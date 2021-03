Piero Ferrari: "¿Qué sentido tiene gastarse tanto en F1 si no hay espectáculo?"

Piero Ferrari, vicepresidente de la Scuderia Ferrari e hijo del creador de la marca, Enzo, ve con buenos ojos el retorno de Maranello a la categoría reina de las 24 horas de Le Mans para 2023.

Esa temporada supondrá el 100º aniversario de la mítica prueba francesa y si Ferrari lograse imponerse entre los Hypercar y LMDh sumaría su 10ª victoria absoluta... 58 años después de la última.

"Es algo muy importante. No he tenido oportunidad de profundizar en reglamento de los Hypercar, pero deseo que no hay sorpresas como nos ocurrió en el pasado, cuando con el BoP [Ajuste de rendimiento, por sus siglas en inglés] han hecho ganar a quienes ellos querían", admite en conversación con Motorsport.com.

"Volveremos después de 50 años y todo esto tendrá un gran impacto".

Cuando se le preguntó si la Scuderia está buscando otro escenario de máximo nivel más allá de la Fórmula 1, Ferrari deja claro su descontento con lo poco que se está sacando partido a la tecnología actual del Gran Circo.

"Recientemente he hablado con Bernie Ecclestone, con quien de vez en cuando hablo por teléfono. La F1 debe ser un deporte que tiene que volver a ofrecer un espectáculo que divierta a la gente. Tenemos monoplazas súper rápidos con una tecnología muy avanzada, pero que nadie conoce", remarca el italiano.

"Nos gastamos cifras desorbitadas para después esconder todo. ¿Qué sentido tiene? Con la pandemia, solo se puede seguir la F1 por la TV. Estamos corriendo con los coches más rápidos de la historia... pero las imágenes no logran dar esas sensaciones que se viven en el circuito. Ves los vídeos y no parece que vayan más rápido que los Fórmula 2, a pesar de superar los 330 km/h. Esto es lo que le llega a la gente".

"Me pregunto qué sentido tiene gastarse cifras enormes en soluciones que no contribuyen al espectáculo. Pero aun así no estoy en contra de la investigación tecnológica, al contrario".

Estas declaraciones de Piero Ferrari respaldan las que pilotos, como Carlos Sainz, deslizaron hace unos meses, en las que aseguraban exactamente lo mismo: que la televisión no muestra el espectáculo en su máximo esplendor.

Aun así, no deben preocupar a corto-medio plazo, ya que Ferrari, como el resto de los 9 equipos de la parrilla actual, ha firmado el nuevo Pacto de la Concordia, que le compromete a seguir en la categoría hasta, al menos, 2025.