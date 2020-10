F1: el emotivo gesto de Mick Schumacher con Lewis Hamilton

Hamilton superó a Valtteri Bottas en los primeros metros llegando a la curva 1, pero el finlandés recuperó la posición, antes de abandonar en la vuelta 18 por problemas con el MGU-H.

Un coche de seguridad en la parte final de la carrera le dio a Max Verstappen (Red Bull) la oportunidad de intentar alcanzar a Hamilton, pero el piloto de Mercedes nunca estuvo en riesgo de perder la carrera, logrando su séptima victoria de la temporada.

El resultado hizo que Hamilton empatara el récord histórico de victorias de Michael Schumacher (91), que el alemán había mantenido desde su última victoria en el GP de China de 2006.

Para destacar el logro, Mick Schumacher, hijo del siete veces campeón del mundo de F1, le regaló a Hamilton un casco que su padre utilizó en la temporada 2012, su última compitiendo para Mercedes.

"Es un honor, no sé ni qué decir", dijo Hamilton. "Cuando creces viendo a alguien al que idolatrabas, no solo por la calidad como piloto, sino también por lo que fue capaz de hacer continuamente año tras año, carrera tras carrera y semana tras semana con su equipo".

"Ser testigo de aquella etapa tan dominadora, no podía imaginarme que me acercaría algún día a esos récords. Es increíble y me va a llevar un tiempo acostumbrarme a esto. No lo podría haber logrado sin este gran equipo, que lo ha estado dando todo. Es un gran honor para mí".

Hamilton había respondido a preguntas sobre el significado del récord durante la previa del fin de semana, y reconoció que sólo se dio cuenta de que había igualado a Schumacher cuando entró en el pitlane al final de la carrera.

Más fotos del emotivo momento en Nürburgring

"Sinceramente, cuando entré en el pitlane, fue cuando me di cuenta de que lo había igualado", añadió. "Ni siquiera lo había pensado una vez que crucé la línea de meta".

"Y encima que viniera su hijo, que es un gran chaval, que tiene una familia maravillosa… Michael ha criado a una gran persona. Recuerdo haber visto en televisión sus logros y soñar con algún día estar ahí. Quiero transmitir a los niños que nos ven ahora que es posible alcanzar tus sueños, yo lo he hecho".

Hamilton completó una buena salida y rodó rueda a rueda con Bottas en la primera curva, obligándole a salirse de pista, antes de que Bottas consiguiera el interior de la curva 2.

"Tuvimos un buen comienzo rueda a rueda junto a Valtteri, y ambos tuvimos subviraje en la primera curva, así que traté obviamente de darle todo el espacio posible", explicó Hamilton. "Entonces él estuvo en mi punto ciego, así que no sabía dónde estaba. Me moví tan hacia fuera que él recuperó la posición, hizo un trabajo increíble".

"Recuerdo haber salido de esa curva pensando: 'Bien por ti, hombre. Estoy impresionado, eso fue bueno".

Hamilton luego tomó la delantera en la vuelta 13 cuando Bottas bloqueó en la curva 1 y se fue ancho, y se mantuvo a la cabeza del pelotón hasta el final de la carrera.

"Sólo tuve que asegurarme de aguantar el mayor tiempo posible", dijo Hamilton. "Me las arreglé para cuidar mis neumáticos muy bien, mientras que podía ver que él generaba graining en su neumático delantero, así que sabía que el siguiente par de vueltas era el momento para apretar, y entonces tuvo el bloqueo".

"Pero no fue una carrera fácil en absoluto. Los Red Bull son muy rápidos. Max condujo extremadamente bien. Creo que el único lugar y oportunidad que tenía era en la resalida, pero me las arreglé para alejarme, para abrir una buena distancia. Puedes ver su ritmo al final. Tenemos una seria batalla en nuestras manos".