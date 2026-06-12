McLaren y Red Bull notifican su intención de recurrir el podio recuperado de Gasly

McLaren y Red Bull habrían notificado su intención de recurrir la decisión de los comisarios de la FIA de devolver a Pierre Gasly el podio del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1.

Este viernes, los comisarios de la FIA restituyeron el resultado de Gasly después de que el piloto de Alpine recibiera dos sanciones de cinco segundos al término de la carrera del pasado domingo por dos supuestas infracciones de velocidad en el pitlane.

Según las pruebas aportadas por la FOM, responsable del cronometraje de la F1, una discrepancia en la forma de medir la velocidad a la entrada del particular pitlane de Mónaco provocó que Gasly y otros cuatro pilotos fueran sancionados incorrectamente.

Sin embargo, algunos equipos consideran que era responsabilidad de cada escudería dejar un margen suficiente en el pitlane basándose en sus propios datos recopilados durante los entrenamientos libres. El jefe de Haas F1, Ayao Komatsu, señaló que la gran mayoría de los 22 coches de la parrilla completaron la carrera sin incurrir en supuestas infracciones de velocidad.

Durante la audiencia de la FIA, McLaren y Red Bull también defendieron una interpretación distinta de los hechos. El director deportivo de Red Bull, Stephen Knowles, argumentó que el procedimiento de medición de velocidad en el pitlane fue consistente durante todo el fin de semana y que los equipos adaptaron sus propios sistemas en consecuencia, conscientes de que el cálculo de velocidad no es perfecto. Knowles representó los intereses de Isack Hadjar, el piloto que ahora ha perdido el tercer puesto en favor de Gasly.

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

En el caso de McLaren, Will Courtenay se mostró contrario a modificar la clasificación final por razones similares, pese a que uno de sus pilotos, Oscar Piastri, también se vio afectado por las sanciones por exceso de velocidad. El australiano descendió una posición en la clasificación una vez que Gasly recuperó su resultado original.

Según el artículo 15.4 del Código Deportivo Internacional de la FIA, los competidores disponían de una hora tras la publicación de la decisión de los comisarios para notificar su intención de apelar.

No obstante, eso no significa que McLaren y Red Bull hayan presentado ya un recurso formal contra el veredicto. La notificación les concede un plazo adicional de 96 horas para estudiar con más detalle tanto la resolución como la normativa aplicable y determinar si existe alguna base jurídica sobre la que sustentar una apelación antes de decidir si siguen adelante con el proceso.

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