Qué ve Sainz en Williams para llamarlo "proyecto de vida"

El inicio de 2026 no está siendo el que Carlos Sainz imaginaba. Ni el que imaginaba él… ni el que imaginaba Williams. Después de un 2025 que superó expectativas —con dos podios, un tercero a medias en la sprint y la sensación de haber acertado al dejar Ferrari—, el nuevo ciclo técnico prometía una oportunidad real: empezar de cero y crecer. Pero la realidad ha sido más cruda. El sobrepeso del monoplaza ha frenado al equipo en las primeras carreras, alejándolo de la lucha por los puntos.

Y, sin embargo, en medio de ese arranque complicado, el discurso de Sainz no se mueve. No hay dudas. No hay reproches. Hay algo más profundo: convicción a largo plazo. Porque el madrileño no habla de Williams como un paso en su carrera. Habla de algo mucho más ambicioso.

Habla de un proyecto de vida.

"Me han dado la confianza para ser más que un piloto"

Sainz siempre ha sido un piloto de proceso, de construir desde dentro. Y en Williams ha encontrado un contexto que, según él mismo, no siempre tuvo.

"Soy piloto, al 100%. Pero siempre he intentado ser más que solo un piloto en todos los equipos en los que he estado. Hay equipos que te lo permiten, que te dan ese entorno de trabajo, y otros que te limitan más por las circunstancias", explicó el madrileño en declaraciones al podcast oficial de la F1 hace unas semanas.

En Grove, dice, ha encontrado lo primero.

"Y puedo decir que Williams me ha dado la confianza para ser un poco más que solo un piloto, para ayudar en todas las áreas en las que pueda ayudar, o en las que James y su equipo creen que puedo ayudar. Y diría que, para mí, es el entorno perfecto y el tipo de ambiente en el que quiero estar".

Ese matiz es clave. No habla solo de rendimiento en pista. Habla de influencia, de construcción, de formar parte del proyecto.

Algo que conecta directamente con su forma de entender este deporte, heredada desde casa: "Mi padre siempre me ha dicho que hay un extra en el trabajo y en la dedicación, en ir más allá de simplemente conducir. Esa ha sido su fórmula de éxito. Y como su hijo, siempre iba a llevar esa metodología conmigo".

El objetivo: devolver a Williams a lo más alto

A sus 31 años, Sainz sabe perfectamente en qué punto está. Ni es un debutante, ni está en la recta final. Está, probablemente, en el pico de su carrera. Y quiere invertirlo en algo concreto.

"Dije proyecto de vida. Lo digo porque tengo 31 años y siento que puedo entrar en los próximos años de mi carrera con un objetivo muy claro: ayudar a este equipo a volver a la parte alta de la parrilla".

No es un mensaje genérico. Tiene horizonte, tiene ambición… y tiene plazo: "Si me preguntas dónde me gustaría estar en tres o cuatro años, idealmente luchando por un campeonato con Williams".

Y remata con una idea que define toda su etapa actual:

"No hay nada que me haría más feliz que usar el mejor momento de mi carrera para devolver a uno de los equipos más grandes de la Fórmula 1 a lo más alto".

Entre la realidad y el plan

Foto de: Peter Fox / Getty Images

El contraste entre ese discurso y el presente es evidente. Williams no está hoy en posición de pelear por podios de forma regular. Pero Sainz insiste en que el análisis debe ser más amplio.

Ya lo fue en 2025.

"Creo que mis expectativas siempre fueron bastante realistas porque James y su equipo han sido muy honestos conmigo. Diría que las tenía controladas, incluso un poco bajas. Y en 2025 las superamos".

El problema es que 2026, con un cambio reglamentario tan radical, es otro escenario completamente distinto. Por eso, más que resultados inmediatos, Sainz pone el foco en algo menos vistoso… pero más importante en este tipo de ciclos.

"Progreso, en todo"

El español no se esconde: este no será un año para juzgar por posiciones. "Progreso. Seguir mostrando progreso. Da igual en qué área. Tenemos que progresar en todas".

Y deja claro que no se obsesiona con los resultados a corto plazo. "No voy a mirar demasiado los resultados, porque si hay un año difícil para juzgar dónde está cada uno, es este".

Eso no significa renunciar a competir. Pero sí define una hoja de ruta clara: construir ahora para ganar después. En un momento en el que los resultados no acompañan, Sainz no cambia el mensaje. Ni lo suaviza. Ni lo endurece. Simplemente lo amplía.

Porque mientras otros ven un inicio complicado, él ve algo diferente: el principio de algo que quiere que dure años.