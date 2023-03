¿Qué es 'Rawe Ceek' en Fórmula 1? La explicación del meme en redes

Cargar el reproductor de audio

Aunque los lunes, por norma general, son días tediosos de vuelta al trabajo o a los estudios después del fin de semana, los que van antes de una carrera de Fórmula 1 son siempre felices. Los aficionados lo celebran en redes sociales anunciando el gran premio que se disputa en pocos días, con el mensaje "it's race week!" (¡es semana de carreras!), y así surgió el meme del 'Rawe Ceek' que ahora también aparece los lunes en Twitter y otras redes.

Todo surgió cuando, en la temporada 2020, Ferrari publicó en redes sociales el habitual 'It's race week', pero con un diseño que daba lugar a confusión. La palabra 'Race' estaba dividida con 'Ra' arriba y 'ce' abajo, y lo mismo ocurría con 'We' y 'ek', lo que dejaba a 'Ra' al lado de 'We' y a 'Ce' al lado de 'ek'.

Pese a que las palabras iban en diferente color (la puedes ver en la imagen principal del artículo), rápidamente surgieron las mofas porque parecía que Ferrari realmente ponía 'Rawe Ceek' y eso, unido a una etapa en la que los del Cavallino no acertaban en pista, lo convirtió en meme.

A partir de ese momento, hay mucha gente que publica el original 'It's race week', y otros que se aferran al meme 'It's RaWe ceek', hasta el punto de que incluso Ferrari ha acabado por aceptar su error de diseño y también ellos hacen referencia a ese 'RaWe ceek', como han vuelto a demostrar antes de las carreras de esta temporada 2023 de Fórmula 1.

En 2020, en aquella atípica temporada detenida, aplazada y afectada por la pandemia de Coronavirus, ya hubo memes con los entonces pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y Sebastian Vettel, y ahora continúan con Carlos Sainz.

(Aquí debajo, el cartel de Ferrari antes del GP de Arabia Saudí)

A aquel peculiar diseño se le sumó que Ferrari, en los últimos tiempos, es blanco de risas y mofas por sus continuos problemas y errores, especialmente en la estrategia de las carreras y en el turno de paradas en boxes, lo que también es fuente de memes.

