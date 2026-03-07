Cinco conclusiones rápidas de la primera clasificación de la F1 2026

El reglamento de la Fórmula 1 para 2026 ha estado rodeado de dudas, polémicas y amenazas políticas; al fin y al cabo, se trata de la F1. La primera sesión competitiva de la temporada en Albert Park aún no nos ha dado todas las respuestas, pero poco a poco ha ido desvelando lo que promete ser un buen año.

Las reglas no son perfectas, pero tampoco un desastre total

A pesar de los temores de varios miembros de los equipos de que la clasificación fuera un "desastre", la F1 2026 ha tenido un comienzo razonable. Sin duda, es desalentador ver cómo los coches se quedan sin potencia en la recta de atrás y se arrastran hasta la antes temible curva 9-10, por lo que está claro que los pilotos no disfrutan tanto como antes.

Pero sabiendo que Melbourne es tanto la primera carrera de esta nueva era como uno de los peores circuitos del calendario para la gestión de la energía, tampoco ha sido un desastre total. Con varios ajustes más por parte de la FIA y el desarrollo de los equipos, el nuevo reglamento podría funcionar bien. ¿Comprometido? Sí. ¿Imperfecto? Por supuesto. Pero no es un punto de partida desastroso, por lo que se recomienda cierto matiz.

Será fundamental que la FIA evite las reacciones precipitadas, como decisión de eliminar la zona del modo recta el sábado por la mañana, solo para que el organismo rector revocara esa decisión horas más tarde. La prueba definitiva será, obviamente, el domingo, aunque las carreras en Melbourne nunca han sido especialmente buenas, independientemente del reglamento".

La parrilla de la F1 2026 está más igualada de lo que se temía

Un gran aspecto positivo es que la parrilla de 2026 parece ser más competitiva de lo que se pensaba. Las nuevas reglas han aumentado claramente las diferencias entre los equipos tras una temporada 2025 en la parrilla al completo se clasificaba en menos de un segundo de diferencia.

Pero, aunque Mercedes parece ser impresionante, los cuatro equipos punteros están muy igualados y la mayoría de los 22 coches parecen estar separados por un segundo y medio. Aston Martin, con muchos problemas, y el recién llegado Cadillac, son los dos casos atípicos, a los que volveremos más adelante.

Sin embargo, dadas las grandes diferencias específicas de cada circuito en cuanto a la configuración de los coches y el despliegue de energía, junto con el gran ritmo de desarrollo que se espera, es muy posible que veamos cambios en la jerarquía cada semana.

Mercedes está a la altura de las expectativas... ¿Y Ferrari?

Los numerosos intentos de Mercedes de restar importancia a su condición de favorito antes de la temporada fueron un poco molestos, quizás, pero también algo comprensibles. El equipo ha tenido esperanzas en varias ocasiones en las últimas temporadas, pero en este 2026 parece haberse convertido en realidad. Sin embargo, señalar a Red Bull como el campeón del despliegue de energía en los test de Bahrein no era muy creíble, y pronto quedó claro, gracias a las tandas largas de George Russell, que Mercedes va a ser el dominador al menos en la primera fase de la temporada.

Russell lo confirmó a una vuelta el sábado, cuando las flechas plateadas finalmente mostraron sus cartas y todo apunta a que a Russell se le ofrecerá una oportunidad similar a la que tuvo su compatriota Lando Norris el año pasado. Pero esto es solo el comienzo, y Ferrari ha dado muestras de poder competir.

Tras haber sufrido una enorme presión en 2025 al caer al cuarto puesto, la decisión de Ferrari de centrarse por completo en 2026 parece estar dando sus frutos, y lo más importante es que su fichaje estrella, Lewis Hamilton, parece estar mucho más cómodo con esta nueva generación de monoplazas en comparación con los anteriores de efecto suelo.

Resultados dispares para Red Bull y McLaren

La jerarquía en Bahrein que habían pronosticado tanto el jefe del equipo McLaren, Andrea Stella, como el director de Red Bull, Laurent Mekies, ha sido en gran medida acertada. Mercedes, seguida de Ferrari, con McLaren y Red Bull un poco por detrás. Esto hace que el tercer puesto de Isack Hadjar en la parrilla para Red Bull sea aún más impresionante, ya que rompió la tendencia.

Ninguno de los dos equipos ha tenido un fin de semana especialmente tranquilo, lo que en el caso de McLaren dará lugar a algunos quebraderos de cabeza, ya que quieren a defender ambos campeonatos. Hay que elogiar a Red Bull por el gran trabajo que ha realizado su nuevo departamento de unidades de potencia, así como a su equipo hermano, Racing Bulls, que también mostrando un gran potencial.

Pero ya hemos mencionado antes el enorme ritmo de desarrollo, y McLaren ya ha demostrado en el pasado lo fuerte que puede ser en ese sentido. Así es como convirtió un coche mediocre en uno dominante durante el último ciclo de reglas. Lo mismo se aplica a Red Bull y la temporada pasada. Descartar a cualquiera de los dos equipos es arriesgado.

El dolor continúa para Aston Martin; Cadillac está a la altura

El desastre de Aston Martin con Honda se está desvelando en tiempo real, como si fuera una cebolla. Cada vez que habla el jefe del equipo, Adrian Newey, nos enteramos de detalles más desconcertantes y, francamente, embarazosos sobre la falta de preparación de la asociación y la desconexión entre ellos.

Newey no es un director de equipo tradicional con la habitual habilidad para las relaciones públicas, por lo que sus sinceras declaraciones han sido impactantes para todos nosotros y dolorosas para Honda.

La dirección del equipo de Silverstone tiene que dar algunas respuestas sobre cómo se ha llegado a esta situación, pero hay que aplaudir al equipo de carreras por el esfuerzo incansable y poco gratificante que están realizando los hombres y mujeres de verde para poner en pista dos coches en Melbourne, a pesar de que apenas pueden correr.

Fernando Alonso ofreció un pequeño rayo de esperanza al completar 20 vueltas en la tercera sesión de entrenamientos libres y luego casi pasar a la Q2 mientras otros fallaban. Es una victoria mínima, pero es algo sobre lo que construir. Mientras tanto, Honda tiene la responsabilidad de controlar a tiempo sus problemas de vibración, especialmente con la importante carrera en casa en Japón que se avecina.

Por otra parte, Cadillac, el undécimo equipo, ha logrado entrar en escena. A tiempo y con dos coches que han funcionado de forma respetable. No ha sido nada fácil, ya que Valtteri Bottas y Sergio Pérez se vieron acosados por los problemas durante todo el fin de semana, y Checo se mostró frustrado porque algunas de las averías detectadas desde las pruebas de Barcelona siguen sin resolverse.

Pero Cadillac ha causado una buena primera impresión en la pista y ya ha demostrado ser un activo para la F1 en otros aspectos, gracias a sus incansables acciones de marketing y a sus colaboraciones de alto nivel. La marca de General Motors todavía tendrá que superar muchos obstáculos, pero ya tiene dos coches en la parrilla de salida y eso es todo lo que se le puede pedir por el momento.