Ricciardo planea quedarse con un recuerdo de Vettel

Ricciardo es un coleccionista de cascos de rivales entusiasta –como Fernando Alonso– y ya ha hecho varios intercambios con otros pilotos a lo largo de los años.

Pero dice que el único con el que aún no ha hecho ninguno, y que le gustaría hacerlo, es Vettel. Ambos fueron compañeros de equipo en Red Bull en 2014.

Cuando se le preguntó sobre el casco de piloto que más le gustaría tener, Ricciardo dijo: "Para ser sincero, el de Sebastián. No he hecho un intercambio con Sebastian y, como fue un compañero de equipo, estaría guay hacerlo".

"Tal vez tenga un poco más de tiempo, ya que se queda en la categoría un poco más, pero si se hubiera retirado este año habría sido mejor que me diera prisa. Tendré que pedírselo a Sebastian, ya que aún no lo he hecho".

Ricciardo dijo recientemente que el hecho de que a Lewis Hamilton le dieran uno de los viejos cascos de Michael Schumacher, cuando el piloto de Mercedes igualó el récord de victorias de la historia de la F1, fue uno de los mejores regalos que ha visto nunca.

El piloto de Renault dijo que había recibido cosas muy chulas a lo largo de los años, pero que es su colección de cascos lo que le gusta especialmente.

"Seguro que tengo algunos regalos bonitos", dijo. "Cuando salí de Toro Rosso –ahora AlphaTauri– me dieron un volante que me pareció realmente impresionante. Y luego Red Bull me dio una moto de cross, así que eso también fue bastante impresionante. Me siento bastante mimado con estos regalos".

"La colección de cascos está avanzando. Cada año, intentaré hacer un par de intercambios y es genial. Me gusta tener una colección para mí con mis diseños, pero también me gusta intercambiar con otros pilotos".

"Para un piloto es la mayor señal de respeto, así que siempre es divertido. Así que veremos con quién haremos los intercambios este año. Pero los cascos ocupan mucho espacio, así que tengo que empezar a organizar un espacio adecuado para guardarlos todos. Pero es un bonito problema que tener".

