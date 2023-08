Ricciardo, operado con éxito de la mano y con objetivo Singapur

De la posibilidad de aspirar a un buen resultado dada la aparente competitividad del monoplaza, Daniel Ricciardo pasó a verse obligado a abandonar el Gran Premio de Países Bajos en cuestión de segundos debido a la fractura que sufrió tras un accidente contra las barreras para esquivar a Oscar Piastri, que había perdido el control de su coche unos segundos antes en la curva tres.

El volante se movió violentamente en el impacto y al australiano no le dio tiempo a quitar la mano, por lo que le provocó la rotura del metacarpiano de la mano izquierda. El piloto reserva de Red Bull Racing y AlphaTauri, Liam Lawson, sustituyó a Ricciardo, que viajó a Barcelona para someterse a una intervención quirúrgica que le permita regresar a la acción lo antes posible.

Ricciardo confirmó en sus redes sociales que había sido operado con éxito el domingo por la mañana: "Hola a todos. Me he operado esta mañana, tengo mi primera pieza de metal, así que genial. Muchas gracias a todos los que se han puesto en contacto conmigo y me han levantado el ánimo. Esto no es un contratiempo, es sólo parte del proceso para volver".

Se conoce que el tratamiento de Ricciardo implicará trabajar con el doctor Xavier Mir, un médico muy conocido en el mundo de MotoGP. Además, Mir operó a Lance Stroll a principios de este año tras el accidente ciclista que le dejó fuera de los entrenamientos de pretemporada en Bahréin, pero sí pudo competir en la primera carrera con una mano ortopédica que restringía sus movimientos.

Ricciardo se perderá el GP de Italia en Monza del próximo fin de semana, donde ganó en 2021, con el objetivo de estar de vuelta a tiempo para el Gran Premio de Singapur, aunque incluso para entonces podría ser una carrera contrarreloj.

El director del equipo AlphaTauri, Franz Tost, dijo a Motorsport.com: "Parece que Liam correrá en Monza porque no creo que Daniel esté listo para correr en Italia. Enviaremos a Lawson al simulador esta semana para prepararnos para Monza".

El director del equipo Red Bull, Christian Horner, dijo que Ricciardo estaría pensando en la cita de Singapur a mediados de septiembre para su regreso a la pista: "Se ha tomado mucho tiempo libre para recuperar su espíritu, para volver a la pista y ahora está de vuelta. Esa fue, creo, su frustración", explicó Horner, señalando que pasó la primera parte de la temporada alejado de los circuitos y a la espera de una nueva oportunidad en la Fórmula 1.

"Creo que sintió que el coche empezaba a progresar y es una pena para él. Pero estoy seguro de que, en su mente, probablemente tiene Singapur como objetivo. Pero es probablemente uno de los circuitos más difíciles del calendario. Pero la naturaleza seguirá su curso".

"Todo depende de la recuperación y del tiempo que tarde. Cualquier ser humano normal debería tardar entre 10 y 12 semanas para recuperarse, pero sabemos que estos chicos no son normales. Así que todo dependerá del proceso de recuperación, ¿serán tres semanas, un mes o seis semanas? Nadie lo sabe realmente en estos momentos", concluyó el director de Red Bull en Zandvoort.