Datos de hace 9 años y el camino frenético de Pirelli F1 hasta Sepang

Pirelli, proveedor de la Fórmula 1, ha dado algunas pistas sobre lo que supondrá, en lo que respecta a los neumáticos, el próximo Gran Premio de Bahrein, que se celebrará en Sepang.

Al no poder celebrar la prueba en su fecha inicial de abril —ni más adelante— debido a la guerra con Irán, Bahrein ha llegado a un acuerdo con la FIA, la F1 y Malasia para que Sepang acoja la carrera.

Quizá no se pueda calificar este acuerdo como "de última hora", pero sigue representando un reto considerable para todos los implicados, dado que el campeonato no ha visitado Kuala Lumpur desde 2017 —y más aún para Pirelli—.

El fabricante italiano siempre se enfrenta a ecuaciones complicadas a la hora de elegir los compuestos de neumáticos más adecuados para cada circuito, con el fin de garantizar un cierto nivel de variabilidad estratégica sin comprometer la durabilidad del caucho.

"Si no recuerdo mal, la última carrera en Malasia fue en 2017", comentó el director de Pirelli Motorsport, Dario Marrafuschi, poco antes de que se hiciera oficial la noticia. "Desde 2011 [cuando Pirelli sustituyó a Bridgestone como único fabricante de la F1] hemos estado allí todos los años, así que tenemos un buen historial".

"2017 fue el primer año en el que se utilizaron neumáticos más anchos, en comparación con el anterior. Y en cuanto al —permíteme decirlo— equilibrio entre el tamaño de los neumáticos y la configuración del monoplaza, se acercaba bastante a lo que tenemos hoy en día".

"Por lo tanto, basaría nuestras decisiones en los resultados de 2017 y optaría por una elección en línea con lo que hicimos ese año y no con lo de 2016, 2015 o 2014".

Allá por 2017, Pirelli eligió sus compuestos medio, blando y superblando —el equivalente a C2, C3 y C4 en una gama de C1 a C5—.

Pierre Gasly, Toro Rosso Foto: Peter Fox / Getty Images

Marrafuschi aclaró que Pirelli no tendría tiempo de enviar personal a Malasia para realizar análisis adicionales, ya que necesita preparar los compuestos lo antes posible. La reducción de los plazos también implica que los neumáticos tendrán que transportarse por vía aérea en lugar de por mar.

Cuando se le preguntó por la volatilidad del calendario, el italiano añadió: "Eso nos da muchos quebraderos de cabeza. Tenemos en cuenta todos los escenarios, pero siempre somos flexibles. Para dar respuesta a todas las necesidades, quizá decidamos realizar varias producciones y, luego, utilizar esa producción de reserva para la siguiente carrera. Por eso, siempre elaboramos escenarios flexibles. Esa es la clave en este entorno tan caótico".

Marrafuschi aclaró que Pirelli necesita un preaviso de siete semanas para una carrera europea, en medio de los rumores sobre un posible final de temporada en Imola si se cancelaran las pruebas de Qatar y Abu Dabi.

Eso podría suponer un reto mayor debido al clima de Emilia-Romagna, donde las temperaturas suelen oscilar entre 0 °C y 8 °C en diciembre, ya que incluso el sur de Europa puede ser más frío que Las Vegas.

"Bueno, creo que podemos basar nuestra respuesta en los test de Barcelona", dijo Marrafuschi. "El clima sería similar a los entrenamientos de Barcelona. Es decir, algo que ya hemos visto. Por supuesto, no es lo ideal, pero en cualquier caso es seguro, no da miedo. No nos preocupa eso".