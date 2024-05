Pérez, muy cerca de firmar con Red Bull; ¿Sainz a Williams F1?

Según informaciones de la publicación hermana de Motorsport.com, Motorsport-Total.com, Pérez está a punto de ampliar su contrato con Red Bull. Helmut Marko había indicado recientemente que tendrían una imagen clara "para Barcelona" sobre si el mexicano se quedaría o no. Y tal y como están las cosas hoy, todo indica que esto podría concretarse en los próximos días o semanas.

De los pilotos que Red Bull tiene en plantilla, sólo Yuki Tsunoda es actualmente elegible para ascender al equipo de Milton Keynes, gracias a sus destacadas actuaciones con RB. Según Marko, la de 2024 es "la primera temporada en la que es constantemente rápido y tiene sus emociones bajo control", pero también tiene que demostrarlo "de forma constante y a largo plazo".

Hasta hace poco, la única alternativa real a Tsunoda era Carlos Sainz, que no seguirá en Ferrari. Sin embargo, según la información de Motorsport.com, Red Bull ha rechazado la posibilidad de fichar al español. Eso, a su vez, sugiere que las conversaciones con Pérez se encuentran en una fase avanzada.

Marko ya dijo en una entrevista en Imola que era "una consecuencia lógica llegar a un acuerdo". Christian Horner también describe a Pérez como "muy popular en el equipo, y ha hecho un buen inicio de año".

A pesar de que Mónaco fue "un fin de semana brutal" para Pérez con su abandono en la Q1 y el accidente en carrera, el jefe del equipo le elogió: "Sus seis primeras carreras fueron muy buenas. A menudo en la primera fila de la parrilla, normalmente segundo o tercero en carrera. Sólo tenemos que volver a ese camino. Está muy centrado y se siente cómodo en el equipo".

Red Bull F1 reconoce que Checo Pérez "es prioridad" para 2025

Pérez es el único que puede quedarse sin su asiento en Red Bull, Horner insinúa entre líneas que puede que ya no haya alternativas reales que estén siendo consideradas seriamente por el equipo, y dijo: "Hay mucho interés en nuestros coches, como puedes imaginar. Pero Checo es nuestra prioridad".

Errores como el de la clasificación en Imola "no deberían ocurrir, pero ocurrieron", analizó Marko. Pero: "No es un problema estructural. Es suficientemente rápido y además ha mejorado la clasificación este año". Pérez está, por tanto, "en una buena posición" para 2025, dijo el consultor de los de Milton Keynes y aclaró cuando se le preguntató: "Yo no diría en la pole, pero en una buena posición".

Según los rumores en el paddock de la Fórmula 1, los representantes de Pérez también se han ofrecido a Audi, pero sólo como plan B. "Estoy bastante tranquilo", dijo el mexicano en una entrevista con Sky. "Ya estoy contento con lo que he conseguido en la Fórmula 1". En su opinión, el nuevo contrato es "sólo cuestión de tiempo".

En Miami, donde estuvo a punto de llevarse por delante a Verstappen con una salida kamikaze, Pérez estuvo a centímetros de poner en peligro su futuro. Simplemente tuvo suerte en esa situación. En Mónaco, fue un pasajero en la colisión con Kevin Magnussen en la vuelta 1. Y su diferencia con Verstappen en clasificación fue de las habituales tres décimas.

A favor de Pérez está que parece haber asumido no poder batir a Verstappen. "Ha cambiado su actitud", dijo Marko. "Ahora copia la configuración de Max porque sabe que es la más rápida. No puedes batir a Max con una configuración diferente. Simplemente no puedes batir a Max. Así son las cosas".

Tras el "no" de Red Bull F1: ¿Qué hará Sainz en 2025?

El inminente acuerdo entre Pérez y Red Bull significa que Sainz tendrá que buscar asiento en otra parte. Según informaciones de Motorsport.com, el español debería tomar su decisión en cuanto se anuncie oficialmente el acuerdo con Pérez.

Tras el rechazo de Red Bull y el anuncio de Mercedes de que no se tomará una decisión a corto plazo, Sainz todavía tiene dos ofertas realistas sobre la mesa: una a largo plazo de Audi y otra a corto plazo de Williams. Y se rumorea que Sainz se inclina por Williams porque serían más flexibles a finales de 2025, en caso de tener oportunidades en otra parte.

Además, Sauber fue con diferencia el equipo más lento en Mónaco, y Williams sumó allí sus primeros puntos del año con un coche con sobrepeso, que Sainz también puede ver como algo positivo: Si los diseñadores de Grove consiguen deshacerse de los kilos de más para 2025, Williams podría ser notablemente más competitivo que en 2024.

Su compañero de equipo también podría jugar un papel clave. Sainz sabe que Nico Hulkenberg es un hueso duro de roer, pero ya fue su compañero en Renault. Mientras que Alexander Albon, por otro lado, fue derrotada claramente por Verstappen en Red Bull y en Williams realmente no ha tenido un rival.

La decisión sobre el futuro de Sainz aún no está tomada. Audi podría mejorar su oferta y ofrecerle un contrato de un año con opción a dos. Por otro lado, todos los rumores apuntan a que su padre, Carlos Sainz, le gusta más la opción del Grupo Volkswagen, con el que también está vinculado.

Otros coautores: Jonathan Noble y Oleg Karpov

