y en ese caso hará falta más fortuna de la que ha tenido este domingo en la cita catarí.

Afortunadamente para Ferrari, en la primera curva se han tocado los dos Mercedes y Hamilton ha quedado fuera, por lo que la sangría de puntos ha sido menor. Sin embargo, el buen resultado de las flechas de plata el sábado hace que salgan de Qatar con 8 puntos sumados más que los italianos, lo que deja en 28 puntos la diferencia entre ambas escuderías en el campeonato de constructores 2023.

El sábado, Sainz había sido sexto en la carrera sprint, por detrás tanto de Lewis Hamilton como de George Russell, por lo que este fin de semana solo ha podido sumar tres unidades, que le alejan de la batalla por la tercera posición del mundial de pilotos.