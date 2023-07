Brad Pitt admite cuánto está disfrutando con su película de F1

Brad Pitt también admitió que se sintió "un poco mareado" durante el rodaje de su película de Fórmula 1 para Apple, que tuvo lugar el fin de semana del Gran Premio de Gran Bretaña e incluyó secuencias en las que conducía el coche de la producción, basado en la Fórmula 2, entre sesiones reales.

La estrella de Hollywood dio su primera visión de la película y su trama en una entrevista realizada por Martin Brundle para 'Sky Sports F1', la televisión que tiene los derechos en Reino Unido.

"Tengo que decir que ahora mismo estoy un poco mareado", dijo Pitt a Brundle. "Es genial estar aquí. Nos estamos riendo mucho, mucho. Es el mejor momento de mi vida. Todo ha sido genial".

"Quiero decir, el ambiente es increíble, [tanto] para llegar a ser parte de la película de esta manera [como para] llegar a contar nuestra historia. Todo el mundo ha estado muy bien con nosotros. Todos los equipos nos han abierto sus puertas, la FIA, Mohammad [Ben Sulayem] ha sido de gran ayuda. Y en la F1 también Stefano [Domenicali], todo el mundo. Y va a ser muy bueno".

Además, el actor estadounidense hizo un primer esbozo de la historia, en la que interpreta a un piloto retirado que regresa a la parrilla actual.

Brad Pitt en el garaje de Aston Martin Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

"Yo sería un tipo que corrió en los noventa. De hecho, ¡habría estado en la pista con vosotros en algún momento!", le dijo a Brundle. "Tiene un accidente horrible, se asusta y desaparece, y luego está compitiendo en otras disciplinas. Su amigo, interpretado por Javier Bardem, es el dueño del equipo".

"Son una escudería que va última, nunca han puntuado. Y tienen un joven fenómeno, interpretado por Damson Idris. Te diré lo que es increíble: verás las cámaras montadas por todo el coche. Las tomas, nunca has visto la velocidad o las fuerzas G [como en esta película] Es muy, muy emocionante".

Brad Pitt añadió que no tenía experiencia previa en carreras de coches, aunque sí ha pilotado motos: "Pasé los últimos 20 años con motos. Eso me ayudó mucho. Quiero decir, no sé si se puede llamar a la mía una vuelta competitiva. Yo la llamo una vuelta en caliente. He dado algunos giros, sin querer, por la hierba. Pero ha sido un subidón", comentó sobre su experiencia con el monoplaza.

Javier Bardem y Brad Pitt en la parrilla de salida

Por otra parte, la oscarizada estrella insistió en que no estaba nervioso por conducir en Silverstone ante una multitud. "No, la verdad es que no lo estaba. Los chicos me prepararon muy bien. En las rectas tienes un poco de tiempo para mirar a tu alrededor, pero estoy muy, muy centrado en lo que estamos tratando de crear en estos momentos. Quiero decir a todos los expertos de sofá que hay por ahí, tenéis que darnos un poco de respiro. Si veis algún trompo o algo que parece que es una parada o algo así, es por diseño, ¿vale?".

Pitt también recalcó que quería que la película fuera realista. "Contamos con el equipo de Trevor Carlin. Y han estado sensacionales, manteniéndonos a salvo y entrenándonos y realmente llevando el espectáculo como si fuera real. Debe ser lo más auténtico posible. Y Lewis Hamilton, que también es nuestro productor, tiene mucho interés en que respetemos el deporte, en que lo mostremos tal y como es".

Pitt concluyó la charla rindiendo homenaje a Brundle y a los pilotos de carreras en general. "Tengo que decirte que no tenía ni idea de lo que se necesita para ser piloto, de la agresividad y la destreza. Son unos deportistas increíbles. Siento un gran respeto por todos los pilotos de todas las categorías. Voy a estar aquí hasta que me echen, porque me encanta. Creo que es el sueño de todo hombre. Mi personaje habría corrido en Le Mans o en Daytona. Vi que las ganó. Simplemente pensé que era estelar. De nuevo, respeto mucho lo que hacéis, y llevo años disfrutando de vuestro trabajo. Así que ¡gracias! Es realmente genial estar aquí", finalizó.