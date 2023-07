Sergio Pérez está pasando tiempos difíciles en la Fórmula 1 después de no haber llegado a la Q3 en las últimas cinco sesiones de clasificación, siendo la peor racha de un piloto de Red Bull desde David Coulthard en 2008, cuando pilotaba un coche mucho menos competitivo. Como resultado, el mexicano se ha visto obligado en las carreras a luchar por volver a la cabeza, consiguiendo solo un podio en ese tiempo (en Austria), mientras que Max Verstappen se ha llevado todas las victorias en juego.

Para Jaime Alguersuari, quien formó parte del Red Bull Junior Team desde 2006 antes de pasar a Toro Rosso desde mediados de 2009 hasta 2011, la mera presencia de Pérez en el equipo afincado en Milton Keynes es ilógica. "El hecho de que Checo Pérez esté conduciendo para Red Bull demuestra claramente que el RB Junior Team ya no es un éxito", dijo el ibérico en entrevista con Sky Sports F1.

"Toda la idea que han comunicado a los medios y a todo el mundo es que crean campeones, o los mejores pilotos posibles, y les dan la oportunidad de conducir para Toro Rosso -en estos días AlphaTauri- para que adquieran experiencia en la Fórmula 1 y puedan ser promocionados al equipo grande, que es Red Bull".

"El hecho de que hayan tenido que ir a otro sitio para encontrar un piloto que corra para Red Bull ya es cuestionable. No tiene sentido, ¿sabes lo que quiero decir? Te gastas millones durante muchísimos años, sumas locas de dinero, para conseguir que muchos pilotos ganen títulos en fórmulas de promoción para subirlos a la Fórmula 1, para darles muy pocas oportunidades; cruzan los dedos para conseguir un buen coche, porque sin eso no haces nada en F1, estás detrás y no puedes hacer nada salvo ganar a tu compañero de equipo".

"Hay que tener muy claro que Checo nunca formó parte del Junior Team. Si hubiera sido así, dada la forma en que Helmut Marko juzga a los pilotos, no habría durado ni un año. No habría tenido una segunda oportunidad en la GP2, ni habría tenido otra oportunidad en la F3 británica".

Pérez es uno de los pocos pilotos contemporáneos de F1 que no ha ganado un gran título de monoplazas, pese a ser subcampeón de GP2 en su segundo intento. En 2008, Alguersuari ganó el título de la F3 británica por delante de Oliver Turvey, Brendon Hartley y el propio Checo.

Este fin de semana, Daniel Ricciardo regresa a la parrilla en el Gran Premio de Hungría, en el asiento de AlphaTauri que antes ocupaba Nyck de Vries. Según Christian Horner, el objetivo de Ricciardo es ocupar el asiento de Pérez, y Alguersuari no lo ve improbable: "¡Podría pasar! Checo tiene que concentrarse en estar más cerca de Max. Cuando tienes un coche capaz de ganar, tienes que usarlo. No es aceptable ser siempre medio segundo o siete décimas más lento".

"Si tu compañero de equipo gana todas las carreras, gran premio tras gran premio, tienes que estar al menos en el podio, no basta con conseguirlo en tu mejor día. Tienes que estar más cerca de él, de lo contrario tienen derecho a sustituirte. Hay muchos pilotos en la parrilla que sin duda podrían estar mucho más cerca de Max", finalizó.