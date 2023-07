Russell critica la defensa de Leclerc en Silverstone F1

George Russell siguió de cerca a Charles Leclerc durante las primeras 18 vueltas del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 de este pasado domingo que ganó Max Verstappen, pero no pudo superarle hasta que éste hizo su primera parada en boxes, que fue temprana.

Más tarde, el británico de Mercedes salió de su detención, lenta, en el ecuador de la carrera por detrás del de Ferrari tras haber realizado un primer stint inusualmente largo con los neumáticos blandos. El dúo protagonizó una breve pero espectacular lucha antes de que Russell le pasara en su camino hacia el quinto puesto, en el que finalizó.

"Me sentí bien con esos neumáticos [blandos]", dijo Russell sobre su primer stint. "Y fueron 28 vueltas a un segundo del coche que iba delante. Creo que podría haberme extendido aún más [no haber parado] si [la pista] hubiera estado despejada. Me sentí muy bien con ese compuesto, se sintió muy bien en nuestro coche".

"He hecho todo lo que he podido para adelantar a Charles. Pero eso no habría cambiado mi carrera. Probablemente los dos McLaren habrían entrado en boxes para cubrirme, así que seguramente habría acabado quinto".

A la pregunta de Motorsport.com sobre los movimientos defensivos de Leclerc, el de Norfolk comentó: "Sólo se trataba de frenar en la curva 16. Estaba a punto de pasarle por el interior y justo en la zona de frenada se cruzó de forma bastante agresiva. Está claro que el reglamento no lo permite. Creo que le han dado un tirón de orejas, pero cuando tienes una oportunidad de adelantar y te dan una advertencia, es un poco frustrante".

Russell dijo que no tenía planes de seguir con el asunto en la próxima reunión de pilotos. "No creo que sea necesario", señaló: "Fue muy al límite. Tengo que volver a verlo en vídeo. Me pareció que estaba al límite desde dentro del coche, o tal vez justo por encima del límite. No he visto la repetición, [pero] ahora mismo no me preocupa demasiado".

Además, el inglés admitió que esperaba poder luchar con los McLaren en la última parte de la carrera, cuando él llevaba el neumático medio y Lando Norris y Oscar Piastri habían cambiado por sorpresa a los duros.

"Pensaba que iba a estar claro, Lewis [Hamilton] y yo P2 y P3, y hasta luego", aseguró. "Pero no me podía creer lo bien que [les aguantaron] los neumáticos y lo bien que lo han hecho. Quizás si hubieran puesto el blando con su coche, no habría funcionado igual que con el nuestro. Y si nosotros hubiéramos puesto los duros, probablemente no habría funcionado igual que con su coche. Pero sí, para mí ese medio/duro fue definitivamente la estrategia equivocada. El blando era sin duda el mejor neumático. Y ellos estaban a una o dos décimas por delante de nosotros".

Por último, Russell también se responsabilizó del retraso en la parada en boxes: "Creo que perdimos un segundo y pico. Ha sido culpa mía, he atacado demasiado la entrada y he bloqueado los neumáticos. Da un poco de miedo cuando el coche no está bajo control. No cambió mi carrera", comentó para finalizar.