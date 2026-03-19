La F1 destaca el inicio de temporada de Carlos Sainz en 2026

La temporada 2026 de F1 no ha empezado de la mejor manera para Carlos Sainz, quien sin embargo ha mantenido un alto nivel para lograr incluso más de lo que le permite el Williams, probablemente el noveno coche de la parrilla.

Con un excesivo sobrepeso y sin brillar en lo aerodinámico, el monoplaza del equipo británico no permite grandes brillos, pero Sainz, evitando problemas ajenos, logró meterlo en el top 10 para sumar los primeros puntos del curso.

Fue en una carrera con multitud de abandonos por fiabilidad, sí, pero también tuvo que ver la astucia del madrileño usando el nuevo Modo Adelantamiento para simular una especie de tren de DRS que le permitiera dejar atrás a Franco Colapinto y terminar noveno.

Así, en el Power Ranking de la Fórmula 1, han considerado que Sainz estaba entre los mejores del GP de China, de hecho igualado con Colapinto. El mejor valorado, por cierto, no fue solo Andrea Kimi Antonelli, autor de la pole más joven de todos los tiempos y con la primera victoria de un italiano en 20 años. Compartió ese honor con Oliver Bearman, destacado quinto clasificado en el mundial con el Haas F1. Mira:

Los mejores pilotos del GP de China de F1 2026 según el Power Rankings

1) Oliver Bearman 9.4

Andrea Kimi Antonelli 9.4

3) Lewis Hamilton 9.0

Pierre Gasly 9.0

5) George Russell 8.4

6) Carlos Sainz 8.0

Franco Colapinto 8.0

8) Liam Lawson 7.8

9) Charles Leclerc 7.6

10) Nico Hulkenberg 6.8

Max Verstappen 6.8



Un año más, un panel de cinco jueces neutrales evalúa a cada piloto después de cada gran premio y les da una nota de 1 a 10 según su rendimiento más allá del coche. Las puntuaciones de esos expertos se suman para obtener una nota media cada carrera, y luego se esas notas de cada gran premio se suman para la clasificación general de la temporada.

Y así, en lo que llevamos de temporada 2026 de F1, Sainz también se cuela en el top 10

Clasificación general del Power Ranking de la temporada 2024 de Fórmula 1 tras Silverstone

Posición Piloto Nota media 1º Kimi Antonelli 9.1 1º George Russell 9.1 3º Oliver Bearman

8.8 4º Lewis Hamilton 8.5 4º Pierre Gasly

8.5 6º Charles Leclerc

8.1 7º Arvid Lindblad

7.5 8º Max Verstappen 7.3 9º Carlos Sainz 7.2 9º Isack Hadjar 7.2

Además de ellos, en Australia habían entrado en el Power Ranking Gabriel Bortoleto, sexto.