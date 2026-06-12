La F1 revisará sus controles en el pit lane tras el error que devolvió el podio a Gasly

La dirección de la Fórmula 1 se ha comprometido a implementar "cualquier mejora o ajuste" necesario para evitar que se repita la polémica vivida en el Gran Premio de Mónaco con las sanciones por exceso de velocidad en el pitlane, que afectaron injustamente a varios pilotos.

Este viernes, los comisarios de la FIA devolvieron a Pierre Gasly su podio después de que el piloto de Alpine recibiera dos penalizaciones de cinco segundos al término de la carrera del pasado domingo por dos supuestas infracciones de velocidad en el pitlane.

Según las pruebas aportadas por la Fórmula One Management (FOM), encargada del cronometraje de la F1, una discrepancia en la forma de medir la velocidad en la entrada del singular pitlane de Mónaco provocó que Gasly y otros cuatro pilotos fueran considerados erróneamente infractores del límite de 60 km/h, siendo posteriormente sancionados de forma incorrecta.

Se entiende que los distintos bucles de cronometraje instalados por FOM estaban ubicados exactamente en las mismas posiciones que en la edición de 2025. Sin embargo, tal y como señalaron los comisarios en su resolución, una barrera situada en la entrada del pitlane fue desplazada, permitiendo a los pilotos tomar una trayectoria más corta para acceder a la calle de boxes. Como consecuencia, la velocidad media de los coches se calculó utilizando una distancia de hasta 77 centímetros menor que la calibrada en el primero de los nueve puntos de medición del pitlane, lo que provocó una sobreestimación de la velocidad real de los monoplazas.

"Como parte del proceso del derecho a revisión relacionado con Mónaco, hemos colaborado de forma proactiva con la FIA para recopilar toda la información relevante que ayudara a los comisarios en su evaluación", explicó FOM en un comunicado facilitado a Motorsport.com.

George Russell, Mercedes Photo by: Erik Junius

"Medimos las zonas relevantes del pitlane exactamente igual que en el evento de 2025 y seguimos los procedimientos habituales. Sin embargo, este proceso ha identificado una discrepancia en las mediciones. Como todos los integrantes de este deporte, buscamos siempre obtener los mejores resultados y, como es habitual, cualquier mejora o ajuste que se considere necesario a raíz de esta situación será implementado".

El mayor perjudicado por este problema de cronometraje fue George Russell. La penalización de cinco segundos que recibió arruinó por completo sus opciones de luchar por el podio cuando no cumplió la sanción durante su siguiente parada debido a un error de comunicación con el equipo. Eso derivó en una sanción de drive-through que le hizo caer fuera de los puntos.

Por otro lado, algunos equipos consideran que también era responsabilidad suya dejar un margen suficiente al atravesar el pitlane basándose en los datos recopilados durante los entrenamientos libres. El jefe de Haas F1, Ayao Komatsu, destacó que la gran mayoría de los 22 coches de la parrilla consiguió completar la carrera sin verse involucrada en supuestas infracciones por exceso de velocidad.

Te interesará: FÓRMULA 1 Alpine agradece a la FIA y a la FOM su transparencia tras la recuperar el podio de Mónaco