Ricciardo explica la razón de las siglas 'FEA' en su casco de F1

Cargar el reproductor de audio

El complicado inicio de temporada de Daniel Ricciardo con McLaren vivió un nuevo capítulo en el Gran Premio de Mónaco 2022 cuando fue decimocuarto en la clasificación y finalmente terminó decimotercero en la carrera.

Ricciardo solo ha conseguido acabar en la zona de puntos dos veces en lo que va del año, lo que provocó que el director de McLaren, Zak Brown, dijese a principios de esta semana que el australiano no estaba cumpliendo con las expectativas del equipo.

Durante el fin de semana de Mónaco, se descubrió que Ricciardo había escrito las iniciales 'FEA' en la parte trasera del diseño de su casco, que significan "f*** em all" (que le jodan a todos).

Durante el fin de semana, se le preguntó al piloto de Woking sobre estas siglas y aseguró que no estaba dirigido a nadie en concreto y que era un movimiento para ayudar a animarse a sí mismo.

"También lo puse en mi casco en 2018", recordó Ricciardo.

"Me gusta usar siglas para animarme. Sinceramente, no está dirigido a nadie, es algo que he dicho durante algunos años, y simplemente me pone en mi lugar".

"Creo que también, como piloto, te pones el casco y eso también es muy significativo al encender el interruptor mental. Es una de las últimas cosas que veré cuando me ponga el casco".

"Así que me recuerda que debo canalizar y entrar en acción", añadió.

Los comentarios de Zak Brown, combinado con el mal momento de Ricciardo desde que se unió a McLaren, a excepción de su victoria en Monza 2021, han provocado rumores sobre su futuro en la escudería británica, a pesar de tener un contrato en vigor hasta finales de 2023.

El responsable del equipo también reveló la semana pasada en Indianápolis que había "mecanismos en los que estamos comprometidos el uno con el otro y condiciones en los que no lo estamos", dentro del contrato del australiano.

Ricciardo no ocultó su decepción por su resultado en la clasificación de de Mónaco, donde terminó a más de un segundo de Lando Norris, sobre todo por ser una pista por la que tiene "una gran admiración y una historia de amor".

"Pero igualmente, no soy solo yo, el equipo quiere verme consiguiendo mejores resultados", dijo Ricciardo el sábado.

"No soy solo yo quien no quiere estar en la 14ª plaza. El equipo tampoco quiere verme ahí".

"No creo que necesariamente cambie el rumbo de la noche a la mañana, pero tengo que seguir adelante y seguro que podremos mejorar juntos", concluyó el veterano piloto australiano.