Haas lamenta pelear "con las manos atadas" contra sus rivales

El director del equipo Haas F1, Ayao Komatsu, afirma que la escudería estadounidense ha estado "peleando con las manos atadas" en comparación con los equipos más ricos de Fórmula 1.

Komatsu se ha sincerado sobre la necesidad de encontrar más financiación para el equipo con el fin de alcanzar el límite presupuestario, fijado en 215 millones de dólares para la temporada 2026 (unos 188 millones de euros) —sin incluir los salarios de todos los pilotos y de las otras tres personas con mayores ingresos, ni gastos como los de marketing—.

El japonés cree que eso ha supuesto un lastre para la escudería, que cuenta con una plantilla de aproximadamente 400 personas, mientras que varios equipos pueden presumir de tener más de 1.000 empleados.

Cuando se le preguntó en Spa-Francorchamps si Haas podría ahora operar al límite del tope presupuestario, Komatsu respondió: "Ojalá pudiéramos. Pero no es así. Una de las principales prioridades en mi lista de tareas es poder financiar este equipo para que podamos operar al límite del tope presupuestario. Porque esa es la base, ¿no? Deberíamos dar ese primer paso".

"Hemos hablado de que nos estamos quedando atrás en desarrollo. Eso no es un reflejo de, digamos, la incapacidad de nuestros chicos. Creo que, sinceramente, están haciendo un trabajo fantástico. Cualquiera que conozca la Fórmula 1, que sepa cuál es el tamaño y los recursos de nuestro equipo, y que vea lo que estamos consiguiendo, creo que entenderá esa afirmación".

Esteban Ocon, Haas F1 Team Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

"Pero creo que son muy competentes. Trabajan en equipo. Su comunicación es clara. Hay una cultura en la que no se culpa a nadie. Creo que la cultura va por buen camino y la capacidad está ahí. Pero, hasta ahora, no estoy siendo capaz de darles los recursos suficientes para que nuestros chicos demuestren de lo que son capaces".

"Lo que han logrado a principios de este año es totalmente inesperado. No se puede esperar que el equipo más pequeño rinda como lo hemos hecho nosotros al inicio de la temporada, en el año del mayor cambio normativo. Eso no es sostenible para nosotros".

"Así que no es un reflejo de nuestros chicos, sino más bien un reflejo de mi parte. Tengo que ser capaz de conseguir más ingresos para este equipo y proporcionar un mejor entorno a nuestros chicos. Una vez que lo hayamos conseguido, contamos con los chicos para hacerlo. Tenemos a los pilotos para hacerlo. Así que estoy seguro de que podemos remontar".

Anteriormente, Komatsu se refería al notable comienzo de temporada de Haas, que ocupaba el cuarto puesto en la clasificación de constructores tras los dos primeros grandes premios, gracias a los destacados resultados de Oliver Bearman, ya que el piloto británico de segundo año terminó séptimo en Melbourne y quinto en China.

Oliver Bearman, equipo Haas F1 Foto de: Joe Portlock / Getty Images

Pero Komatsu no ha eludido el hecho de que su equipo se ha visto superado por sus rivales en la batalla de desarrollo. Últimamente han puntuado menos y la Q3 se ha vuelto más difícil de alcanzar, hasta el punto de que la escudería no ha sumado nada en los últimos cinco grandes premios —de ahí el énfasis en conseguir más presupuesto—.

"Esas cosas llevan tiempo. Así que estoy intentando ponerlo en marcha lo antes posible", añadió Komatsu. "Pero no es que haya empezado a trabajar en ello ahora mismo. Llevamos tiempo en ello. Así que estamos manteniendo conversaciones muy constructivas".

"Pero, sinceramente, no es justo para nuestros chicos tener esa limitación, por así decirlo. Es como si estuvieran peleando con las manos atadas".

"Pero luego, cuando ven nuestra falta de rendimiento o nuestras dificultades en lugares como Miami, Barcelona, Spielberg o Silverstone, nadie rehuye. Todo el mundo se pregunta: 'Vale, ¿cuál es el problema? ¿En qué nos hemos equivocado? ¿Cómo hemos llegado a esta situación? ¿Cómo vamos a mejorar?'. Y eso es algo que respeto de verdad. Así que estoy decidido a proporcionarles el entorno que se merecen".