Verstappen tuvo que "apretar" por la presión de McLaren F1 en Qatar

Celebrar un tercer título mundial de Fórmula 1 desde lo más alto del podio era algo que parecía obvio para un Max Verstappen que sumó una nueva victoria más en la carrera del Gran Premio de Qatar 2023. El neerlandés, después de no poder con Oscar Piastri en la jornada al sprint del sábado, defendió su pole position para mantenerse firme en cabeza hasta que vio la bandera a cuadros pese a la imposición de la FIA de solo hacer 18 vueltas con cada juego de neumáticos.

El holandés se hizo con su 49º triunfo en la máxima categoría del automovilismo para quedarse más cerca de nombres como el de Sebastian Vettel o Alain Prost en el circuito de Losail, aunque sudó mucho para hacerlo posible. Las condiciones meteorológicas fueron muy duras, y se bajó de su monoplaza bastante despacio y empapado, pero feliz por su gesta.

Cuando le preguntaron en el instante previo a subir al podio si era la mejor forma de celebrarlo, dijo: "Creo que lo que hizo la carrera fue mi primer stint. Después de eso, me limité a gestionar mi ritmo, asegurándome de que los neumáticos estuvieran siempre en un buen momento, pero hoy el McLaren ha vuelto a ser muy rápido".

"Tuve que apretar, definitivamente fue una carrera dura", explicó Max Verstappen, quien se preocupa cada vez más de sus rivales tras una de sus cinco grandes premios más duros físicamente, como reconoció al ver la bandera a cuadros. No obstante, y pese al cansancio en su cuerpo, festejará su tercer campeonato del mundo.

"Ya estoy bastante sudando, así que me pregunto qué pasó anoche, pero vamos a disfrutar un poco, todavía hay unas cuantas carreras que queremos ganar", comentó antes de afirmar que le gustó ir al máximo con las gomas y criticó un poco las detenciones obligatorias. "Prefiero que podamos rodar todo lo que podamos con un neumático y no forzar las paradas en boxes. Diseñamos los coches para que sean buenos con las gomas, así que hoy no hemos podido optimizarlo del todo, porque normalmente es nuestro punto fuerte, pero veremos qué podemos mejorar en el futuro".

Galería: las mejores imágenes de la carrera del Gran Premio de Qatar 2023 de Fórmula 1

