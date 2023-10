KO antes de salir: ¿por qué Sainz no ha podido correr en Qatar F1?

Una hora y media antes de la carrera del Gran Premio de Qatar 2023 de Fórmula 1, los mecánicos de Ferrari se preparaban para dejar todo listo en el monoplaza de Carlos Sainz. Lo que parecían unos simples procedimientos para salir a rodar a la vuelta de formación de la parrilla, se volvió en un problema urgente por una posible fuga en el depósito de combustible.

Como informaban desde DAZN F1, el contratiempo en el coche del español era bastante grave y su participación pendía de un "hilo", y los miembros del conjunto del Cavallino Rampante se dispusieron a intentar repararlo a contrarreloj. El madrileño no había podido pasar de la 12ª posición en la clasificación del viernes en el circuito de Losail, cayendo en la Q2, por lo que debería remontar si hubiera tomado finalmente la salida a partir de las 19:00 hora peninsular española [20:00 hora local].

Sin embargo, después de realizar una carga de combustible en el tanque para ver si habían logrado reparar el SF-23 de Carlos Sainz, se volvió a repetir el contratiempo. Los mecánicos que estaban mirando con linternas por debajo del coche se retiraron tras ver que seguía cayendo líquido del vehículo rojo, y se dieron por vencidos. Ferrari confirmó acto seguido que Sainz no correría en Qatar por un problema en el sistema de combustible.

Las reacciones de los fans en redes sociales fueron bastante confusas: "¿Por qué no lo han descubierto antes?", se preguntaban. La razón es porque el coche estaba en régimen de parque cerrado y hasta que no lo sacaron para llevarlo a la parrilla no se vio el fallo, probablemente causado durante la carrera sprint al pasar por uno de los violentos pianos del circuito de Losail, que habrían dañado algún conducto del coche rojo.

Así pues, y tras unos minutos para digerir la mala noticia, se confirmó la baja del español para la carrera del Gran Premio de Qatar 2023 de Fórmula 1, con lo que dejaba su hueco libre en la parrilla. Eso provocaba que Mercedes tuviera un arma más para atacar a los del Cavallino Rampante, que solo contaban con Charles Leclerc para la prueba principal, en la lucha por la segunda posición del campeonato de constructores.

