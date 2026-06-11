¿Por qué Hadjar no estaría muy decepcionado por perder el podio de Mónaco?

En el momento de escribir esto, el resultado del Gran Premio de Mónaco está más en el aire que nunca. De hecho, tras solicitar una revisión de las dos decisiones que acabaron en una penalización a Pierre Gasly por exceso de velocidad en boxes, Alpine ha ganado la primera parte de su batalla legal, ya que sus recursos han sido aceptados.

Queda por ver si esto supondrá la anulación de ambas sanciones y una modificación de los resultados. La consecuencia más evidente sería que Gasly recuperara el tercer puesto que le correspondía al llegar a meta, lo que apartaría a Isack Hadjar de la última posición del podio.

Sin embargo, en realidad, el domingo pasado fue Hadjar quien subió a ese podio y disfrutó del champán y de su ambiente tan especial, junto a Antonelli y a su ídolo Hamilton.

De hecho, fue en este sentido en el que el francés reaccionó ante la posibilidad de perder lo que sigue siendo, hasta que se demuestre lo contrario, su segundo podio en la F1.

Cuando se le preguntó hasta qué punto se sentiría decepcionado si perdía el podio y qué pensaría entonces de la posibilidad de haber dejado escapar a Gasly en la segunda salida, Hadjar quiso primero rectificar los hechos.

"En primer lugar, no le dejé escapar, es solo que no tenía suficiente potencia para retenerlo, así que eso es muy diferente", dijo con una sonrisa, refiriéndose a los problemas de motor que le afectaron durante parte de la carrera.

Luego, en cuanto a la posible pérdida del podio, añadió: "Sería una pena para mi palmarés en Mónaco, creo, porque me parece que habría estado bien firmar mi contrato con Red Bull en Mónaco después de haber ganado allí una carrera y haber conseguido mi primer podio con Red Bull en Mónaco. Me parece que queda bien".

"El único inconveniente, sinceramente, serían los tres puntos que me quitarían", añade, aunque considera que lo esencial ya lo ha conseguido al vivir el podio, unos recuerdos que nadie le podrá quitar. "Estaba en el podio, las emociones estaban ahí, las podía sentir, así que serían [solo] tres puntos menos".