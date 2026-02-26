Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Peugeot presenta una rompedora decoración para su Hypercar 9X8 de WEC y Le Mans

WEC
Peugeot presenta una rompedora decoración para su Hypercar 9X8 de WEC y Le Mans

¿Se sigue premiando el talento puro del piloto con el reglamento de F1 de 2026?

Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
¿Se sigue premiando el talento puro del piloto con el reglamento de F1 de 2026?

Pirelli Motorsport cambia de director; Mario Isola se va

Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Pirelli Motorsport cambia de director; Mario Isola se va

Bezzecchi: "Aspiro a pelear por el título, pero mi objetivo es empezar mejor que en 2025"

MotoGP
Test oficial de Buriram
Bezzecchi: "Aspiro a pelear por el título, pero mi objetivo es empezar mejor que en 2025"

Alex Márquez: "En un momento de 2025 cometí el error de pensar más en el campeonato que en pilotar"

MotoGP
GP de Tailandia
Alex Márquez: "En un momento de 2025 cometí el error de pensar más en el campeonato que en pilotar"

Márquez: "No tengo la fuerza del año pasado; necesito una moto que no tenga que forzar tanto"

MotoGP
GP de Tailandia
Márquez: "No tengo la fuerza del año pasado; necesito una moto que no tenga que forzar tanto"

Por qué los clientes de Mercedes pueden esperar un pequeño impulso en Melbourne

Fórmula 1
GP de Australia
Por qué los clientes de Mercedes pueden esperar un pequeño impulso en Melbourne

José Antonio Rueda vuelve a la acción: "La mano se me queda aún un poco pillada"

Moto2
José Antonio Rueda vuelve a la acción: "La mano se me queda aún un poco pillada"
Noticias
Fórmula 1 Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)

Pirelli Motorsport cambia de director; Mario Isola se va

A partir del 1 de marzo, Dario Marrafuschi será el sustituto de Mario Isola como director de Pirelli Motorsport, suministrador exclusivo de la F1.

Editado:
Neumáticos Pirelli de la F1 2026

Le gomme Pirelli 2026

Foto de: Pirelli

En vísperas al inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1, Pirelli ha anunciado un cambio muy importante en la cúpula de la división de Motorsport.

A partir del 1 de marzo, Mario Isola dejará de ser director de Pirelli Motorsport. Su puesto lo ocupará Dario Marrafuschi, quien reportará directamente a Giovanni Tronchetti Provera, el vicepresidente ejecutivo de Sostenibilidad, Nueva Movilidad y Motorsport de Pirelli.

"Pirelli comunica que, a partir del próximo 1 de marzo, Dario Marrafuschi asumirá el cargo de responsable de la unidad de negocio Motorsport de Pirelli", dice el comunicado oficial emitido por la empresa italiana, proveedora exclusiva de neumáticos de la F1.

"En lo que respecta a las actividades de la F1, con el fin de garantizar la mejor y más eficaz transición en el cargo, contará con el apoyo de Mario Isola hasta el 1 de julio, fecha en la que Isola dejará la empresa para afrontar nuevos retos profesionales".

Marrafuschi ha trabajado en Pirelli desde 2008, primero en el sector de Investigación y Desarrollo relacionado con la F1 y, en los últimos años, ha dirigido el desarrollo de los neumáticos de carretera de la empresa milanesa.

"La empresa agradece a Mario Isola la dedicación y la gran pasión con la que ha contribuido a lo largo de los años al desarrollo de la unidad de negocio Motorsport", concluye el comunicado de prensa.

Para Mario Isola, por lo tanto, se abren las puertas de un nuevo y gran reto. Tras su colaboración con Marrafuschi, debería permanecer en el ámbito del automovilismo nacional. En este sentido, es probable que se produzcan comunicaciones al respecto en las próximas horas.

Más sobre Pirelli en la Fórmula 1:
Neumático Pirelli superintermedio en los test

Neumático Pirelli superintermedio en los test

Foto de: Pirelli

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Por qué los clientes de Mercedes pueden esperar un pequeño impulso en Melbourne
Siguiente artículo ¿Se sigue premiando el talento puro del piloto con el reglamento de F1 de 2026?

Mejores comentarios

Últimas noticias

Peugeot presenta una rompedora decoración para su Hypercar 9X8 de WEC y Le Mans

WEC
Peugeot presenta una rompedora decoración para su Hypercar 9X8 de WEC y Le Mans

¿Se sigue premiando el talento puro del piloto con el reglamento de F1 de 2026?

Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
¿Se sigue premiando el talento puro del piloto con el reglamento de F1 de 2026?

Pirelli Motorsport cambia de director; Mario Isola se va

Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Pirelli Motorsport cambia de director; Mario Isola se va

Bezzecchi: "Aspiro a pelear por el título, pero mi objetivo es empezar mejor que en 2025"

MotoGP
Test oficial de Buriram
Bezzecchi: "Aspiro a pelear por el título, pero mi objetivo es empezar mejor que en 2025"