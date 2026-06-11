Pirelli prorroga su contrato para suministrar neumáticos a la F1 hasta 2028

Pirelli prolongará su contrato como proveedor único y oficial de neumáticos de la Fórmula 1 hasta 2028 tras ejercer la opción de prórroga de un año.

Pirelli se incorporó en 2011 como único proveedor de la Fórmula 1, sustituyendo a Bridgestone, en un acuerdo que también abarca la Fórmula 2 y la Fórmula 3.

En 2023, Pirelli se impuso a Bridgestone para ganar la licitación de la FIA por un nuevo contrato, ampliando su permanencia otros tres años hasta finales de 2027.

Ese contrato incluía una opción por parte de la FIA y la dirección de la F1 para una temporada extra. Y es esa opción la que se ha ejecutado ahora, lo que prolonga la estancia de Pirelli en la F1 hasta un total de 18 años.

Neumáticos Pirelli para la F1 en 2026 Foto: Pirelli

"Pirelli ha sido un socio importante del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA durante muchos años, ofreciendo un estándar consistentemente alto de rendimiento, innovación y seguridad al más alto nivel de nuestra categoría", dijo el presidente de la FIA, Mohammed Bin Sulayem.

"Esta extensión hasta finales de 2028 aporta estabilidad al campeonato y refleja la fuerte colaboración entre la FIA, el Grupo de Fórmula 1 y Pirelli. Juntos, seguimos impulsando la innovación y apoyando la oferta de carreras emocionantes para pilotos, equipos y aficionados de todo el mundo".

El jefe de la F1, Stefano Domenicali, añadió: "Hemos disfrutado de una historia y colaboración increíbles con Pirelli, confiando durante muchos años en su brillantez técnica y su enfoque en el rendimiento, la innovación y la sostenibilidad, así que me alegra que la FIA y nosotros continuemos esa relación durante otro año. A medida que seguimos empujando límites en el marco regulatorio técnico, el compromiso de Pirelli nos brinda tranquilidad a todos los equipos y a las categorías, ya que saben que estarán trabajando con algunos de los neumáticos más avanzados del mundo".

"Quisiera agradecer al presidente de la FIA, Su Excelencia Mohammed Ben Sulayem, y a Marco Tronchetti Provera, vicepresidente ejecutivo de Pirelli; esta ampliación es otro ejemplo fantástico de trabajar con socios expertos, cuya experiencia impulsa la excelencia y ofrece el mejor espectáculo en pista", concluyó.

Recientemente, Dario Marrafuschi asumió el cargo de nuevo jefe de Motorsport de Pirelli Mario Isola, que incluye ser la figura emblemática de la marca en el paddock de la F1.