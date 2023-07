Ricciardo sigue soñando con ocupar un asiento en Red Bull F1

El equipo AlphaTauri anunció el despido de Nyck de Vries antes de la disputa del Gran Premio de Hungría 2023 de Fórmula 1, en el que Daniel Ricciardo será su sustituto. El australiano continuará en la escudería de Faenza en calidad de cedido por parte del conjunto matriz hasta final de año, y aunque podría tratarse de un simple parche, el piloto quiere ir más allá y pensar en ascender como ya hizo hace una década.

Las especulaciones sobre el futuro de Sergio Pérez en el proyecto de las bebida energéticas han estado siempre ahí, pero el director de Red Bull, Christian Horner, ya le ha asegurado su puesto para 2024. Entonces, la esperanza del de Perth es dar el salto en dos campañas, algo que le parece un "sueño".

Antes de subirse al AT04, Daniel Ricciardo habló con los medios de comunicación que acudieron al circuito de Hungaroring, y cuando se le preguntó si su objetivo era regresar con los de Milton Keynes, respondió: "Sí, creo que a eso se llama el sueño, por así decirlo, pero no tiene sentido para mí pensar en eso porque va a haber mucho trabajo que hacer aquí".

"Creo que en términos de expectativas, no hay ninguna. Para mí, todo lo que sentí conduciendo la semana pasada [en la prueba de Silverstone] es como quiero volver a correr, quiero estar en el momento, disfrutándolo, sin pensar demasiado en el futuro", continuó el de AlphaTauri. "Y sí, obviamente he estado siguiendo, y estoy seguro de que el coche va a tener algunas limitaciones, pero tengo que hacer lo mejor con lo que tengo, creo que ahí es donde si es algo que siento que puedo trabajar".

"Entonces eso es todo lo que necesito, sentirme bien al volante de nuevo, y también usar algo de mi experiencia para ayudar al equipo. Así que en cuanto a este fin de semana si alguien me pregunta que dónde quiero terminar, no sabría decir, solo quiero saber que he dado todo y he hecho una vuelta de la que estoy orgulloso", explicó el piloto australiano de 34 años.

Las preguntas que se le hicieron a Daniel Ricciardo continuaron sobre lo que significaba su regreso a la Fórmula 1 después de salir de Red Bull y acabar con un bajo rendimiento en McLaren. Sin embargo, el ganador de ocho carreras en la máxima categoría del automovilismo cree que su reputación sigue ahí: "Creo que ya tener una oportunidad, es una especie de otra oportunidad para, digamos, hacer las cosas mejor, así que pienso que por eso estaba emocionado, por una de las preguntas anteriores, por volver a ponerme al volante y mostrar mi verdadero yo".

"E incluso la idea de que me excita. El sueño, como he dicho, es un asiento Red Bull, pero no hay algo que te diga cómo hay que hacerlo", comentó Daniel Ricciardo. "Todo ha sucedido tan rápido. Obviamente, la prueba fue lo primero que necesitaba, eso fue genial, pero ahora es como otro obstáculo. Quiero decir, no son [en Red Bull] como tómatelo con calma, son muéstranos lo que tienes, pero no hay criterios".

