Fórmula 1
GP de Australia
Mercedes advierte que Ferrari será un rival directo esta temporada

Declaraciones
Fórmula 1 GP de Australia

Russell: "Tenemos un coche fantástico, no solo el motor; eso no lo ha destacado la prensa"

El piloto de Mercedes George Russell se muestra sorprendido por la gran ventaja lograda en la clasificación para el Gran Premio de Australia, donde hizo la pole position.

Laurens Stade
Laurens Stade
Editado:
George Russell, Mercedes

En la tercera sesión de entrenamientos libres, George Russell ya lanzó una advertencia a sus rivales, pero estos tampoco pudieron hacer nada contra la velocidad del piloto de Mercedes en la Q3 en el Circuito de Albert Park de Melbourne. Russell aplastó a todos con un 1:18.518 que le permitió incluso mantener a su compañero de equipo Andrea Kimi Antonelli a tres décimas. La diferencia con respecto a la competencia fue aún mayor: Isack Hadjar, en tercera posición, se quedó a ocho décimas de segundo.

"La verdad es que me sentí muy bien", explicó Russell sobre la clasificación en Australia. "Toda la sesión fue muy limpia y controlada, sin errores. Justo como quería empezar este fin de semana".

"Estos nuevos coches son muy difíciles de conducir", subraya el poleman. "Es muy complicado entender la gestión de la energía y todos los demás sistemas con los que tenemos que lidiar. Pero como equipo, ya pensábamos que teníamos un paquete muy bueno. Todo el mundo en Brixworth y Brackley ha trabajado muy duro para conseguirlo, aunque no creo que esperáramos que fuera tan bueno".

"No solo un motor fantástico"

Cuando se le pregunta a Russell si le ha sorprendido la gran diferencia con respecto a la sus rivales, responde: "Sí, sin duda. Creo que las condiciones también nos han favorecido un poco. Sabemos que somos mejores en condiciones más frías. Y a medida que baja la temperatura de la pista, siempre parecemos encontrar más tiempo por vuelta".

"Tenemos un motor fantástico, pero también creo que tenemos un coche fantástico", añade Russell. "Creo que eso quizá no se ha destacado lo suficiente en la prensa estas últimas semanas. Desde el principio, Kimi y yo dijimos que el coche se conducía de maravilla. Disfrutamos de los coches más pequeños, los más ligeros, y es una forma perfecta de empezar en Melbourne".

Desde la pole position, junto con Antonelli en segunda posición, Russell puede conseguir un buen resultado para su equipo. Sin embargo, no quiere dar por sentado que, tras la ventaja del sábado, también se escapará en la carrera. 

George Russell verwacht niet dat het een makkelijke race wordt in Melbourne.

George Russell no espera que sea una carrera fácil en Melbourne.

Foto de: Alastair Staley / LAT Images a través de Getty Images

"Nuestro objetivo ahora es simplemente llegar a la meta, porque, sinceramente, no sabemos qué va a pasar", afirma de cara al domingo. "Las cosas más sencillas con las que nos hemos enfrentado en los últimos años, como las paradas en boxes, ahora son bastante complicadas debido a todos los procedimientos: poner el motor en el rango de funcionamiento adecuado, asegurarse de que el turbo gira lo suficientemente rápido, que la batería no esté demasiado baja ni demasiado llena".

"Las salidas de la carrera también resultan difíciles. Así que nuestro objetivo era simplemente tener un fin de semana sin problemas. Por supuesto que queremos ganar. Queríamos la pole position. Queremos dominar todo el fin de semana. Pero la temporada es muy larga y primero tenemos que superar la jornada de mañana y hacer una carrera sin problemas, porque en cualquier momento puedes cometer un error y eso puede suponer el final de tu día", concluye Russell.

