Antonelli, optimista pese a unos libres accidentados: "Mañana deberíamos estar bien"

Andrea Kimi Antonelli terminó la jornada del jueves en el Gran Premio de Azerbaiyán 2026 con sensaciones encontradas. El piloto de Mercedes apenas pudo completar el programa previsto debido a los problemas hidráulicos que afectaron a su monoplaza en la FP1 y que afectaron también a su rodaje al inicio de la FP2, aunque se mostró bastante optimista pensando en el resto del fin de semana.

El italiano reconoció que la falta de rodaje complicó la preparación para la clasificación, que se disputará este viernes debido al formato "adelantado" del GP de Azerbaiyán por una festividad local este domingo que ha obligado a adelantar todo un día.

"Ha sido una jornada complicada porque, ya sabes, con los problemas que hemos tenido, hemos perdido muchas vueltas en la FP1 y la mitad de la FP2, así que nunca es lo ideal", explicó el líder del mundial de la Fórmula 1 tras los entrenamientos libres en Bakú.

Pese a ello, Antonelli aseguró que las vueltas que pudo completar le dejaron buenas sensaciones al volante, así como demostró el hecho de ver a su compañero George Russell liderando ambas sesiones de prácticas.

"En general, con las vueltas que he dado, me he sentido bastante bien en el coche, aunque, por supuesto, queda mucho trabajo por hacer de cara a mañana", afirmó.

El joven piloto de Mercedes también habló sobre la avería hidráulica que condicionó su viernes. Aunque Mercedes todavía investiga el origen del problema, confía en que no vuelva a repetirse durante el resto del fin de semana.

"Todavía estamos intentando entender cuál fue la causa del problema, pero fue algo un poco inesperado. Estoy seguro de que el equipo está haciendo todo lo posible para averiguar qué lo provocó", señaló.

Como medida de precaución, Mercedes sustituirá la unidad de potencia de su monoplaza antes de la jornada del sábado: "Ahora tenemos que cambiar la unidad de potencia, obviamente, por seguridad, y mañana deberíamos estar bien".

Preguntado por si este cambio podría tener consecuencias en forma de sanciones más adelante en la temporada, el italiano evitó sacar conclusiones prematuras, aunque dejó claro cuál es el objetivo del equipo.

"Ya veremos qué pasa, pero estamos haciendo todo lo posible por no recibir más sanciones este año", concluyó Andrea Kimi Antonelli.

La crónica de la jornada: Fórmula 1 Mercedes aplasta el jueves de Bakú con Russell 1º; problemas en el motor de Alonso