Pirelli Motorsport cambia de director; Mario Isola se va

En vísperas al inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1, Pirelli ha anunciado un cambio muy importante en la cúpula de la división de Motorsport.

A partir del 1 de marzo, Mario Isola dejará de ser director de Pirelli Motorsport. Su puesto lo ocupará Dario Marrafuschi, quien reportará directamente a Giovanni Tronchetti Provera, el vicepresidente ejecutivo de Sostenibilidad, Nueva Movilidad y Motorsport de Pirelli.

"Pirelli comunica que, a partir del próximo 1 de marzo, Dario Marrafuschi asumirá el cargo de responsable de la unidad de negocio Motorsport de Pirelli", dice el comunicado oficial emitido por la empresa italiana, proveedora exclusiva de neumáticos de la F1.

"En lo que respecta a las actividades de la F1, con el fin de garantizar la mejor y más eficaz transición en el cargo, contará con el apoyo de Mario Isola hasta el 1 de julio, fecha en la que Isola dejará la empresa para afrontar nuevos retos profesionales".

Marrafuschi ha trabajado en Pirelli desde 2008, primero en el sector de Investigación y Desarrollo relacionado con la F1 y, en los últimos años, ha dirigido el desarrollo de los neumáticos de carretera de la empresa milanesa.

"La empresa agradece a Mario Isola la dedicación y la gran pasión con la que ha contribuido a lo largo de los años al desarrollo de la unidad de negocio Motorsport", concluye el comunicado de prensa.

Para Mario Isola, por lo tanto, se abren las puertas de un nuevo y gran reto. Tras su colaboración con Marrafuschi, debería permanecer en el ámbito del automovilismo nacional. En este sentido, es probable que se produzcan comunicaciones al respecto en las próximas horas.

Neumático Pirelli superintermedio en los test Foto de: Pirelli