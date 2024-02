La "conciencia de sí mismo" será clave para Piastri en la F1 2024

Las pruebas que hizo con un viejo Alpine le dieron ventaja,de cara a su debut en 2023, pero ese programa terminó en el verano de 2022 tras anunciarse su fichaje por McLaren y ya no pudo sentarse en un coche de carreras en la segunda mitad del año.

Debido a ello, no sólo tuvo que pasar por el habitual proceso de aprendizaje de los novatos, sino que además tuvo que hacerlo con un coche poco competitivo y difícil de pilotar en las primeras carreras de la temporada. En la segunda mitad, su creciente experiencia y un MCL60 muy mejorado le dieron la oportunidad de empezar a brillar.

Una vez superado su primer año y tras haber tenido un invierno para recuperarse, ahora tiene la oportunidad de dar un paso más. Su jefe de equipo, Andrea Stella, tiene una opinión intrigante sobre cómo ha mejorado Oscar Piastri en los últimos 12 meses.

"Hemos visto, si lo comparo con el año pasado en Bahrein, mucha más conciencia de sí mismo", dice el italiano. "Como [entender] dónde está el límite del monoplaza, dónde está el límite en términos de que es un novato".

"A veces, cuando eres nuevo aquí tienes que explorar tantas opciones en términos de conducción que no estás seguro de si soy yo, que necesito conducir de una manera diferente, o de si es el coche el que necesita comportarse de una manera diferente".

"Creo que ahora es mucho más consciente, mucho más rápido a la hora de decir 'necesito adaptarme de esta manera, en este lugar, el coche tiene que hacer esto por mí'. Así que su conciencia ha mejorado definitivamente", añadió Andrea Stella.

El gran paso adelante de McLaren en 2024: Fórmula 1 Stella revela la principal fortaleza del McLaren MCL38 en la F1 2024

Stella dice que el cambio en Piastri fue evidente durante los test de Bahrein: "Durante el primer día, mientras daba algunas vueltas, hizo un clic en términos de rendimiento. Y a partir de ese momento, trasladó esas mejoras a la siguiente tanda".

"Así que eso sucede mucho, mucho más rápido. Eso es lo que más me llamó la atención. Y diría, esa conciencia a la que me refería desde el punto de vista de la conducción, puedo verla también en su interacción con los ingenieros, con el resto del equipo. Es un piloto mucho más maduro".

A la pregunta de Motorsport.com de si la valoración de Stella es cierta, sobre todo en lo que se refiere a saber si las mejoras de rendimiento pueden venir de él mismo o de la puesta a punto, Piastri se mostró de acuerdo.

"Cuando tienes experiencia para comparar, te da una línea de base mucho más rápida y una idea mucho mejor sobre si es algo que tiene que ver con el coche o no", dice el australiano.

"Y como hay tantas cosas que siguen siendo similares o iguales que el año pasado, es bastante fácil de entender. Además, con un año de experiencia en cualquier cosa, la autoconciencia es evidente que mejora mucho".

"Al final de la temporada pasada fueron unos meses muy duros. Cuando volví al principio de este año, e incluso en esta prueba, me di cuenta de lo agotadora que fue la temporada pasada. Me siento un poco más preparado ahora y con la capacidad de ser un poco más consciente de mí mismo. Creo que eso viene con la experiencia, pero también con otras cosas", añadió.

La opinión de Norris: Fórmula 1 Norris cree que McLaren F1 está muy por detrás de Red Bull y Ferrari

Piastri admite que sin cambios en el reglamento, la transición del MCL60 al nuevo MCL38 es más fácil de lo que podría haber sido de otra manera: "Por supuesto, este año el coche es nuevo, pero el reglamento es el mismo y los neumáticos también", explica.

"Así que en lugar de tratar de aprender desde cero, todo eso se ha estabilizado este año y puedo centrarme en las cosas más específicas sobre cómo lo conduzco y en ciertas cosas que quiero trabajar del año pasado".

El propio Piastri es ha dado un paso adelante este año, ¿y el coche? El monoplaza del curso pasado era competitivo al final de la temporada, pero aún quedaban aspectos que había que solucionar durante el invierno.

"Todavía tenemos que trabajar en algunas cosas", dice. "Pero sin duda hemos dado un paso adelante en algunos aspectos a baja velocidad y en la conducción en general".

