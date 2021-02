La razón por la que Vettel aún no hizo un test con Aston Martin

Si bien los equipos de Fórmula 1 no pueden realizar pruebas libremente con monoplazas actuales, sí pueden hacer tests con coches que tengan al menos dos años de antigüedad, tal como hizo Ferrari con Carlos Sainz para que el español se acostumbrara al trabajo con el equipo de Maranello antes de poder debutar en la pretemporada.

Sin embargo, Aston Martin y Vettel, que llega al equipo de Silverstone tras seis temporadas con Ferrari, no harán ninguna prueba similar.

"Nosotros alquilamos nuestros motores y cajas de cambios, no los compramos. No nos pertenecen, y tenemos que devolverlos después de la temporada", explicó Szafnauer en una entrevista con la Auto motor und sport alemana. "Por eso no tenemos un coche viejo y apto para dejarle a Sebastian para que salga a la pista".

Eso significa que Vettel no podrá familiarizarse con un coche de su nuevo equipo hasta los test oficiales de pretemporada de Bahrein, en los que tendrá solo un día y medio al volante.

Ante esa situación, todo lo que se pueda hacer en la fábrica es bienvenido, pero ni siquiera eso es fácil en las actuales condiciones. "El plan es que venga a vernos (a la sede del equipo en Inglaterra) de nuevo antes de los test", declara Szafnauer, antes de aclarar: "Todo depende de cómo te permitan viajar".

Además, Aston Martin todavía tiene que adaptar su simulador a los estándares actuales "para que (Vettel) pueda conducir la última especificación de desarrollo" aunque sea de manera virtual, añade el equipo.

El tercer puesto, el claro objetivo de Aston Martin para la F1 2021

El año pasado el equipo, entonces conocido como Racing Point, sumó puntos en 16 de las 17 carreras del campeonato, pero a veces no logró maximizar su potencial y terminó cuarto en el campeonato de constructores a pesar de haber logrado un triunfo, un segundo puesto y dos terceras plazas.

Szafnauer afirma que este año debería ser diferente: "Necesitamos más consistencia a la hora de sumar puntos. Si logramos eso, podemos terminar terceros. Ese tiene que ser nuestro objetivo realista".

Además, el equipo debe aprovechar mejor las oportunidades que se presenten. "Si las cosas van en nuestra dirección, como en Bahrein o Turquía 2020, deberíamos poder poner el coche en la pole position y tener la oportunidad de conseguir algunas victorias", dijo el jefe del equipo.

Habla explícitamente de "victorias", aunque Pérez logró la primera del equipo en casi dos décadas el año pasado. La escudería, que anteriormente operaba como Racing Point, Force India, Spyker y Midland, ganó por última vez un gran premio con Giancarlo Fisichella en 2003, y entonces todavía se llamaba Jordan.

