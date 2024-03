Piastri explica su parecido a Alain Prost en la Fórmula 1

A diferencia de Ayrton Senna, un piloto conocido por su característico estilo de conducción agresivo, Alain Prost fue alguien que recibió el apodo de 'El Profesor' por su visión calculadora y fría de lo que pasaba tanto dentro como fuera de la pista. Por eso, uno de los que viene pisando fuerte para asegurarse un futuro tan exitoso como esas dos leyendas, Oscar Piastri, aseguró que está mucho más cerca de parecerse al francés que al brasileño por su modo de pilotar.

El australiano explicó a Speedweek: "Puedo decir que mi estilo se acerca al de Prost. Como nuestros coches tienen mucha carga aerodinámica, hay que pilotarlos de forma conservadora, y a los neumáticos no les gusta derrapar, siempre tienes que adaptarte, y ese es uno de mis puntos fuertes".

"Todos los coches que piloté en las categorías inferiores tenían características muy diferentes", señaló el de McLaren. "Creo que el monoplaza de Fórmula 2 era el que mejor se adaptaba a mí, mientras que en la Fórmula 1 me gustan algunas características y otras no, pero hay que saber adaptarse a ellas".

El joven de los de Woking no lo tuvo sencillo al principio, pero una vez que su escudería dio un salto de calidad y que mejoró en un aspecto en concreto del fin de semana, pudo acercarse a las posiciones de cabeza e incluso sumar podios: "El año pasado aumenté gradualmente mi velocidad durante los fines de semana y gané experiencia. En la clasificación tienes el mayor agarre y el menor nivel de combustible, las mejores condiciones que puedes tener, lo que enmascara algunas de las dificultades de manejo".

"La temporada pasada, a pesar de la gran presión, fue en la clasificación donde me sentí más cómodo", reveló Oscar Piastri. "A medida que ha ido avanzando la temporada, mi plan de trabajo cambió. Lo único que jugó en mi contra fue el gran número de circuitos nuevos. En general, los trazados de alta velocidad me van mejor. Sin embargo, eso no significa que todas las curvas rápidas sean buenas y todas las curvas lentas sean malas. En 2023, hubo [pistas de] curvas rápidas en las que tuve problemas, y curvas lentas en las que fui fuerte".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!