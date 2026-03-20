Por qué Alpine F1 acabó molesto pese a sus dobles puntos en China

Aunque su estado de ánimo sufría por asimilar la terrible temporada de Alpine en 2025, el semblante de Pierre Gasly era un ejemplo de paciencia. En medio de los periodos de agitación que vivía el equipo, caracterizados por una constante rotación de directivos y personal, el francés se esforzaba sin prácticamente descanso para demostrar su convicción de que el futuro sería mejor.

La suerte de Alpine había decaído a lo largo de 2024 y 2025. Retrocedamos a 2023, año en el que el equipo estuvo prácticamente en una liga propia durante toda la temporada; el equipo fue sexto y solo tuvo un rival en la pista a medida que el impresionante inicio de año de Aston Martin fue de más a menos. A pesar de todo lo que se había hablado de planes quinquenales y objetivos de 100 carreras para luchar por el campeonato, su rendimiento comenzó a ir en sentido contrario.

El 2024 comenzó de forma desastrosa con un coche con exceso de peso, aunque el año se salvó gracias a su doble podio en Brasil y a una serie de actualizaciones al final de temporada que catapultaron a Gasly hacia resultados consistentes entre los ocho primeros en la clasificación. El impulso no se mantuvo; el 2025 comenzó de forma similar, pero sin la remontada de última hora, ya que el equipo de Enstone dejó de destinar recursos a las actualizaciones del monoplaza.

Toda su atención se centró en 2026, aunque fueron menos comunicativos en cuanto a sus planes en comparación con las narrativas cuidadosamente elaboradas de algunos de los otros equipos. Abandonar su propio proyecto de motor Renault para apostar por una unidad de potencia Mercedes fue fundamental para ello, intuyendo que el paquete desarrollado en Brixworth probablemente sería un éxito.

El A526 demostró sin duda, al menos visualmente, que el equipo se había esforzado al máximo, aunque esto apenas se comentó dada la mediocre temporada 2025 del equipo.

Aunque mostró un buen ritmo en los test y sus vueltas en carrera sugerían que estaría en la parte alta de la zona media, la primera carrera en Australia fue una oportunidad perdida. Gasly consiguió un punto, sí, pero el equipo no había logrado desarrollar todo su potencial. Eso se corrigió en China; Gasly superó a los Red Bull en la clasificación, terminó sexto, mientras que Franco Colapinto sumó su primer punto para el equipo con un décimo puesto.

Normalmente, esto sería motivo de celebración; Alpine logró su primer doblete en los puntos en más de un año con un rendimiento motivador tanto en la clasificación como en la carrera. En cambio, ambos pilotos tenían la sensación de que podrían —y deberían— haber conseguido más.

"Debo decir que estoy muy contento", comenzó Gasly, al recordar su carrera en Shanghái. "Pero en lo más profundo de mi ser, el Pierre más competitivo está un poco molesto por no haber conseguido [el quinto puesto]. Me sentía realmente cómodo en quinta posición antes del coche de seguridad; estaba alejándome, el ritmo era perfecto. No me dejé llevar por el entusiasmo porque sabía que, con estos nuevos coches y este nuevo reglamento, no se trata de si va a salir el SC, sino de cuándo va a salir", dijo.

Liam Lawson, Racing Bulls, Pierre Gasly, Alpine Foto de: James Sutton / Fórmula 1 / Formula Motorsport Ltd vía Getty Images

Y añadió: "En la reanudación, por alguna razón, no tenía potencia al salir de la última curva. Así que Ollie me adelantó muy fácilmente y perdí la posición. Y luego, a mitad de carrera, con toda la lucha con el Haas, con Max y todo eso, perdí un poco de terreno respecto a Bearman".

"Una vez que conseguí adelantar a todos, creo que estaba a algo más de cinco segundos de Max y a ocho de Bearman. Fue vuelta tras vuelta de clasificación, así que, en ese sentido, fue divertido. Conseguí recortar distancias, pero me propuse que los iba a adelantar sin importar lo que pasara. Y al final, me quedé a solo dos segundos, pero aun así fue un día muy bueno para el equipo", explicó.

