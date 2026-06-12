Russell lidera la FP1 en Barcelona y Aston Martin confirma sus peores temores

Barcelona.- George Russell empezó mandando la primera sesión de Entrenamientos Libres (FP1) del GP de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 2026. El Circuit de Barcelona-Catalunya es conocido por sacar a relucir (y viceversa) los mejores coches y el británico dominó toda la sesión, tanto con medios, como con blandos, y fue 1º, aprovechando que su compañero Andrea Kimi Antonelli no rodó y fue sustituido por Frederik Vesti.

El máximo rival hasta el momento de las Flechas Plateadas parece ser McLaren, con un Oscar Piastri que se mostró rápido desde el principio de la sesión y marcó el segundo mejor tiempo no muy lejos de George.

Ferrari, que llega con muchas mejoras a este fin de semana no brilló, y aunque Charles Leclerc fue 3º, su mejor tiempo fue medio segundo peor que el mejor, muy lejos de lo esperado, aunque aún es pronto para sacar conclusiones.

Las peores pesadillas para Aston Martin se confirmaron. El equipo con sede en Silverstone esperaba sufrir mucho en Barcelona, y así fue, confirmándose en esta primera sesión como el peor coche. Fernando Alonso fue 19º, solo por delante de Lance Stroll, Colton Herta y Luke Browning, que no pudo rodar. Pero lo preocupante fueron los tiempos, pues el asturiano quedó a 3,7 segundos de Russell y a más de 1 segundo del Cadillac de Valtteri Bottas. Además, durante la sesión, el AMR26 de Fernando tuvo algún problema en el escape, por lo que la fiabilidad tampoco fue ilusionante.

Carlos Sainz empezó con problemas su sesión, con un Williams que se quedó parado en el pit lane nada más salir y no lo podía encender. Sin embargo, pudo volver a salir y las sensaciones fueron positivas. Desde sus primeras vueltas, se pudo como líder de la zona media, en tiempos de los Alpine, pero al poner neumáticos blandos el FW48 perdió prestaciones y finalmente solo pudo ser 13º, a casi 2 segundos del mejor tiempo y por debajo de rivales directos como los dos Audi, los dos Racing Bulls, y Franco Colapinto.

La sesión estuvo marcada por unos rookies que brillaron aprovechando sus oportunidades. El que más lo hizo fue Paul Aron, con el Audi, que terminó 6º, mientras que su compañero en estos libres, Bortoleto, sufrió mucho con alguna salida de pista y sin estar cómodo, terminó 12º a casi un segundo. También Leonardo Fornaroli aprovechó las buenas sensaciones del McLaren para terminar 5º, mientras que Colton Herta sufrió con el Cadillac y fue 21º, solo por delante de Browning.

Resultados de los Entrenamientos Libres 1 (FP1) del GP de Barcelona-Catalunya

Resumen de los Entrenamientos Libres 1 (FP1) del GP de Barcelona-Catalunya

El semáforo se puso en marcha la FP1 y desde el primer minuto hubo problemas. Carlos Sainz empezó con mal pie y su Williams se quedó parado en el pit lane. "El coche no se enciende", dijo por radio el madrileño, provocando una bandera amarilla para que sus mecánicos pudieran arrastrar el FW48 a boxes de nuevo.

La bandera amarilla duró poco y empezaron a salir todos los pilotos, entre ellos, los 7 rookies que participaban en esta primera sesión en Barcelona. La mayoría de equipos aprovecharon estos pilotos jóvenes para comprobar el funcionamiento de sus mejoras y muchos pilotos como Ayumu Iwasa o Leonardo Fornaroli salieron con parrillas.

Mercedes empezaba arriba en los primeros minutos, con un George Russell marcando una referencia de tiempo de 1:17.414, que iba a bajar mucho, pues la pista estaba muy sucia aún. Por detrás, Oscar Piastri lo seguía de cerca y Charles Leclerc se colocaba 3º, pero a más de medio segundo.

Williams pudo solucionar los problemas del coche de Sainz y tras 5 minutos pudo volver a salir a pista. No había mucha prisa en salir, y algunos pilotos como Franco Colapinto, los dos Audi, y los Williams tardaron más de 10 minutos en salir a pista.

El debut de Colton Herta (sustituyendo en la FP1 a Sergio Pérez) empezó con un susto, tuvo un error saliendo de la curva 12 y tuvo un potencial daño en el suelo del Cadillac, que pasó por la grava.

En clave Aston Martin, las primeras referencias de tiempo no eran muy ilusionantes, como ya esperaba el propio equipo en un trazado como Barcelona que suele ser un indicativo de cómo van los coches. Fernando Alonso marcó un 1:21.227, un tiempo 3,8 segundos más lentos que el mejor, que seguía siendo de Russell.

Además, la fiabilidad del motor Honda sigue afectando al AMR26 y tras 20 minutos de sesión, el asturiano tuvo que entrar en el box de Aston Martin por un problema en la unidad de potencia. Los mecánicos quitaron el capó motor de su coche e inspeccionaron la zona trasera. Tras algo más de 5 minutos, Alonso pudo volver a salir a pista después de cambiar la cola del escape de su monoplaza.

El primer tiempo significativo de Sainz fue un 1:19.337, por delante de los dos Alpine y a casi 2 segundos de la referencia de Russell, aunque se ponía como líder de la zona media. En el otro lado del box de Williams, Luke Browning seguía sin poder salir a pista por unos problemas eléctricos.

Todos los pilotos rodaban con medios, menos los dos Haas F1, con duros, y 3 de los rookies (Herta, Paul Aron y Frederik Vesti) que estaban con un plan totalmente distinto y tenían blandos.

Max Verstappen fue el primero de los grandes en poner neumáticos blandos y se puso 1º, con un 1:17.047, muy discreto, solo 3 décimas más rápido que el tiempo que Russell había hecho con medios casi al principio de la sesión. El británico de Mercedes respondió, montó blandos, y recuperó la primera posición, sacándole 6 décimas al holandés y con un tiempo de 1:16.363. Por su parte, McLaren se mostraba fuerte y Piastri se ponía 2º a 2 décimas de George.

Leclerc fue el último de los 4 grandes en poner las gomas rojas y su primer intento no fue muy esperanzador para un SF-26 con tantas mejoras. El monegasco, que está en un fin de semana importante para él con unos nuevos frenos tras dos malos GP en Canadá y Mónaco, marcó un 1:16.883, medio segundo más lento que el de Russell.

Al poner blandos, el Williams perdió algo de prestaciones, como ya ha pasado varias veces este 2026, y se colocó en 9ª posición, por detrás de Arvid Lindblad, Colapinto, Liam Lawson y Paul Aron, que estaba destacando con el Audi. Por su parte, Alonso se colocaba 17º con los blandos, a 3,7 segundos de Russell. Seguía sufriendo mucho el AMR26.

La sesión terminó sin muchos cambios, con un Mercedes que empezó muy cómodo y sin sufrir y con un McLaren que empieza por delante del SF-26 con tantas mejoras.