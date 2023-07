La llegada de Ricciardo "no cambia nada" para Pérez con Red Bull F1

La noticia en la Fórmula 1 ha sido el despido de Nyck de Vries del equipo AlphaTauri para poner en su lugar al experimentado Daniel Ricciardo. Aunque se trata de una sustitución en la escudería menor de la compañía de las bebidas energéticas, la intención de poner en alerta a Sergio Pérez para que dé un mejor rendimiento es clara.

Sobre eso se le preguntó al mexicano, quien aseguró que llevaba trece años en la máxima categoría del automovilismo y que no temía que le pasara algo como al neerlandés. Además de no tener miedo a un despido repentino, cosa que no sucederá porque su asiento está asegurado para 2024, no mira más allá porque "no cambia nada" la llegada del australiano a la parrilla.

El de Guadalajara lamentó que Nyck de Vries acabara fuera de la Fórmula 1 y dio la bienvenida a Daniel Ricciardo: "Lo siento por Nyck [de Vries], creo que ha muy poco tiempo, bastante brutal, en ese sentido creo que ha sido una experiencia muy corta, pero nunca se sabe lo que le deparará el futuro

"Es lo que hay, esto es la Fórmula 1, y por otro lado también me alegro por Daniel [Ricciardo], creo que está muy motivado para volver, así que bien por él", continuó Sergio Pérez. "Creo que es una gran oportunidad para él. Por mi parte, no cambia nada, porque como he dicho, piloto para Red Bull, no es solo Daniel, es Yuki [Tsunoda], y a más de la mitad de la parrilla le encantaría conducir para Red Bull, así que no cambia nada".

Cuando se le insistió sobre que el australiano podría ocupar su asiento a partir de 2025, dijo: "Como digo, llevo trece años en la Fórmula 1, así que ya no soy un tipo que piense mucho más allá, he estado con los ingenieros, ni siquiera he tenido tiempo de hablar de lo que está pasando con Daniel. Creo que es una gran oportunidad para él, y eso es todo".

"Estoy centrado en Hungría y luego en Bélgica, no estoy pensando en 2025, está muy lejos. No tiene sentido pensar tan lejos", explicó el piloto de Red Bull, quien cree que todo depende de él mismo. "Está en mis manos, correcto, así que por eso estoy centrado. Soy el primero, soy un ganador, no me gusta tener malos fines de semana, no es para lo que estoy aquí".

"Prefiero estar en casa haciendo otra cosa. Estoy aquí porque sé que puedo hacerlo, lo he hecho antes", comentó Sergio Pérez. "La gente que está en el sofá se olvida de los pequeños detalles que tenemos, lo has visto con otros pilotos, otros equipos, han tenido diferentes periodos difíciles, pero luego no tienen veinte sustituciones después de cada sesión como hacen con los pilotos de Red Bull".