Eso supone una diferencia de dos puntos para Gasly, pero podría decirse que Colapinto tuvo una pérdida mayor. El momento en que salió el coche de seguridad fue mucho más perjudicial para su primera tanda con neumáticos duros, dado que no pudo recuperar el tiempo perdido por quedarse en pista frente a los que pararon, y luego perdió unos siete segundos (más o menos, dependiendo de la gravedad de los daños en el suelo) después de que Esteban Ocon provocase un accidente al chocar con su Alpine en la curva 3.

Esto descarriló la remontada de Colapinto. Se había quedado fuera de los puntos, sí, pero el ataque a Carlos Sainz debería haber llegado antes, antes de que los neumáticos medios del piloto argentino empezaran a granularse. Teniendo en cuenta las consecuencias del SC, debería haber sido posible situarse cerca de Liam Lawson e Isack Hadjar.

"Deberíamos haber sumado muchos más puntos de los que conseguimos, y eso es lo molesto", reflexionó Colapinto, sumándose a las quejas de la pareja de Alpine. "Pero está bien enfadarse por eso. Por supuesto, cuando se escapa una oportunidad así, no sienta bien".

Al comparar el ritmo de Colapinto con el de Lawson, el piloto de Alpine tenía una clara ventaja con los neumáticos duros frente a los medios del neozelandés. Una vez que Lawson montó su propio juego de neumáticos duros tras parar bajo el coche de seguridad, esto le dio una ligera ventaja en términos de ritmo; no enorme, pero de alrededor de una décima por vuelta. Al inicio de su tanda con los medios, Colapinto era bastante más rápido que Lawson, inicialmente un segundo más rápido por vuelta antes de que la diferencia empezara a reducirse tras unas ocho vueltas con los C3; para cuando Colapinto empezó a alcanzar a Sainz a pesar del granulado de los neumáticos, Lawson volvía a rodar a un ritmo más rápido.

Si situamos el mejor resultado de Gasly en Shanghái en quinta posición y el de Colapinto en séptima, eso supone un total de siete puntos potencialmente perdidos; dado que se espera una lucha muy reñida en la zona media del pelotón, estos puntos podrían ser decisivos.

Franco Colapinto, Alpine Foto de: Dom Gibbons / Fórmula 1 vía Getty Images

Además, si lo ponemos en contexto con los test y la carrera de China, parece que la clasificación de Australia fue un caso atípico; Gasly dijo tras colocar su coche en séptima posición en Shanghái que habría pasado a la Q3 en Australia si hubiera tenido otra oportunidad, señalando que su ritmo de carrera en Albert Park también fue bastante bueno. La velocidad en recta es buena, gracias a la unidad de potencia de Mercedes y a la eficiencia aerodinámica de su A526, y parece ser muy capaz de combinarla con unas características de conducción fiables durante el resto de la vuelta.

"Si miramos dónde estábamos en 2025 y dónde estamos ahora, es una liga completamente diferente. Así que estoy muy contento", añadió Gasly.

"Hicimos un gran trabajo en la clasificación, nos quedamos a varias décimas de McLaren. En las primeras tandas no perdí mucho terreno respecto al Ferrari. Todavía hay muchos pequeños detalles que debemos ajustar y solucionar, pero no son limitaciones insuperables. Así que tengo bastante confianza. China fue especial. Esperemos que el rendimiento sea bastante similar al de aquí en las próximas carreras".

Parecía que Alpine había alcanzado un punto clave en su comprensión del A526 durante el fin de semana de China, algo que tendrá que trasladar a Suzuka. Se trata de un circuito que pondrá a prueba el agarre y la adherencia a través de las curvas de velocidad media, por lo tanto, proporcionará un poco más de evidencia de las fortalezas y debilidades de Alpine esta temporada.

Sin embargo, los primeros indicios son positivos. Alpine se ha mantenido muy cerca de Haas y Racing Bulls esta campaña, y debe empezar a aprovechar aún más las oportunidades que se le presentan, al menos, si no quiere lamentar los siete puntos perdidos en China.

Esteban Ocon, Haas F1 Team, Franco Colapinto, Alpine Foto de: Lars Baron / Getty Images