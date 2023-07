Ricciardo cree que de Vries puede "levantarse" tras su despido de F1

El neerlandés fue despedido del equipo de Faenza después de su bajo rendimiento, y será Daniel Ricciardo quien le sustituya a partir del Gran Premio de Hungría 2023 de Fórmula 1. El australiano citó su propia experiencia de volver desde fuera de la parrilla como ejemplo de que puede suceder de nuevo.

"Seguro que lo sientes por otros pilotos", dijo cuando Motorsport.com le preguntó sobre si sentía empatía con Nyck de Vries. "Ponemos el trabajo de toda una vida en esto, así que es uno de esos casos en los que lo siento por Nyck [de Vries]. Sé que en la Fórmula 1 no tiene mucha experiencia, tiene veintitantos años, así que creo que es maduro para entender este deporte, y si todavía quiere que funcione, creo que puede levantarse y hacer algo".

"Así que sí, me miro hace un año, no estaba seguro de si volvería a correr en un coche de Fórmula 1, y una temporada después, aquí estoy", continuó Daniel Ricciardo. "Así que pueden pasar cosas, si todavía lo quiere, que mantenga la cabeza alta. Es como todo en la vida, te derriban, pero te vuelves a levantar, así que le deseo lo mejor, y si vuelvo a verle en la parrilla, me alegraré".

Mientras, Alexander Albon, que también fue un descarte de Red Bull al final de 2020, pasó un año fuera de la categoría, y dijo que entendía cómo el australiano podría volver renovado después de un descanso: "Estuve un año fuera, él ha tenido un poco menos, pero creo que eso me ayudó. Cuando estás en el circo, y las cosas no van bien, solo vas carrera a carrera".

"No eres capaz de reflexionar y entender realmente lo que está pasando, te sientes como si estuvieras en una lavadora, y tener ese tiempo es importante para pensar y mejorar", explicó el de Williams. "No obstante, también es bueno en el sentido de que te alejas un tiempo y puedes reajustarse mentalmente".

"Eso es muy importante, empiezas a perder un poco de confianza y pasar ese tiempo fuera creo que te libra de los demonios en algunos aspectos", dijo Albon. "He valorado mi paso por el DTM, porque he pilotado algo diferente, pero me dio confianza de manera distinta, seguía conduciendo un coche de carreras, así que debía tener confianza y conducir".

El anglotailandés dijo que se sintió más fuerte cuando regresó a la Fórmula 1 antes de 2022: "Noté que cuando volví a mi primera prueba, las de invierno con el nuevo coche de Williams, de inmediato sentí que empecé con más confianza que cuando lo dejé, y solo con ver a Daniel [Ricciardo] y el entusiasmo que tiene, creo que eso también le ha pasado a él".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!