Por qué se está retrasando la cancelación de las carreras de F1 en Qatar y Abu Dhabi

Dado el conflicto bélico en curso en Oriente Medio, desde hace ya varios meses se da por hecho que la cancelación de los grandes premios de Qatar y Abu Dhabi, que cierran la temporada 2026 de la Fórmula 1, no solo es probable, sino inevitable.

El titular de los derechos comerciales ha estado elaborando planes de contingencia, aunque de cara al público sigue afirmando que estas carreras siguen en pie. Muchos en el paddock han seguido su ejemplo: los hoteles de los alrededores de Imola están casi completos para el fin de semana en el que se debería viajar a Yas Marina.

A pesar de la suposición de que las carreras de Qatar y Abu Dhabi se cancelarán inevitablemente, los promotores de dichas pruebas siguen mostrándose, al menos en apariencia, decididos a que se celebren según lo previsto. Abu Dhabi ha llegado incluso a anunciar actuaciones musicales de artistas como Zara Larsson, The Script, Imagine Dragons y Lewis Capaldi. Quienes se fían de lo que se dice en las redes sociales habrán observado que Larsson ha afirmado posteriormente que no acudirá.

Todo esto forma parte de un tira y afloja constante sobre quién correrá con los gastos derivados de la cancelación. En términos generales, cuando los organizadores de los grandes premios cancelan las carreras, son ellos quienes acaban pagando el dinero de su propio bolsillo, ya que sus contratos con la F1 les obligan a abonar un canon de autorización. Si el titular de los derechos comerciales cancela las carreras, renuncia a esa cuota o canon.

Se ha informado de que las tasas de autorización para Qatar y Abu Dhabi ascienden a 55 y 40 millones de dólares al año, respectivamente, pero se entiende que estas cifras son muy especulativas. No obstante, las sumas de dinero en juego son considerables.

Los contratos varían según los promotores, especialmente en aquellas carreras respaldadas por estados en lugar de por entidades comerciales convencionales. Pero cuando se cancelan eventos y se pierde dinero, siempre surge una disputa sobre la responsabilidad, sobre todo cuando las cancelaciones vienen impuestas por circunstancias ajenas.

Tal es el valor comercial de los hospitalities, la señalización junto a la pista y otros patrocinios, que las posibles repercusiones financieras van mucho más allá de los cánones. Por eso, Bahrein celebra su carrera en Malasia, alquilando, en la práctica, el circuito para que tanto el país como la F1 puedan cumplir con sus obligaciones contractuales.

La F1 se traslada a Malasia para el Gran Premio de Baréin de este año Foto de: Peter J Fox / Getty Images

"Tomaremos la decisión en el momento adecuado", declaró el director ejecutivo de la F1, Stefano Domenicali, a finales de julio. "Ese momento no llegará antes de mediados de septiembre. A día de hoy, las carreras de Qatar y Abu Dhabi están confirmadas".



"Por cierto, las entradas ya están agotadas. Es una señal increíble de que este deporte es mucho más grande que el problema que está atravesando nuestro mundo. Pero, por supuesto, si la situación no se aclara como creemos que debería hacerlo antes de mediados de septiembre, tomaremos la decisión".

Además de mostrar una perspectiva bastante poco sensible sobre la importancia de la F1 en relación con la geopolítica, esta declaración también enturbiaba el panorama sobre cuándo se tomaría la decisión: ¿antes o después de mediados de septiembre? En cualquier caso, esa fecha ya ha pasado.

Domenicali también confirmó que, si se cancelaran las dos últimas carreras, la temporada no terminaría con una doble cita en Las Vegas. A pesar de que algunas fuentes siguen afirmando que es probable que eso ocurra, no es así. La F1 ya tiene que andar con mucho cuidado con las demás partes interesadas de Las Vegas, y se da por hecho que celebrar dos grandes premios consecutivos allí no sería, en absoluto, bien recibido por la comunidad empresarial local. Además, una doble carrera coincidiría con la festividad de Acción de Gracias.

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La obligación de encontrar una sede para una última prueba en caso de que no se celebren los grandes premios de Qatar y Abu Dhabi también es una condición contractual. Tal y como están las cosas, si desaparecieran del calendario, la F1 se quedaría con un calendario de 22 pruebas. Aunque esto le permitiría cumplir la mayoría de sus contratos de retransmisión, se da por hecho que al menos uno de ellos estipula 23.

Imola se consideraba una apuesta segura para acoger el final de temporada, pero, durante el fin de semana del Gran Premio de Italia, se supo que la F1 había recibido una fuerte oposición por parte de Qatar y Abu Dhabi en relación con la cancelación de sus carreras. El resultado más satisfactorio desde el punto de vista comercial sería que la supuesta prueba de Imola sirviera como sustituta de una de ellas, al igual que ocurrió con el Gran Premio de Bahréin que tendrá lugar en Malasia.

Imola se prepara para acoger un final improvisado de la F1 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

Sin embargo, se da por hecho que tanto Qatar como Abu Dhabi están decididos a dar la imagen de que todo sigue según la normalidad, dado que ambos países han realizado importantes inversiones para convertir sus aeropuertos en importantes centros de tráfico internacional.

Por lo tanto, se avecinan días difíciles para Liberty Media, ya que se verá obligado a tomar una decisión pronto por razones logísticas. En su empeño por alcanzar las cero emisiones netas para 2030, la F1 transporta ahora gran parte de su equipamiento por vía marítima. Esto implica, naturalmente, plazos de entrega más largos.

Más allá de los plazos que conlleva el transporte marítimo de mercancías hacia la región del Golfo, existe la cuestión práctica de que debe atravesar el estrecho de Ormuz, un punto de estrangulamiento que se abre y se cierra en función del estado de las hostilidades entre Irán y Estados Unidos. Si las últimas carreras se mantuvieran tal y como están programadas actualmente, habría que transportar más carga por vía aérea, lo que aumentaría tanto los costes como las emisiones.

Y mientras se desarrolla este juegoal límite entre el titular de los derechos comerciales y los promotores de carreras de Oriente Medio, los equipos también tienen preguntas que plantear. Si se les exige transportar equipamiento y personal a lugares que se han encontrado próximos a objetivos militares en un conflicto en curso, es poco probable que su seguro les cubra.