"Como Andrea ha dicho, no hemos sido capaces de abordarlo todo en el tiempo que hemos tenido durante el invierno. Así que aún queda mucho trabajo por hacer para que el coche sea un poco más agradable de conducir".

"Es bastante familiar al del año pasado, como era de esperar. Todos los coches de la parrilla están muy dominados por el reglamento. Así que creo que ningún coche va a ser muy diferente a otro".

"Cualquier diferencia va a ser muy pequeña, especialmente si estás en el mismo equipo año tras año. Así que hay algunas mejoras, pero definitivamente también algunas áreas en las que queremos dar algún paso adelante decente".

Profundizando en el tema de lo que tiene que mejorar personalmente, dijo: "Principalmente, las carreras. El año pasado hubo algunas carreras en las que estuve bien, pero también hubo otras en las que sufrí mucho. Y muchas de ellas tenían características similares, así que quiero centrarme en algunos aspectos de la gestión de los neumáticos".

Te interesará: Fórmula 1 McLaren F1 tendrá que esperar para ver la mejor versión del MCL38

¿Dónde está McLaren en 2024? En algunas carreras de la pasada campaña, los de Woking fueron el principal rival de Red Bull y gracias a Piastri acabaron delante en la sprint de Qatar".

Los test de Bahrein sugirieron que Ferrari y Mercedes están por delante en la persecución de Red Bull y que McLaren y Aston Martin no están muy lejos. Sin embargo, aún es pronto, y Sakhir es un circuito bastante específico.

"Me gusta pensar que estamos en la parte delantera de la parrilla", dice Piastri. "En este momento no creo que estemos en condiciones de plantar cara a Red Bull. No estoy seguro de que nadie en la parrilla se sienta así en este momento".

"Pero creo que estamos en algún lugar de la parte delantera. Sin sacar conclusiones precipitadas, sólo con algunos resultados pasados en Bahrein específicamente, y las limitaciones de manejo que hemos tenido en el pasado, Bahrein no es sobre el papel un gran circuito para nosotros".

"Es un circuito bastante único en comparación con el resto de la temporada. En primer lugar, rodamos de día [durante los test]. Además, el asfalto es muy diferente al de muchos de los circuitos a los que vamos ahora".

"Así que es un poco difícil de decir. Y espero que siga cambiando bastante, dependiendo de las características del circuito. Es muy difícil saber dónde están los demás. La única conclusión bastante clara es que Red Bull parece muy fuerte", admitió.

El área en la que McLaren destacó de forma tan evidente el año pasado fue el desarrollo del coche. Aunque es poco probable que la curva sea tan pronunciada, dado que el equipo está en una posición de partida mucho mejor, tiene que seguir aportando mejoras que funcionen y hagan exactamente lo que habían visto en el túnel de viento.

Lo más impresionante de los progresos del año pasado es que se produjeron tras la reestructuración que siguió a la salida del anterior director técnico, James Key, y con la puesta en marcha de un nuevo túnel de viento en Woking en verano.

Ahora todas las piezas están en su sitio, y los nuevos fichajes Rob Marshall y David Sánchez también pueden contribuir a hacer progresar al equipo.

"Ahora tenemos todos los recursos a nuestra disposición", afirma Piastri. "Tenemos nuestro nuevo túnel de viento en marcha y nuestro nuevo simulador, que ha funcionado muy bien. Creo que ya disponemos de toda la infraestructura".

"Contamos con las últimas incorporaciones, que esperamos den un impulso adicional a un equipo que ya era fuerte. Todavía nos queda trabajo por hacer, estas cosas no suceden de la noche a la mañana. Rob y David en concreto llevan un mes en el equipo, así que no vamos a encontrar medio segundo o un segundo en ese plazo, nos va a llevar un año o más".

"Pero el año pasado demostramos que ya teníamos un equipo que fue capaz de cambiar las cosas rápidamente. Esperemos ver cuál es la diferencia la semana que viene y dónde estamos. Pero sí, creo que ahora tenemos todo a nuestra disposición. Ahora sólo tenemos que exprimirlo al máximo de nuestra capacidad y habilidad, y espero que estemos delante", concluyó el piloto australiano de Fórmula 1.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!