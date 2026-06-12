Alpine agradece a la FIA y a la FOM su transparencia tras la recuperar el podio de Mónaco

Pierre Gasly había cruzado la línea de meta en la tercera posición en Mónaco, pero posteriormente cayó al séptimo puesto tras recibir dos sanciones de cinco segundos cada una de ellas por supuestamente haber superado el límite de velocidad de 60 km/h en el pitlane de Montecarlo.

Sin embargo, los comisarios de la FIA anularon ambas sanciones tras concluir que Gasly no había superado el límite de velocidad en ninguna de las dos ocasiones. Esta decisión se produjo tras una solicitud de revisión presentada por Alpine, que demostró con éxito que su piloto no había infringido el reglamento.

Un elemento crucial en el caso resultó ser la prueba aportada por la FOM, que reconoció que la distancia utilizada por el sistema de cronometraje oficial para calcular las velocidades del pitlane era inexacta para el trazado requerido.

Como resultado, los comisarios anularon ambas sanciones y devolvieron a Gasly a la tercera posición del podio que ocupaba en el momento de cruzar la línea de meta.

Alpine acogió con satisfacción el resultado y agradeció tanto a la FIA como a la FOM su gestión del caso.

"Acogemos con satisfacción la decisión de la FIA de considerar admisible nuestro derecho de revisión tras la clasificación final del Gran Premio de Mónaco del pasado fin de semana", declaró el equipo en un comunicado. "Como resultado, los comisarios han anulado las dos sanciones de cinco segundos impuestas a Gasly, lo que restablece el tercer puesto del equipo".

"Queremos agradecer a la FIA y a la Formula One Management su transparencia y cooperación a lo largo del proceso de revisión y por haber llegado a esta decisión".

"Ahora, el equipo centra toda su atención en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya de este fin de semana y en luchar por el mejor resultado posible con sus dos coches".

La clasificación revisada devuelve a Gasly a la tercera posición, por delante de Isack Hadjar, que cae al cuarto puesto después de haber saboreado el podio el pasado domingo, una experiencia que aseguró que nadie le podrá quitar.

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El cambio también tiene implicaciones para ambos campeonatos. En lugar de los seis puntos otorgados por el séptimo puesto, Gasly recibe ahora 15 puntos por el tercero, lo que le da nueve puntos extra en la clasificación de pilotos. Alpine también gana nueve puntos en el campeonato de constructores.

Mientras tanto, las demás sanciones impuestas por exceso de velocidad en el pitlane durante el Gran Premio de Mónaco se mantendrán. En su resolución, los comisarios reconocieron que algunos pilotos ya habían cumplido sanciones durante la carrera, lo que afectó tanto a sus estrategias como a los resultados finales, pero señalaron que ningún otro equipo presentó una solicitud de revisión dentro del plazo permitido. En consecuencia, el caso de Gasly fue el único que pudo ser revisado.