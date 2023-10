Pérez: "Debería haber hecho un mejor trabajo del que hice"

El fin de semana del Gran Premio de Qatar 2023 de Fórmula 1 fue muy complicado para Sergio Pérez, puesto que ya en la clasificación del viernes se quedó fuera en la Q2 y el domingo se vio obligado a salir desde el pitlane por infringir el régimen del parc fermé después de que sus mecánicos intentaran reparar su chasis por el accidente en la carrera al sprint del sábado.

Sin embargo, el mexicano salió a por todas, y se benefició del accidente entre los Mercedes de Lewis Hamilton y George Russell para escalar varias posiciones, además de aprovechar aquellos que entraron antes en el pitlane. Con su estrategia trataba de remontar, pero se veía incapaz de superar a algunos coches que se encontraba por el camino.

El de Guadalajara explicó los motivos por los que no pudo ganar plazas a pesar de que su RB19, y la decisión de la FIA de obligar a un máximo de 18 vueltas por cada compuesto fue clave: "Fue muy difícil porque empecé con los neumáticos duros, y eso nos complicó con el Safety Car. No pudimos calentar las gomas y me vi incapaz de adelantar rápido, no podía recuperar como debería haber hecho".

"No podía poner los neumáticos en temperatura, y cuando lo hice, era cuando teníamos que parar en boxes, fue una carrera muy complicada, pero no solo la carrera, sino todo el fin de semana", comentó Sergio Pérez a Sky Sports, quien también fue "sincero" al asegurar que debía haberlo hecho mejor. "Para ser sincero, ha sido muy difícil para mí dentro del monoplaza, pero ha sido lo mismo para todos. Debería haber hecho un mejor trabajo del que hice".

Además, el mexicano dio los motivos por los que sumó hasta tres penalizaciones de cinco segundos por exceder los límites de la pista que le relegaron hasta la décima posición en el Gran Premio de Qatar 2023 de Fórmula 1: "Creo que me pasó lo mismo que en Austria, estaba demasiado sentado demasiado bajo en el coche y eso quizá me lo ponía más difícil".

Galería: las mejores imágenes de la carrera del Gran Premio de Qatar 2023 de Fórmula 1

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, el campo como Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, termina en la grava en la primera vuelta después del contacto con George Russell, Mercedes F1 W14. 1 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lando Norris, McLaren MCL60 2 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, Pierre Gasly, Alpine A523, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04 3 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images El Coche de Seguridad Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, el resto de la parrilla. 4 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Esteban Ocon, Alpine A523 5 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A523, Lando Norris, McLaren MCL60, Pierre Gasly, Alpine A523 6 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 7 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images El Coche de Seguridad Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 8 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, Pierre Gasly, Alpine A523, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04 9 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Alex Albon, Williams FW45, Logan Sargeant, Williams FW45 10 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lando Norris, McLaren MCL60 11 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 12 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Esteban Ocon, Alpine A523 13 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, George Russell, Mercedes F1 W14, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 14 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Alex Albon, Williams FW45, George Russell, Mercedes F1 W14 15 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 16 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23, Oscar Piastri, McLaren MCL60 17 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 18 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23 19 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Liam Lawson, AlphaTauri AT04 20 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23 21 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60 22 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 23 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lando Norris, McLaren MCL60 24 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, Charles Leclerc, Ferrari SF-23 25 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23, lucha con Lance Stroll, Aston Martin AMR23 26 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, Alex Albon, Williams FW45 27 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, George Russell, Mercedes F1 W14, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 28 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Alex Albon, Williams FW45, Logan Sargeant, Williams FW45, mientras los comisarios pasan por una trampa de grava para despejar 29 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW45, Logan Sargeant, Williams FW45, Lance Stroll, Aston Martin AMR23 30 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, Nico Hulkenberg, Haas VF-23 31 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Esteban Ocon, Alpine A523, Lando Norris, McLaren MCL60 32 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 33 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 34 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Esteban Ocon, Alpine A523, el resto del pelotón mientras Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, se cae al fondo tras un contacto con George Russell, Mercedes F1 W14. 35 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Esteban Ocon, Alpine A523, Lando Norris, McLaren MCL60, el resto de los participantes mientras George Russell, Mercedes F1 W14, se recupera tras un accidente con Lewis Hamilton, Mercedes F 36 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Esteban Ocon, Alpine A523, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Lando Norris, McLaren MCL60, el resto de la parrilla mientras Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, se cae al fondo tras un cont 37 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60, sale de su box tras una parada 38 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, se retira de la carrera 39 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, se retira de la carrera 40 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, George Russell, Mercedes F1 W14, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, el resto de la parrilla en la salida. 41 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, el resto de la parrilla en la salida. 42 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, el resto de la parrilla en la salida. 43 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 se cae 44 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!