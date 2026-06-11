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Fórmula 1 GP de Barcelona-Catalunya

Verstappen, "desconcertado" con que la FIA diga que el motor Red Bull es el mejor de la F1

Verstappen afirma que es un halago que Red Bull haya fabricado una unidad de potencia competitiva, pero no está nada convencido de que su motor sea actualmente el mejor de la F1.

Ronald Vording
Ronald Vording
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Durante el fin de semana del Gran Premio de Mónaco, todos los equipos y fabricantes recibieron los resultados del primer periodo ADUO, el mecanismo de la Fórmula 1 para reducir la brecha competitiva entre las unidades de potencia, conocido como "Oportunidades Adicionales de Actualización y Desarrollo".

Para sorpresa de muchos en el paddock, Red Bull se ha situado en lo más alto, lo que significa que el recién llegado no podrá seguir desarrollando su unidad de potencia, mientras que fabricantes como Mercedes y Ferrari sí podrán realizar mejoras.

El resultado ha dejado a Red Bull con sentimientos encontrados. Por un lado, el equipo de Laurent Mekies considera halagador que un recién llegado se haya colocado de repente por delante de fabricantes de motores con mucha más experiencia en la F1.

Por otro lado, no está de acuerdo con la conclusión de que no optan a un ADUO.

"Todos nos quedamos un poco sorprendidos con esa noticia", dijo el jueves en Barcelona Max Verstappen, de Red Bull. "Supongo que por eso estamos hablando ahora con la FIA para ver qué pasó, cómo llegaron a esa conclusión. No hay mucho más que decir por ahora. Eso es lo que están analizando".

Verstappen confirmó así que Red Bull ha pedido a la FIA que vuelva a revisar los resultados. Esa es precisamente la razón por la que se ha retrasado el anuncio público del veredicto. Y la FIA ha confirmado en Barcelona que el proceso de comprobación de todos los sensores y datos comenzó el lunes pasado y se espera que dure unos 7/10 días.

Relacionado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Andrej Isakovic / AFP vía Getty Images

Aunque se trata de una revisión objetiva para determinar si los resultados son correctos, los problemas con la ADUO van mucho más allá. Solo se mide el motor de combustión interna —no toda la unidad de potencia—, pero un fabricante que cumple los requisitos para el ADUO también tiene permiso para modificar componentes eléctricos.

En consecuencia, parece que hay que replantearse todo el sistema, aunque Verstappen subrayó que no le corresponde a él tomar esas decisiones.

"Yo tampoco estoy involucrado en el día a día. Así que creo que es mejor que le preguntes a otra persona qué grado de precisión tienen realmente esas mediciones. Por nuestra parte, simplemente nos ha sorprendido el resultado", declaró Verstappen, cuando le preguntó por ello Motorsport.com.

Red Bull, orgulloso del logro de su motor recién llegado

Por lo tanto, la situación deja a Red Bull con sentimientos encontrados: orgullo por su propia unidad de potencia, pero también decepción ante la posibilidad de perder oportunidades de desarrollo.

"Es un poco contradictorio, supongo, en este momento, porque quizá desde fuera se diría que sí, que es increíble", dijo Max Verstappen, "pero nosotros simplemente nos sentimos sorprendidos porque no creemos que seamos los mejores".

"Creo que es realmente impresionante lo que han hecho. Si lo analizas, definitivamente no somos los peores y es realmente impresionante lo que han logrado en tan poco tiempo".

"Por supuesto, todavía tenemos algunos problemas de fiabilidad. Pero, en general, sinceramente, es bonito formar parte de esto y ver el empuje de la gente y lo que quieren conseguir. Nunca están satisfechos, yo tampoco lo estoy nunca, pero ellos tampoco, y se sienten igual de decepcionados cuando las cosas no salen bien".

"Así que sí, en cierto modo, por supuesto que estamos orgullosos. Solo estamos un poco desconcertados por que de repente nos digan que somos los mejores, porque no nos sentimos así", concluyó el piloto holandés de Red Bull.

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