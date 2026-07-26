OFICIAL: la F1 correrá en Sepang (Malasia) entre Bakú y Singapur

El Sepang International Circuit volverá a acoger una carrera de Fórmula 1 esta temporada, concretamente el 4 de octubre, una semana antes del Gran Premio de Azerbaiyán, pero lo hará de una manera un tanto peculiar, ya que no será el GP de Malasia oficialmente, sino que se llamará GP Gulf Aire de Bahrein en Malasia.

El calendario de 2026, que inicialmente contaba con cuatro pruebas en Oriente Medio, se ha visto afectado por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha desestabilizado toda la región.

Los Grandes Premios de Bahrein y Arabia Saudí fueron cancelados, lo que provocó un parón de cinco semanas en el mes de abril, mientras que las pruebas de Qatar y Abu Dhabi, previstas para cerrar la temporada, podrían correr la misma suerte.

Por ello, la F1 ha estado buscando alternativas para como mínimo a un calendario con 22 grandes premios, y el hueco entre Bakú y Singapur ha brindado una oportunidad perfecta para celebrar una carrera en Malasia, ya que Sepang está a solo 300 km de distancia.

Por lo tanto, habrá un triplete con tres carreras consecutivas desde Bakú hasta Singapur. Y el Gran Premio de Azerbaiyán se celebra un sábado, lo que facilita mucho la logística.

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Malasia acogió anteriormente carreras de F1 cada año desde 1999 hasta 2017. El descenso en la venta de entradas y en los índices de audiencia televisiva, junto con la sensación de "haber sido estafados" por su acuerdo con la FOM, de Bernie Ecclestone, llevó a Sepang a rescindir su contrato antes de tiempo, renunciando a la carrera de 2018.

Solo diez pilotos de la Fórmula 1 actual han competido en Sepang. Casualmente, el último Gran Premio de Malasia supuso el debut en la Fórmula 1 de Pierre Gasly.

Sebastian Vettel es el piloto más exitoso en el circuito de Kuala Lumpur, con hasta cuatro victorias en su haber, mientras que Fernando Alonso es el que más ha ganado de entre los pilotos actuales: tres veces. Lewis Hamilton logró allí un récord de cinco poles, pero solo convirtió una de ellas en victoria; su fallo de motor en 2016 contribuyó, como es bien sabido, a que perdiera el título frente a su entonces compañero, Nico Rosberg.

GP de Malasia