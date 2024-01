El rodaje de la película sobre F1 con Brad Pitt se reanuda en Daytona

Durante la pasada temporada de Fórmula 1, en varios fines de semana de carrera, se empezó a rodar la película del director Joseph Kosinski, que aún no tiene nombre oficial, pero que ha suscitado el interés de muchos fans e incluso de algunos pilotos y miembros del paddock.

En Silverstone, por ejemplo, se habilitó por primera vez un espacio en los boxes para un undécimo equipo, concretamente el de la película, para el que Mercedes creó un chasis basado en un coche de Fórmula 2. Dichos monoplazas aparecieron en la pista en momentos puntuales y totalmente controlados para rodar algunas imágenes de acción. Además, también se rodaron imágenes durante el Gran Premio de Las Vegas, entre otros.

Sin embargo, el rodaje también se vio obstaculizado durante algún tiempo por la huelga de actores que paralizó momentáneamente el mundo del cine.

Pese a ello, todo está preparado para que el rodaje de la película, en la que Brad Pitt tiene uno de los papeles protagonistas, se reanudé próximamente, según ha informado Racer.

El medio estadounidense asegura que las grabaciones tendrán lugar en el Daytona International Speedway durante las 24 Horas de Daytona, una carrera que abrirá la temporada en la IMSA.

También se espera que un coche GTD con una decoración especial para la película aparezca en la pista durante el evento. Sin embargo, como principal novedad, eso no ocurrirá durante sesiones especiales en las que ellos sean los únicos coches en la pista, como así sucedía en los fines de semana de F1, sino que saldrán a rodar durante las sesiones oficiales.

Todavía no está claro si los productores de la película han tenido que hacer una inscripción extra para la Roar Before The 24 y las 24H de Daytona para poder llevar a cabo sus rodajes, o si por el contrario se han asociando con uno de los equipos.

Las 24 Horas de Daytona son el tradicional pistoletazo de salida de la nueva temporada de la IMSA y se disputará los días 27 y 28 de enero de este año. Un fin de semana antes, se ha programado un extenso fin de semana de pruebas entre el 19 y el 21 de enero. Habrá que estar atentos para ver cuándo salen a la pista los coches de la película y si Brad Pitt o Lewis Hamilton, quien está muy involucrado como coproductor, aparecen por el Daytona International Speedway.

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images APXGP, el coche para la película de Brad Pitt y la F1

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!