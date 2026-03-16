La película "F1", galardonada en la ceremonia de los Óscar

La película sobre la Fórmula 1, protagonizada por Brad Pitt, se estrenó en los cines en el verano de 2025 y posteriormente se pudo ver a través del servicio de streaming de Apple. Fue un gran éxito, con una recaudación mundial de más de 600 millones de euros.

"F1", como se titula la película, fue además nominada en cuatro categorías de la 98ª entrega de los Óscar. La película sobre la Fórmula 1 fue nominada a Mejor Película, Mejor Montaje, Mejor Sonido y Mejores Efectos Visuales.

Al final, "F1" se llevó a casa un premio: el de mejor sonido. En esa categoría se impuso a "Frankenstein", "One Battle After Another", "Sinners", "Sirât"y "Train Dreams". El premio fue para el equipo responsable del sonido: Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo y Juan Peralta.

En las demás categorías, la película de la F1 se quedó sin premios. El Óscar a la mejor película fue finalmente para One Battle After Another, la gran ganadora de la noche con seis premios de trece nominaciones.

La película Sinners partía como gran favorita con un récord de dieciséis nominaciones, pero finalmente tuvo que conformarse con cuatro premios. Sin embargo, uno de los premios más importantes, el de mejor actor, fue para Michael B. Jordan por su doble papel en Sinners.

En la categoría de mejor montaje, la película de F1 perdió frente a One Battle After Another. En esa categoría también estaban nominadas Marty Supreme, Sentimental Value y Sinners.

Más sobre la película: FÓRMULA 1 El productor de la película de la F1 confirma que habrá una secuela

La película sobre la F1 acabó llevándose un Óscar. Foto de: Erik Junius

El Óscar a los mejores efectos visuales fue finalmente para "Avatar: Fire and Ash". Así pues, la película de Fórmula 1 tampoco logró ganar en esa categoría, aunque ya era una categoría muy reñida con éxitos de taquilla como Avatar y Jurassic World Rebirth.

La secuela de la película de la F1

Debido al éxito de la película de Fórmula 1, durante mucho tiempo corrieron rumores de que podría haber una secuela. Recientemente, el productor Jerry Bruckheimer lo confirmó ante la BBC.

"Estamos trabajando en una secuela", reconoció Bruckheimer.

Bruckheimer no quiso dar más detalles sobre la secuela de "F1". Por lo tanto, la cronología del nuevo proyecto sigue sin estar clara y tampoco se sabe si el protagonista Brad Pitt y el resto del reparto volverán a aparecer en la futura película.